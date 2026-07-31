Spis treści: Dźwięk, który poruszy stolicę. Dzwony oddadzą hołd bohaterom Gdzie i jak uczcimy pamięć walczących w Powstaniu Warszawskim? Program obchodów Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie przygotowało specjalne wydarzenie Spacer historyczny po Starych Powązkach. Śladem bohaterów

Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Do walki przystąpiło około 40-50 tysięcy powstańców. Mimo że działania zbrojne planowano na kilka dni, to trwały ponad dwa miesiące. W ich trakcie zginęło ok.18 tysięcy żołnierzy, 25 tysięcy zostało rannych, a straty wśród ludności cywilnej wyniosły ok. 180 tysięcy osób. Po upadku powstania Niemcy wysiedlili z miasta ok. pół miliona mieszkańców, a samą Warszawę w większości wyburzyli.

1 sierpnia 2026 roku przypada 82. rocznica tego wydarzenia. Głównym punktem obchodów jest Godzina "W" - kryptonim oznaczający czas rozpoczęcia walk, czyli godzinę 17:00.

Dźwięk, który poruszy stolicę. Dzwony oddadzą hołd bohaterom

Zgodnie z zapowiedzią Konferencji Episkopatu Polski, 1 sierpnia o godz. 17:00 - w Godzinę "W" - we wszystkich kościołach Archidiecezji Warszawskiej uruchomione zostaną dzwony. Dźwięk dzwonów ma stanowić symboliczny hołd złożony poległym oraz żyjącym uczestnikom walk i mieszkańcom stolicy z 1944 roku.

W momencie uruchomienia syren i dzwonów w świątyniach nastąpi minuta ciszy. Obchody kościelne nie ograniczą się jednak wyłącznie do stolicy - msze święte w intencji uczestników Powstania Warszawskiego zostaną odprawione we wszystkich warszawskich parafiach, a do inicjatywy uruchomienia dzwonów o godz. 17:00 dołączą również wybrane diecezje i parafie w całej Polsce.

Gdzie i jak uczcimy pamięć walczących w Powstaniu Warszawskim? Program obchodów

Oficjalne obchody rocznicowe rozpoczną się już w piątek, 31 lipca. O godzinie 18:00 na Placu Krasińskich Mszy Świętej przewodniczyć będzie biskup polowy Wiesław Lechowicz.

Główna część uroczystości z udziałem metropolity warszawskiego abp. Adriana Galbasa odbędzie się w sobotę, 1 sierpnia:

17:00 (Godzina "W") - udział w uroczystościach przy pomniku "Gloria Victis" na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach.

18:30 - modlitwa międzyreligijna przy pomniku Polegli Niepokonani na Cmentarzu Powstańców Warszawy oraz złożenie kwiatów na kurhanie, w którym spoczywają prochy ponad 50 tysięcy mieszkańców stolicy.

19:30 - msza święta polowa na Cmentarzu Wolskim pod przewodnictwem abp. Adriana Galbasa.

Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie przygotowało specjalne wydarzenie

Muzeum przygotowało cykl wydarzeń upamiętniających rolę ks. Stefana Wyszyńskiego w 1944 roku. W czasie powstania przebywał on w Laskach, gdzie pod pseudonimem "Radwan III" służył jako kapelan AK w okręgu Żoliborz-Kampinos. Przyszły prymas nie tylko wspierał żołnierzy, ale również pomagał w szpitalu polowym zorganizowanym w domu rekolekcyjnym, m.in. asystując przy operacjach rannych.

Większość wydarzeń organizowanych przez muzeum zaplanowano na początek sierpnia:

1 sierpnia o godz. 12:00 - uroczyste złożenie kwiatów i zapalenie znicza pod pomnikiem Prymasa Tysiąclecia na Krakowskim Przedmieściu. W wydarzeniu z wartą harcerską weźmie udział bp Piotr Jarecki oraz przedstawiciele muzeum.

2 sierpnia o godz. 18:00 - tematyczny spacer historyczny po Starym Mieście, ukazujący miejsca związane z posługą - tematyczny spacer historyczny po Starym Mieście, ukazujący miejsca związane z posługą ks. Stefana Wyszyńskiego i walkami powstańczymi.

Inicjatywom towarzyszy także start VIII edycji akcji "Będziesz miłował". Przez 63 dni powstańczej rocznicy wolontariusze muzeum będą publikować biogramy kolejnych duchownych niosących pomoc w 1944 roku. Do tej pory w ramach projektu spisano historie 50 kapelanów.

Spacer historyczny po Starych Powązkach. Śladem bohaterów

Do upamiętnienia bohaterów zrywu włącza się również Fundacja Stare Powązki, która przygotowała specjalny szlak edukacyjny. Trasa prowadzi przez groby uczestników walk oraz osób, których losy były związane z powstaniem.

Trasę można przejść indywidualnie przy użyciu darmowej aplikacji mobilnej "Stare Powązki", która doprowadza do kluczowych miejsc na nekropolii i przedstawia biografie pochowanych tam osób.

Źródło: episkopat.pl





''Wydarzenia'': Para Ukraińców pobita na ulicy. Policja zidentyfikowała sprawców Polsat News