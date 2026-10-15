Spis treści: 16 października 2026. Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej Kim była św. Jadwiga Śląska? Życiorys księżnej, która współdecydowała o losach Śląska Księżna pomagała chorym, ubogim i więźniom Dlaczego Kościół uznał Jadwigę Śląską za świętą? Czego patronką jest św. Jadwiga Śląska?

Obchody nie zakończą się w piątek. 17 października z katedry wrocławskiej wyruszy pielgrzymka do Trzebnicy, której uczestnicy przejdą około 29 km. Święta, do której grobu zmierzają, była księżną, mediatorką i fundatorką. Zabiegała o łagodzenie wyroków, finansowała pomoc chorym, a ubogim uczniom umożliwiała naukę.

16 października 2026. Wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej

16 października 2026 roku Kościół katolicki obchodzi wspomnienie obowiązkowe św. Jadwigi Śląskiej, księżnej, fundatorki klasztorów i szpitali oraz jednej z najważniejszych postaci średniowiecznego Śląska.

W archidiecezjach wrocławskiej i katowickiej, a także w diecezjach gliwickiej, legnickiej, opolskiej i świdnickiej obchody mają wyższą rangę uroczystości. Uroczyście świętują również Trzebnica, Dębica, Nowogrodziec, Wleń i Krosno Odrzańskie, których główną patronką jest śląska księżna.

Na terenach, na których wspomnienie św. Jadwigi Śląskiej ma rangę uroczystości, wiernych nie obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wynika to bezpośrednio z kościelnych przepisów dotyczących dni pokutnych, więc nie wymaga osobnej dyspensy biskupa.

Tego samego dnia przypada również 48. rocznica wyboru Karola Wojtyły na papieża. Zbieżność obu dat ma na Śląsku szczególną wymowę, ponieważ Jan Paweł II wielokrotnie wskazywał Jadwigę jako patronkę pojednania Polaków i Niemców.

Dzień po uroczystości, w sobotę 17 października, odbędzie się 47. Piesza Pielgrzymka Wrocławska do grobu świętej Jadwigi w Trzebnicy. Uczestnicy spotkają się o godz. 6.00 na modlitwie w katedrze we Wrocławiu, a następnie przejdą około 29 km. Zapisy nie są wymagane, a udział jest bezpłatny. Pielgrzymkę zakończy msza święta o godz. 16.30 na terenie trzebnickiego sanktuarium. Liturgii ma przewodniczyć arcybiskup Zbigniew Zieliński, metropolita poznański.

Kim była św. Jadwiga Śląska? Życiorys księżnej, która współdecydowała o losach Śląska

Święta Jadwiga Śląska urodziła się między 1174 a 1180 rokiem na zamku w Andechs w Bawarii. Była córką Bertolda VI von Andechs i Agnieszki Wettyńskiej, przedstawicieli jednego z najbardziej wpływowych rodów ówczesnej Europy. Jej siostra Agnieszka poślubiła króla Francji Filipa II Augusta, natomiast druga siostra, Gertruda z Andechs, została żoną króla Węgier Andrzeja II i matką św. Elżbiety Węgierskiej. Rodzinne koligacje łączyły więc Andechsów z kilkoma europejskimi dworami i wzmacniały polityczną pozycję rodu.

Jadwiga zdobyła staranne wykształcenie w klasztorze benedyktynek w Kitzingen, ważnym ośrodku kulturalnym średniowiecznych Niemiec. Uczyła się łaciny, poznawała Pismo Święte i pisma Ojców Kościoła, a także muzykę, malarstwo, haft oraz zasady opieki nad chorymi.

Około 1190 roku, mając prawdopodobnie 12 lat, przybyła na dwór księcia Bolesława Wysokiego. Wkrótce poślubiła jego syna, Henryka I Brodatego, późniejszego władcę Śląska, ziemi krakowskiej i części Wielkopolski. Na wrocławskim dworze nauczyła się języka używanego przez miejscową ludność i sprawnie odnalazła się w odmiennej kulturze.

Jadwiga i Henryk I Brodaty mieli siedmioro dzieci, lecz pełnej dojrzałości doczekali najpewniej jedynie Henryk II Pobożny oraz Gertruda, późniejsza przełożona klasztoru cysterek w Trzebnicy. Księżna uczestniczyła w życiu publicznym, zarządzała własnym majątkiem, wspierała fundacje religijne i podejmowała interwencje w sprawach więźniów oraz osób skazanych.

Księżna pomagała chorym, ubogim i więźniom

Działalność św. Jadwigi Śląskiej wykraczała daleko poza fundowanie kościołów. Z jej inspiracji Henryk I Brodaty założył w 1202 roku klasztor w Trzebnicy, a papież Innocenty III jeszcze w tym samym roku objął placówkę opieką. Pierwsze zakonnice sprowadzono z Bambergu w styczniu 1203 roku. Początkowo żyły według reguły benedyktyńskiej, natomiast w 1218 roku przyjęły regułę cysterską.

