Kolejny biskup podejmuje kroki w sprawie osób pokrzywdzonych w Kościele

Aktualizacja

Metropolita częstochowski powołuje zespół, który ma "wyjaśniać wszelkie sprawy związane z osobami pokrzywdzonymi w Kościele Częstochowskim od roku 1945" - dowiedziała się Interia. Nasze ustalenia potwierdziła w komunikacie archidiecezja częstochowska.

Duchowny w złotych szatach liturgicznych i mitrze przemawia zza mównicy w kościele, obok widoczne są ozdoby kwiatowe oraz elementy sakralne wystroju wnętrza.
Arcybiskup metropolita częstochowski Wacław Depo Karol PorwichEast News

W skrócie

  • Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo powołał Niezależny Zespół Prawno-Historyczny do wyjaśniania spraw pokrzywdzonych w Kościele w Częstochowie od 1945 roku.
  • Zadaniem zespołu jest ustalenie sprawców krzywd, kontrola poprawności procedur oraz opracowanie sposobów naprawienia krzywd i zadośćuczynienia.
  • Zespół będzie obejmował specjalistów z zakresu prawa, psychologii, terapii, historii i archiwistyki, a lista zostanie ujawniona po Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w marcu.
Jak dowiedziała się Interia, arcybiskup metropolita częstochowski Wacław Depo ustanowił Niezależny Zespół Prawno-Historyczny w celu wyjaśnienia wszelkich spraw związanych z osobami pokrzywdzonymi w Kościele Częstochowskim od roku 1945. 

Powstał też specjalny adres e-mail, na który można przesyłać informacje dotyczące pokrzywdzonych: biuro.wyjasnienie@archiczest.pl

Biskup Andrzej Jeż na sali rozpraw Sądu Rejonowego w Tarnowie
    Celem zespołu ma być "wypracowanie sposobów naprawiania krzywd i zadośćuczynienia wobec wyrządzonego zła". Zespół ma ustalić wszystkich sprawców krzywd spośród duchownych, osób konsekrowanych oraz świeckich posługujących w Kościele. Sprawdzane będą też zachowania i poprawność przeprowadzonych procedur kościelnych i państwowych.

    Zespół ma zająć się też pomocą materialną, psychologiczną i duchową dla pokrzywdzonych.

    Zespół do spraw związanych z pokrzywdzonymi w Kościele

    W skład zespołu mają wejść specjaliści i praktycy prawa kanonicznego oraz świeckiego, psychologii klinicznej, terapii uzależnień, a także historii i archiwistyki. Pełna lista osób zostanie opublikowana po Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w marcu.

    Podkreślono, że "zespół nie będzie formą komisji śledczej, ale organem dokonującym obiektywnej oceny podjętych czynności lub ich zaniechania". Przedmiotem badań będą zarówno zarzuty i przestępstwa wobec nieletnich, a także wobec dorosłych.

    Jak zaznaczono, jeśli powstanie projektowana niezależna komisja KEP, powołany w archidiecezji częstochowskiej Zespół będzie z nią ściśle współpracował wspomagając w realizacji jej działań.

    O powstanie takiej ogólnopolskiej komisji apelował arcybiskup Grzegorz Ryś, obecny metropolita krakowski.

    W Polsce działają już dwie takie komisje: w archidiecezji łódzkiej i diecezja sosnowiecka, która opublikowała już częściowy raport swoich działań. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: Nieoficjalnie: Watykan powiadomiony o zaniedbaniach polskiego biskupa

    Paulina Sowa (paulina.sowa@firma.interia.pl) 

    Diecezja z USA wypłaci ofiarom księży 180 mln dolarów, zdj. ilustracyjne
