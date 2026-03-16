Kościół w Polsce włącza się w europejską inicjatywę. Episkopat ogłasza
Rada Konferencji Episkopatów Europy (CCEE) zainaugurowała kolejną edycję ogólnoeuropejskiej inicjatywy modlitewnej "Łańcuch Eucharystyczny". Od Środy Popielcowej, przez cały okres Wielkiego Postu, biskupi i wierni na całym kontynencie gromadzą się na mszach św. sprawowanych w intencji pokoju. 17 marca 2026 do inicjatywy oficjalnie dołączy Konferencja Episkopatu Polski.
CCEE mówi o potrzebie "pokoju rozbrojonego i rozbrajającego", sformułowaniu zaczerpniętym z papieskiego orędzia na 58. Światowy Dzień Pokoju, w którym pokój opisano jako realną "obecność i drogę", a nie odległy ideał.
Łańcuch Eucharystyczny CCEE. Na czym polega modlitewna "sztafeta"?
CCEE, zrzeszająca przewodniczących episkopatów z Europy, koordynuje modlitewną "sztafetę", w ramach której poszczególne kraje wyznaczają konkretne dni na celebrację Eucharystii w tej samej intencji.
Celem jest stworzenie symbolicznego, duchowego "łańcucha" obejmującego cały kontynent, bez przerwy, dzień po dniu, przez 40 dni Wielkiego Postu.
Jak podkreślono w komunikacie CCEE, modlitwa ma obejmować szczególnie Ukrainę oraz Ziemię Świętą, ale także wszystkie regiony dotknięte konfliktami zbrojnymi. Organizatorzy mówią o potrzebie "pokoju rozbrojonego i rozbrajającego", sformułowaniu, które w ostatnich latach powraca w nauczaniu papieskim jako alternatywa wobec logiki odstraszania i eskalacji.
Sens inicjatywy Łańcucha Eucharystycznego
Sformułowanie przywołane przez CCEE - "pokój rozbrojony i rozbrajający" - nawiązuje do papieskiego nauczania, m.in. z orędzi na Światowy Dzień Pokoju. Chodzi o wizję pokoju, który nie jest jedynie brakiem wojny, lecz procesem przemiany relacji międzyludzkich i międzynarodowych. Pokój ma "rozbrajać" serca, osłabiać mechanizmy wrogości, budować zaufanie oraz przywracać przestrzeń dla dialogu i pojednania
W kontekście trwającej od 2022 r. wojny w Ukrainie oraz napięć na Bliskim Wschodzie inicjatywa CCEE wpisuje się w szersze działania Kościoła katolickiego w Europie: organizację dni modlitwy, zbiórek humanitarnych i apeli o zawieszenie broni. CCEE podkreśla, że modlitwa eucharystyczna ma być "widzialnym znakiem nadziei" dla społeczeństw zmagających się z lękiem, niepewnością i zmęczeniem konfliktem.
Teologicznie Eucharystia, rozumiana jako sakrament jedności, ma zarówno wymiar duchowy, jak i wspólnotowy i społeczny. Organizatorzy inicjatywy wskazują, że wspólna modlitwa biskupów i wiernych w różnych krajach Europy ma budować realne doświadczenie komunii ponad granicami państw i narodów.
CCEE akcentuje, że nie chodzi o gest jednorazowy ani lokalny, tylko o działanie rozpisane na cały Wielki Post, obejmujące wszystkich członków Rady. Każdy episkopat ma zorganizować co najmniej jedną Mszę świętą w intencji pokoju - właśnie to "zszywa" poszczególne celebracje w symboliczny łańcuch, dzień po dniu, kraj po kraju.
17 marca 2026. Msze w Polsce w ramach Łańcucha Eucharystycznego
CCEE zwróciła się do Kościoła w Polsce z prośbą o animowanie modlitwy 17 marca 2026. Tego dnia w polskich diecezjach sprawowane będą msze św. w intencji ofiar wojen oraz o pokój na świecie, w jedności z innymi episkopatami Europy.
Konferencja Episkopatu Polski, jako członek CCEE, włącza się w inicjatywę po raz kolejny. W poprzednich latach podobne akcje modlitewne gromadziły wiernych w katedrach oraz sanktuariach, a komunikaty episkopatu zachęcały do duchowej łączności także w parafiach i wspólnotach zakonnych.
Tegoroczna edycja odbywa się w czasie, gdy Europa wciąż doświadcza skutków wojny za wschodnią granicą Polski, a debata publiczna coraz częściej dotyczy bezpieczeństwa, zbrojeń i stabilności regionu. W tym kontekście "Łańcuch Eucharystyczny" ma, według CCEE, stanowić nie tylko gest religijny, ale też prezentować głos Kościoła w sprawie konieczności budowania pokoju jako procesu opartego na dialogu, solidarności i odpowiedzialności międzynarodowej.