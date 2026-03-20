W skrócie Johan Bonny, biskup Antwerpii, zapowiedział w liście do parafian, że dołoży starań, aby w ciągu dwóch lat wyświęcić żonatych mężczyzn i wyłonić kandydatów do formacji kapłańskiej.

Bonny wskazał, że święcenie żonatych mężczyzn byłoby odpowiedzią na spadek liczby osób gotowych zachować celibat, lecz nie określił, czy zrobi to bez zgody papieża.

Przeciwnicy i zwolennicy święcenia żonatych księży mają odmienne opinie; w obrządkach wschodnich Kościoła katolickiego żonaci mężczyźni mogą zostawać księżmi.

Johan Bonny, który jest biskupem Antwerpii w Belgii od 2009 roku, stwierdził w opublikowanym do swoich parafian liście, że dołoży wszelkich starań, aby w ciągu dwóch lat wyświęcić żonatych mężczyzn i wyłonić kandydatów do formacji kapłańskiej.

Biskupi ślubują posłuszeństwo papieżowi i bardzo rzadko ogłaszają, że decydują się na działania sprzeczne z nauczaniem Kościoła. Gdyby Bonny zdecydował się wyświęcić żonatych księży bez zgody Watykanu, mógłby zostać ukarany ekskomuniką, czyli formalnym wykluczeniem z Kościoła.

Żonaci księża? "Każda zwłoka sprawia wrażenie wymówki"

Leon XIV, który objął przywództwo w Kościele w ubiegłym roku po śmierci papieża Franciszka, nie wypowiadał się szerzej na temat możliwości wprowadzenia żonatych księży, ale kilkakrotnie pozytywnie wyrażał się o celibacie. Franciszek podczas swojego pontyfikatu dążył do szeregu reform, jednak kategorycznie wykluczył możliwość udzielania święceń żonatym mężczyznom.

W swoim liście biskup Bonny stwierdził, że święcenie żonatych mężczyzn byłoby odpowiedzią na spadek liczby osób gotowych zachować celibat w celu zostania księżmi. Dodał, że obecny wskaźnik zastępowalności jest "nieco powyżej zera".

"Pytanie nie brzmi już, czy Kościół może święcić żonatych mężczyzn na księży, ale kiedy to zrobi i kto to zrobi. Każda zwłoka sprawia wrażenie wymówki" - napisał duchowny. Bonny nie określił, czy zdecydowałby się na wyświęcenie żonatych mężczyzn w przypadku braku papieskiej zgody.

Reformy w Kościele? Johan Bonny zauważa niepokojące dane

Debata nad tym, czy księża katoliccy powinni mieć prawo do zawierania małżeństw, trwa od wieków. Rozmowy ożywił Franciszek, zwołując kilka biskupich szczytów na temat możliwych reform w Kościele. Synod Biskupów poprosił formalnie w 2018 roku Franciszka o wyświęcanie żonatych księży, ale ówczesny papież nie zdecydował się na taki krok.

W ubiegłym roku Watykan poinformował, że liczba mężczyzn przygotowujących się do kapłaństwa spada nieprzerwanie od 2012 roku. Zwolennicy dopuszczenia małżeństw księży twierdzą, że przyciągnęłoby to do kapłaństwa więcej mężczyzn. Przeciwnicy uważają, że celibat pozwala księdzu całkowicie poświęcić się Kościołowi.

Bonny podkreślił, że jego diecezja polega na zagranicznych księżach katolickich z Europy Wschodniej i Bliskiego Wschodu, którzy często są żonaci. Żonaci mężczyźni mogą zostawać księżmi w Kościołach katolickich obrządku wschodniego, które stanowią mniejszość i występują głównie w krajach Bliskiego Wschodu oraz Europy Wschodniej.

Źródło: Reuters

