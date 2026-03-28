W skrócie Kardynał Konrad Krajewski objął urząd arcybiskupa metropolity łódzkiego, zastępując kardynała Grzegorza Rysia.

W archikatedrze w Łodzi odbyła się uroczysta msza i ingres, podczas których odczytano bullę papieską oraz przekazano historyczny pastorał.

Kardynał Krajewski wrócił do Łodzi po 28 latach pracy w Watykanie, gdzie pełnił funkcję m.in. jałmużnika papieskiego od 2013 roku.

Kardynał Konrad Krajewski oficjalnie i uroczyście objął w sobotę urząd metropolity łódzkiego, zastępując kardynała Grzegorza Rysia. W archikatedrze w Łodzi trwa ingres nowego arcybiskupa, który rozpoczął się mszą świętą o godz. 11.30.

Kardynał Konrad Krajewski nowym metropolitą łódzkim

W trakcie uroczystości publicznie odczytano bullę papieską, czyli pismo nominacyjne podpisane przez papieża Leona XIV. Ojciec Święty napisał w niej, że Łódź potrzebuje dzielnych sterników, to jest mężów wyróżnionych godnością biskupią, aby mogła bezpiecznie przepłynąć przez morze tego świata do portu wiecznego zbawienia.

- Pobudzeni tymi myślami zwracamy nasze serce i umysł ku tobie, czcigodny nasz bracie, z którego pilnej i prawdziwie niestrudzonej posłudze zarówno my sami, jak i trzej nasi poprzednicy przez wiele korzystaliśmy, a którego działalność jako jałmużnika apostolskiego przyniosła znaczącą pomoc drogim nam ubogim i najbardziej potrzebujących - podkreślił papież Leon XIV zwracając do nowego zwierzchnika archidiecezji łódzkiej.

Jak dodał, nie ma wątpliwości, że "obdarzony wieloma darami natury i łaski" kard. Krajewski będzie mógł posługę w roli arcybiskupa metropolity Kościoła łódzkiego pełnić oraz rozwijać w sposób coraz bardziej owocny.

Krajewski zastąpił kardynała Grzegorza Rysia

Po odczytaniu bulli papieskiej i przyjęciu symbolu władzy pasterskiej - historycznego pastorału pierwszego biskupa łódzkiego Wincentego Tymienieckiego, metropolita zajął miejsce na katedrze. Tam przyjął homagium - hołd składany przez biskupów pomocniczych, duchowieństwo, zakonników i świeckich.

Przed rozpoczęciem eucharystii nowy metropolita został uroczyście wprowadzony przez kapitułę katedralną do łódzkiej bazyliki archikatedralnej. Liturgię rozpoczął nuncjusz apostolski abp Antonio Guido Filipazzi.

W uroczystej mszy biorą udział kardynałowie, ponad pięćdziesięciu arcybiskupów i biskupów, wśród nich poprzedni metropolita łódzki, a obecnie krakowski kardynał Grzegorz Ryś, blisko pół tysiąca księży, przedstawiciele władz państwowych oraz licznie zgromadzeni wierni.

Kim jest kardynał Konrad Krajewski?

Kardynał Konrad Krajewski ma 62 lata. W 1988 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk ówczesnego biskupa łódzkiego Władysława Ziółka.

Podczas wizyty Jana Pawła II w Polsce w 1997 r. zajmował się przygotowaniem liturgicznym wszystkich stacji, a rok później podjął pracę w Urzędzie Papieskich Celebracji Liturgicznych w Watykanie. W Stolicy Apostolskiej pełnił rolę m.in. jałmużnika papieskiego od 2013 r.

20 maja 2018 r. Krajewski został mianowany kardynałem. W maju 2025 r. uczestniczył w konklawe, w czasie którego Leon XIV został wybrany zwierzchnikiem Kościoła katolickiego.

Kardynał 12 marca został mianowany przez papieża arcybiskupem metropolitą łódzkim. Duchowny do rodzinnej Łodzi wraca po 28 latach spędzonych w Watykanie u boku czterech papieży.

