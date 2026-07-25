Spis treści: Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych? Dlaczego Światowy Dzień Dziadków przypada pod koniec lipca? Kto ustanowił Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych? Jakie jest hasło Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych 2026? Co papież Leon XIV mówi o osobach starszych?

Kiedy obchodzony jest Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych?

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych przypada co roku w czwartą niedzielę lipca, w pobliżu liturgicznego wspomnienia św. Anny i św. Joachima, obchodzonego 26 lipca. W 2026 roku obie daty się pokrywają, ponieważ 26 lipca wypada w niedzielę.

Święto nie ma więc stałej daty kalendarzowej, co oznacza, że w kolejnych latach może być obchodzone kilka dni wcześniej, zależnie od układu kalendarza. Zawsze jednak pozostaje związane z postaciami rodziców Maryi, którzy w tradycji chrześcijańskiej są uznawani za dziadków Jezusa.

Dlaczego Światowy Dzień Dziadków przypada pod koniec lipca?

Święci Anna i Joachim od stuleci są kojarzeni z rodziną, przekazywaniem wiary, mądrością starszego pokolenia. Choć Ewangelie kanoniczne nie podają ich imion, informacje o rodzicach Maryi pojawiają się we wczesnochrześcijańskiej tradycji.

Umieszczenie obchodów w pobliżu ich wspomnienia ma podkreślać znaczenie dziadków w życiu rodzinnym. To często oni opowiadają dzieciom historie o przeszłości, przekazują zwyczaje, uczą modlitw i pomagają zachować pamięć o osobach, których najmłodsi nie mieli okazji poznać.

Dziadkowie nie są jednak przedstawiani wyłącznie jako opiekunowie wnuków. Kościelne obchody obejmują wszystkie osoby starsze, również te, które nie mają dzieci lub wnuków, mieszkają samotnie albo przebywają w placówkach opiekuńczych.

Kto ustanowił Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych?

Święto zostało ustanowione przez papieża Franciszka w 2021 roku. Pierwsze obchody odbyły się 25 lipca tego samego roku. Papież wielokrotnie zwracał uwagę na sytuację seniorów, którzy mimo życiowego doświadczenia bywają spychani na margines i postrzegani przede wszystkim przez pryzmat choroby, ograniczeń lub potrzeby opieki.

Franciszek zachęcał, aby osoby starsze nie były izolowane od codziennego życia rodzin i wspólnot. Podkreślał, że społeczeństwo potrzebuje ich pamięci, doświadczenia i umiejętności patrzenia na wydarzenia z szerszej perspektywy.

Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych został pomyślany jako okazja do spotkań, odwiedzin, wspólnej modlitwy oraz zwrócenia uwagi na tych seniorów, którzy nie mogą liczyć na regularny kontakt z rodziną.

Jakie jest hasło Światowego Dnia Dziadków i Osób Starszych 2026?

Hasło obchodów w 2026 roku brzmi: "Ja nie zapomnę o tobie". Słowa te pochodzą z Księgi Izajasza i są częścią fragmentu mówiącego o miłości Boga, która nie przemija nawet wtedy, gdy człowiek czuje się opuszczony.

W kontekście tegorocznego święta nabierają one bardzo istotnego znaczenia: mogą odnosić się do seniora oczekującego na telefon, osoby chorej pozostającej przez większość dnia bez towarzystwa albo mieszkańca domu opieki, którego rzadko ktoś odwiedza.

Co papież Leon XIV mówi o osobach starszych?

W orędziu przygotowanym na VI Światowy Dzień Dziadków i Osób Starszych papież Leon XIV zwraca uwagę na doświadczenie bycia zapomnianym. Może ono dotyczyć szczególnie ludzi, których codzienność została ograniczona przez wiek, chorobę, niepełnosprawność lub utratę bliskich.

Senior może być otoczony personelem medycznym i jednocześnie czuć się samotny. Może mieszkać z rodziną, a mimo to nie uczestniczyć w rozmowach ani decyzjach. Problemem nie zawsze jest więc brak fizycznej obecności innych osób, lecz poczucie, że nikt nie pyta o jego zdanie, wspomnienia czy potrzeby.

Papież zachęca młodych ludzi, aby odwiedzali dziadków oraz samotne osoby starsze. Takie spotkanie nie musi mieć uroczystej oprawy. Najważniejsze jest poświęcenie czasu i okazanie zainteresowania człowiekowi, a nie wyłącznie jego sytuacji zdrowotnej.





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