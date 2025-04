Koronka do Bożego Miłosierdzia. Jak odmawiać tę niezwykłą modlitwę?

Koronka do Bożego Miłosierdzia to nie tylko forma modlitwy - to duchowy ratunek, który zyskał miliony wyznawców na całym świecie. Powstała w cieniu klasztornych murów, a dziś odmawia się ją nawet w autobusach, na ulicach, czy w szpitalnych salach.