Spis treści: Kiedy jest ostatnia sobota karnawału 2026? 17 lutego przypadają ostatki. Co to za święto? Co się robi w ostatki? Polskie zapusty. Tradycje związane z ostatnim dniem karnawału Jak obchodzony jest ostatni dzień karnawału na świecie?

Ostatki mają swoje stałe miejsce w kalendarzu Kościoła, jednak ich termin zależy od daty Wielkanocy. W 2026 roku święta wypadają 5 kwietnia, dlatego Popielec przypada 18 lutego, a wtorek poprzedzający ten dzień wyznacza finał karnawału.

To właśnie wtedy w wielu domach smaży się ostatnie pączki i faworki, organizuje rodzinne kolacje, a w parafiach odbywają się ostatnie nabożeństwa przed rozpoczęciem postnych praktyk.

Kiedy jest ostatnia sobota karnawału 2026?

Ostatnia sobota karnawału 2026 wypadła 14 lutego, zamykając najbardziej towarzyski weekend sezonu, często rezerwowany na bale, domowe przyjęcia oraz wydarzenia w restauracjach i domach kultury. W tegorocznym kalendarzu ta data zgrała się z walentynkami, więc część miast i lokali sprytnie połączyła romantyczny sznyt z karnawałową energią.

Formalny finał karnawału przypada jednak w ostatki, we wtorek 17 lutego. Już następnego dnia, 18 lutego, Kościół obchodzi pierwszy dzień Wielkiego Postu, czyli Środę Popielcową.

Te daty wynikają z prostego mechanizmu kalendarza kościelnego. Wielkanoc 2026 wypada 5 kwietnia, a jej termin wyznacza reguła odnosząca się do pierwszej wiosennej pełni Księżyca i następującej po niej niedzieli, dlatego cały cykl świąt ruchomych przesuwa się rok do roku. Stąd bierze się Popielec, liczony 46 dni przed Wielkanocą, a wraz z nim końcówka karnawału.

17 lutego przypadają ostatki. Co to za święto?

Ostatki, nazywane też zapustami to ludowe i kościelno‑kulturowe określenie ostatniego dnia karnawału, przypadającego zawsze we wtorek przed Środą Popielcową. Sama nazwa wywodzi się od dawnego określenia "opuszczenia mięsa", czyli świadomego przejścia do postu. To dzień symbolicznego "pożegnania" z czasem zabaw, obfitego jedzenia i swobody, zanim rozpocznie się 40‑dniowy Wielki Post.

W kościelnym kalendarzu dzień ten nie ma rangi święta nakazanego, jednak w praktyce parafialnej stanowi moment przejścia, który przygotowuje wiernych na zmianę tonu liturgii.

W wielu kościołach odprawiane są jeszcze msze w zwykłej kolorystyce, jednak w homiliach coraz częściej pojawia się zapowiedź nadchodzącego czasu skupienia. W zakrystiach trwają ostatnie przygotowania do Popielca, ustawiane są naczynia liturgiczne, a w niektórych wspólnotach odbywa się wieczorne nabożeństwo przebłagalne, które ma wprowadzić wiernych w atmosferę ciszy i refleksji.

Środa Popielcowa, następująca bezpośrednio po ostatkach, otwiera Wielki Post i wprowadza liturgię o wyjątkowej sile symbolicznej. Popiół używany podczas obrzędu Popielca powstaje ze spalonych rok wcześniej palm wielkanocnych poświęconych.

Materiał, który jeszcze kilka miesięcy wcześniej symbolizował triumfalny wjazd Chrystusa do Jerozolimy, zostaje sprowadzony do lekkiego, szarego pyłu, a jego przemiana staje się obrazem ludzkiej kruchości. Kapłan kreśli znak na czole wiernego i wypowiada słowa: "Pamiętaj, że jesteś prochem i w proch się obrócisz" albo "Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię".

W Polsce obowiązuje w tym dniu wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych oraz post ścisły, rozumiany jako trzy posiłki, z jednym do syta. W wielu parafiach rozpoczynają się rekolekcje, Drogi Krzyżowe i Gorzkie Żale, które przez kolejne tygodnie będą wyznaczać rytm duchowej pracy.

Co się robi w ostatki?

W ostatki w wielu domach stoły wypełniają się pączkami, faworkami, racuchami, pampuchami i potrawami przygotowywanymi na maśle, smalcu lub śmietanie, ponieważ dawny zwyczaj nakazywał wykorzystać zapasy tłuszczu przed rozpoczęciem postu. W regionach Mazowsza, Podlasia i Warmii wciąż żywa jest tradycja "śledziówki", czyli wieczornego spotkania, podczas którego podaje się śledzia w oleju, śmietanie lub w zalewie octowej.

