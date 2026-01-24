Spis treści: Wspomnienie św. Tomasz z Akwinu - 28 stycznia Życie św. Tomasz z Akwinu Nauki św. Tomasza z Akwinu

Św. Tomasz z Akwinu odegrał ogromną rolę w rozwoju teologii zachodniej i filozofii. Jego nauki inspirują do dzisiaj. Swoje życie poświęcił gorliwemu poszukiwaniu prawdy i nauczaniu. Zmarł po krótkiej chorobie w drodze na sobór zwołany do Lyonu przez papieża Grzegorza X 7 marca 1274 roku.

Wspomnienie św. Tomasz z Akwinu - 28 stycznia

Kościół katolicki do roku 1969 roku wspominał tego wybitnego teologa w dniu jego śmierci, czyli 7 marca. Jednak data ta często wypadała w okresie Wielkiego Postu. Z tego powodu została przeniesiona na 28 stycznia - dzień, w którym jego relikwie zostały przeniesione do Tuluzy w 1369 r. Wierni nie są zobowiązani do udziału w mszy świętej w tym dniu.

Św. Tomasz z Akwinu został ogłoszony świętym przez papieża Jana XXII 18 lipca 1323 roku, 49 lat po śmierci. Dziś jest patronem uniwersytetów i szkół, uczonych i studentów.

Na obrazach przedstawia się go w stroju dominikańskim. Jego atrybutami są m.in. anioł, gołąb, kielich z Hostią, księga. Często przedstawiany jest ze słońcem na piersiach, co ma symbolizować boską inspirację.

Życie św. Tomasz z Akwinu

Św. Tomasz urodził się w 1225 r. w rodzinie szlacheckiej w zamku w Roccasecca niedaleko Akwinu. Zgodnie z tradycją jako najmłodszy z rodzeństwa został przeznaczony do stanu duchowego.

Rodzina chciała, aby został benedyktynem, dlatego w wieku 5 lat został odesłany do zakonu w Monte Casino. W 1239 roku rozpoczął studia na uniwersytecie w Neapolu, gdzie zapoznał się z filozofią Arystotelesa i poznał św. Dominika oraz braci kaznodziejskich. Pomimo sprzeciwu rodziny, św. Tomasz wstąpił do dominikanów.

Z ramienia zakonu został wysłany do Paryża, gdzie podjął nauki u Alberta Wielkiego. W swoim akademickim życiu studiował również w Kolonii. Podczas tych lat nie tylko zgłębiał wiedzę teologiczną i filozoficzną, ale również nauczał. Jako wykładowca na Sorbonie miał już ugruntowane poglądy, dzięki którym zyskiwał coraz większe uznanie.

Nauki św. Tomasza z Akwinu

Św. Tomasz z Akwinu pozostawił po sobie ogromną spuściznę. Stworzył spójny system filozoficzny i teologiczny do dziś nazywany tomizmem. Jego podstawą była filozofia Arystotelesa, z której przeniósł wiele ważnych pojęć na grunt nauki Kościoła katolickiego, ale także wzbogacił ją o własne.

Św. Tomasz za podstawę poznania uważał wiedzę i wiarę, które się uzupełniają. Sformułował nowatorską na tamte czasy wizję bytu jako aktu. W przeciwieństwie do obowiązującej wówczas scholastyki uważał, że dowód na istnienie Boga nie jest dany a priori, czyli oparty na rozumowaniu, a na doświadczeniu zakładającemu również poznanie zmysłowe.

Człowiek mógł jedynie dochodzić i upewniać się o istnieniu Boga. Na tej podstawie sformułował pięć argumentów przemawiających za istnieniem Boga, które nazywane były również drogami do jego poznania.

To tylko jedne z licznych tez, które sformułował św. Tomasz za swojego niedługiego, bo tylko 49-letniego życia. Spisał olbrzymią liczbę ksiąg, pism, psalmów.

Do jednych z najważniejszych można zaliczyć "Summa Theologica", w której przedstawił kompletną wiedzę teologiczną swoich czasów i "Summa Contra Gentiles", czyli "Sumę przeciwko poganom".

''Wydarzenia'': Kościół św. Mikołaja w Gdańsku otwarty. Generalny remont trwał aż 6 lat Polsat News Polsat News