Była to pierwsza żeńska wspólnota zakonna na ziemiach polskich związana z cystersami. Księżna organizowała również pomoc dla trzynastu chorych i osób z niepełnosprawnościami, wspierała szkołę katedralną we Wrocławiu, a zdolnym chłopcom z ubogich rodzin finansowała naukę. Więźniom posyłała żywność, ubrania i świece. Zabiegała też o zmianę najsurowszych wyroków na pracę podczas budowy świątyń i klasztorów.

Księżna wykorzystywała swoją pozycję również w sprawach politycznych. W 1229 roku Henryk Brodaty trafił do niewoli Konrada Mazowieckiego podczas walk o władzę nad Krakowem. Jadwiga podjęła rozmowy z mazowieckim księciem i doprowadziła do uwolnienia męża w zamian za rezygnację z roszczeń do Małopolski.

Pamięć o niej utrwalił także charakterystyczny motyw butów. Według średniowiecznej tradycji chodziła boso nawet zimą, a gdy spowiednik nakazał jej nosić obuwie, miała przewiesić je przez ramię. Motyw ten należy traktować jako element hagiograficznej opowieści, jednak właśnie z niego wywodzi się jeden z najbardziej rozpoznawalnych atrybutów świętej w malarstwie i rzeźbie.

Po śmierci męża w 1238 roku Jadwiga zamieszkała w trzebnickim klasztorze, którym kierowała jej córka Gertruda. Nosiła strój cysterki i uczestniczyła w życiu wspólnoty, lecz nie złożyła formalnych ślubów zakonnych. Zachowała w ten sposób możliwość samodzielnego rozporządzania majątkiem i finansowania pomocy potrzebującym.

W 1241 roku przeżyła kolejną tragedię. Jej syn Henryk II Pobożny poległ w bitwie z Mongołami pod Legnicą. Jadwiga zmarła 14 lub 15 października 1243 roku w Trzebnicy i została pochowana w tamtejszym kościele. Jej córka Gertruda była wówczas ksienią klasztoru, a później odegrała ważną rolę w rozwoju kultu matki.

Dlaczego Kościół uznał Jadwigę Śląską za świętą?

O kanonizacji Jadwigi Śląskiej przesądziły zarówno pamięć o jej życiu, jak i świadectwa łask przypisywanych jej wstawiennictwu. Po jej śmierci w 1243 roku grób w Trzebnicy szybko stał się celem pielgrzymek ze Śląska, Wielkopolski, Łużyc i Miśni. Pierwszy odnotowany cud miał wydarzyć się w 1249 roku, zaledwie sześć lat po śmierci Jadwigi. Starania o jej wyniesienie na ołtarze podjęły trzebnickie cysterki, a proces kanonizacyjny rozpoczął się za pontyfikatu papieża Urbana IV.

W toku postępowania analizowano relacje świadków oraz przypadki uzdrowień i innych zdarzeń uznawanych za nadzwyczajne. Dokumentacja obejmowała 70 cudów przypisywanych wstawiennictwu księżnej w latach 1249-1264. Średniowieczna procedura nie opierała się na badaniach klinicznych rozumianych w dzisiejszym znaczeniu. Decydujące znaczenie miały zeznania osób, które znały okoliczności wydarzeń, oraz ocena kościelnych komisji.

Papież Klemens IV ogłosił Jadwigę świętą 26 marca 1267 roku w Viterbo, niespełna 24 lata po jej śmierci. W 1680 roku, na wniosek króla Jana III Sobieskiego, obchody ku jej czci rozszerzono na cały Kościół.

Historia kultu księżnej ma również współczesny, niemal sensacyjny rozdział. 11 marca 2020 roku podczas konserwacji jej sarkofagu w bazylice w Trzebnicy odnaleziono srebrną szkatułkę zawierającą szczątki czczone jako relikwie świętej. Zabytek ukryto wewnątrz grobowca prawdopodobnie podczas jego otwarcia w 1764 roku, a więc pozostawał niewidoczny przez 256 lat.

Kilkadziesiąt lat wcześniej antropolodzy badali czaszkę przechowywaną w trzebnickiej bazylice oraz żuchwę z katedry św. Jana Chrzciciela we Wrocławiu. Wyniki prac zespołu kierowanego przez prof. Tadeusza Krupińskiego posłużyły do wykonania rekonstrukcji twarzy św. Jadwigi Śląskiej.

Czego patronką jest św. Jadwiga Śląska?

Święta Jadwiga Śląska jest patronką Polski i historycznego Śląska, a także główną patronką archidiecezji wrocławskiej. Opiekuje się również diecezją Görlitz, a w archidiecezji katowickiej patronuje budownictwu sakralnemu. Za swoją patronkę uznają ją Trzebnica, Wrocław, Dębica, Wleń, Nowogrodziec i Krosno Odrzańskie.

W tradycji katolickiej wierni zwracają się do niej jako patronki uchodźców, małżeństw i rodzin chrześcijańskich oraz orędowniczki pokoju i pojednania.

Kult św. Jadwigi Śląskiej wciąż skupia się wokół jej grobu w bazylice w Trzebnicy, do której każdego roku zmierzają pielgrzymi. W ikonografii księżna występuje najczęściej z modelem kościoła, koroną, krzyżem lub butami trzymanymi w dłoni. Każdy z tych przedmiotów odnosi się do innej części jej życiorysu: książęcego pochodzenia, działalności fundacyjnej i surowej ascezy.



