W skrócie Arcybiskup Metropolita Częstochowski Wacław Depo powołał Niezależny Zespół Prawno-Historyczny do wyjaśniania spraw pokrzywdzonych w Kościele w Częstochowie od 1945 roku.

Zadaniem zespołu jest ustalenie sprawców krzywd, kontrola poprawności procedur oraz opracowanie sposobów naprawienia krzywd i zadośćuczynienia.

Zespół będzie obejmował specjalistów z zakresu prawa, psychologii, terapii, historii i archiwistyki, a lista zostanie ujawniona po Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w marcu.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak dowiedziała się Interia, arcybiskup metropolita częstochowski Wacław Depo ustanowił Niezależny Zespół Prawno-Historyczny w celu wyjaśnienia wszelkich spraw związanych z osobami pokrzywdzonymi w Kościele Częstochowskim od roku 1945.

Powstał też specjalny adres e-mail, na który można przesyłać informacje dotyczące pokrzywdzonych: biuro.wyjasnienie@archiczest.pl

Celem zespołu ma być "wypracowanie sposobów naprawiania krzywd i zadośćuczynienia wobec wyrządzonego zła". Zespół ma ustalić wszystkich sprawców krzywd spośród duchownych, osób konsekrowanych oraz świeckich posługujących w Kościele. Sprawdzane będą też zachowania i poprawność przeprowadzonych procedur kościelnych i państwowych.

Zespół ma zająć się też pomocą materialną, psychologiczną i duchową dla pokrzywdzonych.

Zespół do spraw związanych z pokrzywdzonymi w Kościele

W skład zespołu mają wejść specjaliści i praktycy prawa kanonicznego oraz świeckiego, psychologii klinicznej, terapii uzależnień, a także historii i archiwistyki. Pełna lista osób zostanie opublikowana po Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w marcu.

Podkreślono, że "zespół nie będzie formą komisji śledczej, ale organem dokonującym obiektywnej oceny podjętych czynności lub ich zaniechania". Przedmiotem badań będą zarówno zarzuty i przestępstwa wobec nieletnich, a także wobec dorosłych.

Jak zaznaczono, jeśli powstanie projektowana niezależna komisja KEP, powołany w archidiecezji częstochowskiej Zespół będzie z nią ściśle współpracował wspomagając w realizacji jej działań.

O powstanie takiej ogólnopolskiej komisji apelował arcybiskup Grzegorz Ryś, obecny metropolita krakowski.

W Polsce działają już dwie takie komisje: w archidiecezji łódzkiej i diecezja sosnowiecka, która opublikowała już częściowy raport swoich działań. Więcej na ten temat pisaliśmy tutaj: Nieoficjalnie: Watykan powiadomiony o zaniedbaniach polskiego biskupa

Sikorski w ''Gościu Wydarzeń'' po Radzie Pokoju chwali prezydenta: Dobrze się stało Polsat News Polsat News