Współczesne wersje tego zwyczaju przybierają formę rodzinnych kolacji, podczas których pojawiają się także pasty rybne, pieczywo na zakwasie i marynowane warzywa. W wielu domach to ostatni wieczór wspólnego biesiadowania przed czterdziestodniowym okresem wstrzemięźliwości.

W miastach ostatki mają również współczesny wymiar społeczny. Restauracje przygotowują specjalne menu zapustne, w którym obok tradycyjnych pączków pojawiają się ich nowoczesne interpretacje, na przykład z kremem pistacjowym, solonym karmelem lub konfiturą z róży w wersji rzemieślniczej. Domy kultury organizują potańcówki, koncerty i wieczory tematyczne, które kończą się punktualnie o północy.

W wielu parafiach odbywają się spotkania wspólnot, podczas których wierni omawiają plan rekolekcji, nabożeństw Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali. Natomiast w szkołach i przedszkolach organizowane są bale przebierańców.

Polskie zapusty. Tradycje związane z ostatnim dniem karnawału

W tradycji polskiej ostatki były dniem wyjątkowo hucznym. W miastach organizowano bale, zabawy taneczne i spotkania towarzyskie, często trwające do północy, kiedy to symbolicznie "zamykało się" karnawał.

Na wsiach natomiast dominowały zwyczaje ludowe - korowody przebierańców, wizyty zapustnych kolędników i psoty, które miały przynieść domownikom pomyślność. Postacie takie jak koza, niedźwiedź, bocian czy baba z dziadem miały swoje znaczenie: symbolizowały płodność, urodzaj, zdrowie i odnowę natury. Gospodarze obdarowywali przebierańców jedzeniem, a czasem drobnymi datkami, ponieważ wierzono, że odmowa przyniesie pecha w nadchodzącym roku.

Jednym z najbardziej charakterystycznych zwyczajów ostatkowych był tzw. podkoziołek. W karczmach lub domach ustawiano figurkę kozła - zwierzęcia kojarzonego z energią, płodnością i zabawą - wokół której tańczono. Panny wrzucały drobne pieniądze "na podkoziołka", wierząc, że zapewni im to powodzenie w miłości i szybkie zamążpójście. Była to ostatnia okazja do tańca przed długim okresem postnych wyrzeczeń.

Ostatki były również czasem obfitego jedzenia. Wierzono, że trzeba "na zapas" nasycić się tłustymi potrawami, zanim nadejdzie czas wstrzemięźliwości. Na stołach pojawiały się mięsa, wędliny, słonina, boczek, a także słodkie wypieki: pączki, faworki, racuchy. Choć pączki kojarzą się głównie z tłustym czwartkiem, to w ostatki również były bardzo popularne. W kulturze ludowej funkcjonowało przekonanie, że kto w ostatki dobrze zje, temu przez cały rok nie zabraknie dostatku.

W wielu regionach praktykowano symboliczne zakończenie karnawału. Najbardziej znane jest "grzebanie basa" - żartobliwy rytuał polegający na pogrzebaniu instrumentu muzycznego, ponieważ w czasie Wielkiego Postu nie wolno było grać na zabawach. O północy gaszono światła, przerywano muzykę i kończono tańce.

Jak obchodzony jest ostatni dzień karnawału na świecie?

Ostatki mają również swoje odpowiedniki w innych krajach, a ich formy pokazują, jak różnorodnie kultura interpretuje ten sam moment przejścia. W Nowym Orleanie Mardi Gras przybiera postać wielodniowego święta z paradami, maskami i charakterystycznymi "king cakes", czyli ciastami z ukrywaną figurką, która ma przynieść szczęście znalazcy.

W Wenecji ostatni dzień karnawału kończy się regatami i widowiskowym "Svolo del Leon", podczas którego symbol miasta, złoty lew świętego Marka, jest uroczyście wciągany na maszt na placu św. Marka. W Niemczech wtorek ostatkowy znany jest jako "Veilchendienstag", czyli wtorek fiołkowy, a tradycja rozdawania kwiatów ma podkreślać delikatność chwili, w której kończy się czas zabawy.

W Hiszpanii, zwłaszcza na Wyspach Kanaryjskich, finał karnawału kończy się "Entierro de la Sardina", czyli symbolicznym pogrzebem sardynki, podczas którego barwny pochód żegna czas zabawy w atmosferze teatralnego żartu. W Portugalii w miasteczkach nad Atlantykiem odbywają się "caretos", czyli procesje młodych mężczyzn w maskach o demonicznych rysach, którzy tańczą, biegają i zaczepiają przechodniów, podtrzymując tradycję sięgającą czasów przedchrześcijańskich.

W Ameryce Południowej, poza słynnym Rio de Janeiro, szczególną formę przybierają ostatki w Kolumbii, gdzie w Barranquilli odbywa się parada "La Batalla de Flores", łącząca taniec, muzykę i kwiatowe platformy.

"SAFE to łańcuch na polską niepodległość". Bocheński zachęca prezydenta do weta Polsat News Polsat News