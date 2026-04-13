Spis treści: Kiedy papież ustanowił Światowe Dni Młodzieży? Miało być jedno spotkanie, tradycja trwa do dziś Co ile lat są Światowe Dni Młodzieży? Światowe Dni Młodzieży 2026 to obchody diecezjalne Gdzie będą Światowe Dni Młodzieży 2027? Program ŚDM 2027

Idea ŚDM narodziła się w 1985 roku jako odpowiedź na duchowe poszukiwania młodego pokolenia, a pierwsze oficjalne spotkanie odbyło się dwa lata później w Buenos Aires. Od tamtej pory młodzi pielgrzymowali już do Rzymu, Denver, Sydney czy Krakowa - teraz po raz drugi w historii ruszą do Azji.

Kiedy papież ustanowił Światowe Dni Młodzieży?

Światowe Dni Młodzieży zostały oficjalnie ustanowione 20 grudnia 1985 roku przez św. Jana Pawła II podczas spotkania opłatkowego z kardynałami oraz pracownikami Kurii Rzymskiej.

Papież ogłosił wtedy decyzję o wprowadzeniu do kalendarza Kościoła corocznego święta młodych obchodzonego w każdej diecezji, a także cyklicznych spotkań międzynarodowych z jego udziałem. Wówczas narodziła się zupełnie nowa forma duszpasterstwa - globalna inicjatywa skierowana wyłącznie do młodego pokolenia, która od 1986 roku zaczęła funkcjonować jako stały element życia Kościoła powszechnego.

Inspiracją dla tej decyzji był Nadzwyczajny Jubileusz Odkupienia w Rzymie (1983-1984). W dniach 11-15 kwietnia 1984 roku do Watykanu przybyły setki tysięcy młodych pielgrzymów - według danych Katolickiej Agencji Informacyjnej około 600 tys. osób z całego świata.

Kulminacja nastąpiła 22 kwietnia 1984 roku, kiedy papież przekazał młodzieży prosty, drewniany krzyż o wysokości 3,8 metra i powierzył im misję niesienia go przez wszystkie kontynenty jako znak wiary oraz nadziei. Ten moment stanowił początek peregrynacji Krzyża Roku Jubileuszowego - później nazwanego Krzyżem Światowych Dni Młodzieży - który od tamtej pory dociera do szpitali, więzień, terenów objętych konfliktami, a także do najbardziej odległych peryferii świata.

Miało być jedno spotkanie, tradycja trwa do dziś

Decyzja z grudnia 1985 roku stanowiła bezpośrednią odpowiedź na entuzjazm młodych uczestników kolejnego spotkania w Rzymie z okazji Międzynarodowego Roku Młodzieży ogłoszonego przez ONZ. W Niedzielę Palmową 31 marca 1985 roku w uroczystościach wzięło udział około 350 tys. młodych reprezentujących niemal 70 państw. Frekwencja oraz dynamika wydarzenia skłoniły papieża do trwałego wpisania światowego spotkania młodzieży w życie Kościoła.

Pierwsze diecezjalne obchody ŚDM odbyły się już 23 marca 1986 roku. Od tamtej chwili inicjatywa Jana Pawła II przekształciła się w jedno z największych cyklicznych zgromadzeń religijnych współczesności. Co ciekawe, początkowo Stolica Apostolska rozpatrywała jubileuszowe spotkania jako wydarzenia jednorazowe. Dopiero mobilizacja młodzieży w latach 1984-1985 przekonała watykańskich decydentów do wprowadzenia systemu dwóch poziomów obchodów: lokalnego oraz globalnego, który do dziś pozostaje fundamentem struktury Światowych Dni Młodzieży.

Co ile lat są Światowe Dni Młodzieży?

Międzynarodowe Światowe Dni Młodzieży odbywają się zwykle co 2-3 lata. Takie założenie przyjęto od końca lat 80. XX wieku i utrzymuje się on do dziś, choć każdorazowo ostateczna decyzja należy do papieża oraz zależy od kalendarza wydarzeń Kościoła powszechnego. Funkcjonują dwa poziomy obchodów:

spotkania diecezjalne , organizowane corocznie w kościołach lokalnych - obecnie w uroczystość Chrystusa Króla (26 listopada);

zgromadzenia międzynarodowe z udziałem Ojca Świętego, gromadzące młodych z całego świata raz na kilka lat.

Częstotliwość spotkań jest modyfikowana przez wydarzenia o skali światowej. Najbardziej spektakularny przykład przyniósł kryzys zdrowotny w latach 2020-2022 - Światowe Dni Młodzieży planowane pierwotnie na 2022 rok w Lizbonie zostały decyzją papieża Franciszka przeniesione na 1-6 sierpnia 2023 roku.

Samo wydarzenie zgromadziło setki tysięcy zarejestrowanych uczestników oraz nawet 2 miliony pielgrzymów podczas papieskich celebracji. Planowanie każdego zjazdu przypomina przygotowania do igrzysk olimpijskich i wymaga wieloletniej koordynacji transportu, infrastruktury oraz bezpieczeństwa.

Światowe Dni Młodzieży 2026 to obchody diecezjalne

W 2026 roku nie odbędzie się międzynarodowa edycja Światowych Dni Młodzieży. W kalendarzu Kościoła przewidziano wyłącznie obchody diecezjalne, organizowane na poziomie lokalnych wspólnot na całym świecie - tradycyjnie w uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Taki model funkcjonuje od lat 80. i stanowi integralny element przygotowań duchowych przed globalnym spotkaniem młodych z papieżem, które tym razem zaplanowano dopiero na sierpień 2027 roku.

