Spis treści: Watykan instruuje biskupów, jak przyjąć lefebrystów Co muszą zrobić lefebryści? Procedura dla księży Łatwiejsza droga dla świeckich Lefebryści kontra Watykan: Konflikt trwa od blisko 40 lat

Opublikowana przez Dykasterię Nauki Wiary instrukcja jest bezpośrednią konsekwencją wydarzeń z 1 lipca. W tym dniu Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X przeprowadziło w szwajcarskim Écône konsekracje biskupie bez zgody papieża.

Stolica Apostolska uznała ten krok za akt schizmatycki, ogłaszając ekskomunikę sześciu biskupów Bractwa. Oznacza to wyłączenie ze wspólnoty Kościoła również kapłanów i wiernych formalnie związanych z ruchem. Jednocześnie Watykan podkreśla, że drzwi do pojednania pozostają otwarte.

Watykan instruuje biskupów, jak przyjąć lefebrystów

Dykasteria Nauki Wiary wysłała komunikat do wszystkich biskupów na całym świecie. Watykan instruuje w nim, co zrobić, by przyjąć do Kościoła Katolickiego lefebrystów, którzy zdecydują się opuścić Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X. Obecnie są objęci ekskomuniką, jaką nałożył na nic Watykan, są więc wykluczeni ze wspólnoty Kościoła

Dokument wyraźnie rozróżnia sytuację księży i osób świeckich. Powrót duchownych na łono Kościoła Katolickiego jest o wiele bardziej skomplikowany. Jest to związane z faktem, że Watykan traktuje ich jako osoby odpowiedzialne za krzewienie doktryny lefebrystów.

Co muszą zrobić lefebryści? Procedura dla księży

Duchowny chcący opuścić Bractwo musi znaleźć biskupa diecezjalnego lub przełożonego zakonu, który zgodzi się go przyjąć. Następnie powinien złożyć pisemne wyznanie wiary, uznać nauczanie Sobór Watykański II oraz potwierdzić ważność i prawowitość posoborowej liturgii, czyli Novus Ordo Missae.

W kolejnym kroku musi skierować list do papieża z prośbą o zdjęcie ekskomuniki. W piśmie musi też wyrazić gotowość do posłuszeństwa wobec Kościoła. Dopiero po spełnieniu tych warunków będzie mógł zostać inkardynowany do diecezji lub wspólnoty zakonnej.

Procedura przewiduje również możliwość zachowania przywiązania do tradycyjnej liturgii łacińskiej. Samo korzystanie z dawnego rytu nie jest bowiem przeszkodą do pojednania, o ile wierny akceptuje nauczanie Kościoła oraz reformy wprowadzone po Soborze Watykańskim II.

Łatwiejsza droga dla świeckich

Znacznie prostsze wymagania dotyczą wiernych świeckich lefebrystów. Aby powrócić do Kościoła Katolickiego, mają oni zgłosić się do swojego biskupa lub wyznaczonego przez niego kapłana, i złożyć wyznanie wiary. Muszą też podpisać deklarację uznającą autorytet papieża, nauczanie Soboru Watykańskiego II i ważność posoborowej liturgii. Po spełnieniu tych warunków ekskomunika może zostać zdjęta.

W ten sposób Watykan podkreśla, że celem ekskomuniki nie jest trwałe wykluczenie lefebrystów, lecz stworzenie realnej drogi do pojednania dla tych, którzy zdecydują się uznać autorytet papieża i nauczanie Kościoła.

Lefebryści kontra Watykan: Konflikt trwa od blisko 40 lat

Spór między Stolicą Apostolską a Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X należy do najdłuższych i najbardziej złożonych konfliktów we współczesnym Kościele Katolickim. Lefebryści odrzucają część reform wprowadzonych przez Sobór Watykański II. Sprzeciwiają się m.in. zmianom w liturgii, dialogowi ekumenicznemu i otwarciu Kościoła na współczesny świat.

Punktem zwrotnym okazał się 1988 rok, gdy założyciel Bractwa, francuski arcybiskup Marcel Lefebvre, bez zgody papieża konsekrował czterech biskupów. Doprowadziło to do poważnego kryzysu w relacjach z Rzymem.

Choć przez kolejne dekady podejmowano próby pojednania, pełnej jedności nigdy nie udało się przywrócić. Najnowsze wydarzenia pokazują, że konflikt ponownie wszedł w najbardziej burzliwą fazę.

Źródło: vaticannews.va





Ziobro w "Gościu Wydarzeń" o ekstradycji: Tusk i Żurek nie będą mogli manipulować Polsat News