Rok 2026 ma charakter formacyjny. Papież Franciszek zdecydował, że zarówno diecezjalne obchody w 2026 roku, jak i międzynarodowe spotkanie w 2027 roku będą przebiegały pod wspólnym hasłem: "Odwagi! Ja zwyciężyłem świat" (J 16,33). Ten fragment Ewangelii według św. Jana odnosi się do momentu, w którym Chrystus zapowiada uczniom trudne doświadczenia, jednocześnie zapewniając o ostatecznym zwycięstwie dobra nad złem.

W teologii katolickiej interpretowany bywa jako wezwanie do wytrwałości w wierze oraz aktywnego świadectwa w świecie naznaczonym niepewnością społeczną i kulturową. Zestawienie jednego motywu przewodniego na dwa kolejne lata stanowi świadomy zabieg duszpasterski - chodzi o pogłębienie formacji młodych przed udziałem w wydarzeniu o charakterze globalnym.

Gdzie będą Światowe Dni Młodzieży 2027?

Najbliższe międzynarodowe Światowe Dni Młodzieży odbędą się w Seulu - stolicy Korei Południowej - w dniach od 3 do 8 sierpnia 2027 roku. Spotkania w diecezjach poprzedzą główną część wydarzenia i rozpoczną się już 29 lipca 2027 roku - będą trwały przez pięć dni w kilkunastu koreańskich diecezjach.

Wybór tego miejsca ma historyczne znaczenie. Po raz pierwszy globalne spotkanie młodych katolików z papieżem odbędzie się w państwie podzielonym geopolitycznie oraz po raz drugi na kontynencie azjatyckim - poprzednio gospodarzem była Manila w 1995 roku.

Według założeń przedstawionych podczas konferencji Archidiecezji Seulu w październiku 2025 roku, wydarzenie ma przyciągnąć od 700 tysięcy do nawet miliona uczestników z całego świata.

Seul stanie się sceną spotkania Kościoła o niezwykłej genezie. Katolicyzm na Półwyspie Koreańskim rozwijał się oddolnie - poprzez lekturę tekstów teologicznych sprowadzanych z Chin przez świeckich uczonych pod koniec XVIII wieku. Dopiero później pojawili się pierwsi misjonarze. Ten proces bywa określany przez historyków jako unikalna forma autoewangelizacji, czyli rozpowszechnianie wiary przez rodzimych intelektualistów jeszcze przed powstaniem struktur misyjnych.

W XIX stuleciu wspólnota katolicka w Korei doświadczyła krwawych prześladowań; według danych Kościoła ponad 10 tysięcy wiernych zginęło za wyznawaną religię. W 1984 roku papież Jan Paweł II kanonizował 103 męczenników koreańskich, co dodatkowo umocniło znaczenie tego regionu w świadomości katolików na całym świecie.

Hasło spotkania - "Odwagi! Ja zwyciężyłem świat" (J 16,33) - ogłoszone oficjalnie 24 września 2024 roku przez Dykasterię ds. Świeckich, Rodziny i Życia, nawiązuje do doświadczeń prześladowań oraz do współczesnych wyzwań młodego pokolenia: kryzysu klimatycznego, nierówności społecznych oraz narastającej izolacji emocjonalnej.

Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma promować dialog międzyreligijny oraz społeczną solidarność w kraju, w którym katolicy stanowią mniejszość religijną. Już teraz Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej peregrynują przez kolejne koreańskie diecezje w ramach przygotowań duchowych.

Program ŚDM 2027

Już teraz wiadomo, że ŚDM 2027 obejmą ponad 10 dni wydarzeń duszpasterskich i formacyjnych - od 29 lipca do 8 sierpnia. Pierwszy etap odbędzie się równolegle w 15 diecezjach Korei Południowej, zanim młodzi pielgrzymi przeniosą się do Seulu na główne uroczystości. Program przewiduje sześć centralnych wydarzeń:

mszę otwarcia,

katechezy kontynentalne,

Drogę Krzyżową,

papieskie czuwanie modlitewne,

Festiwal Młodych

mszę Posłania.

Władze miejskie rozważają lokalizację finałowego czuwania w Parku Olimpijskim lub nad rzeką Han - przestrzeniach zdolnych pomieścić setki tysięcy osób jednocześnie. Szacunki organizatorów mówią o nawet milionie uczestników z ponad 160 państw, co lokuje Seul w gronie największych gospodarzy tej inicjatywy.

ŚDM 2027 po raz pierwszy w historii zostaną zorganizowane tak blisko jednej z najbardziej zmilitaryzowanych granic świata. Od strefy zdemilitaryzowanej dzielącej Koreę Południową i Północną Seul oddalony jest o niespełna 50 kilometrów. Organizatorzy otwarcie mówią o wymiarze pokoju i pojednania jako jednym z tematów przewodnich wydarzenia.

W dokumentach przygotowawczych pojawia się sformułowanie "pielgrzymka nadziei w cieniu podziału" - rzadko spotykane w oficjalnym języku Kościoła, a zarazem niezwykle wymowne. To nadaje ŚDM 2027 charakter wykraczający poza religijne spotkanie młodzieży. Seul ma stać się miejscem, w którym wiara, historia i współczesna polityka spotkają się w jednym, symbolicznym punkcie.

Kościół katolicki konsekwentnie inwestuje duszpastersko w Azję Wschodnią, region dynamiczny demograficznie, technologicznie i kulturowo, a zarazem wymagający pod względem ewangelizacji. Według danych Watykanu z Annuarium Statisticum Ecclesiae 2024 liczba katolików w Azji wzrosła w ciągu dekady o ponad 20 procent, przy jednoczesnym spadku praktyk religijnych w Europie Zachodniej.

Źródła: Vatican News

