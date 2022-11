Dwutygodniowy szczyt klimatyczny ONZ (COP24) będzie odbywał się od 3 do 14 grudnia w stolicy Górnego Śląska - Katowicach. Zgodnie z planem delegacje państw mają na nim uzgodnić mapę drogową wdrożenia Porozumienia paryskiego, czyli pierwszej globalnej umowy klimatycznej, która zacznie obowiązywać od 2020 roku.



W związku z tym kard. Turkson przekazał na ręce przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski abp. Stanisława Gądeckiego prośbę o odmawianie w parafiach i kościołach przesłanej przez niego modlitwy o pomyślność szczytu klimatycznego. W cytowanym w komunikacie wprowadzeniu do modlitwy hierarcha przypomniał słowa papieża Jana Pawła II, który w 1990 r. powiedział: "Efekt cieplarniany osiągnął krytyczne rozmiary na skutek ciągłego rozwoju przemysłu, wielkich aglomeracji miejskich i zwiększonego zużycia energii. Odpady przemysłowe, gazy produkowane przy spalaniu kopalin, niekontrolowane wycinanie lasów - wszystko to, jak wiadomo, ma szkodliwy wpływ na atmosferę i na całe środowisko naturalne. Kryzys ekologiczny - powtarzam - jest problemem moralnym".

Kard. Turkson zwrócił się z prośbą, aby przesłana przez niego modlitwa w intencji szczytu klimatycznego była odmawiana w kościołach parafialnych, kaplicach i ośrodkach duszpasterskich przynajmniej od 25 listopada do 14 grudnia. Jak zaznaczyli autorzy komunikatu, według opinii Komisji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów właściwym momentem na odmówienie tej modlitwy jest czas po błogosławieństwie kończącym mszę św. a przed śpiewem na wyjście.

Publikujemy treści modlitwy: "Módlmy się tak, jak Papież Franciszek nauczał nas w "Laudato si"./ Boże ojcze, prowadź nas./ Pomóż nam działać z miłością i odwagą/ W Twoje imię, O Panie,/ Pomóż nam spełnić nasz obowiązek/ ochrony Ziemi, naszego wspólnego domu. / Oto wołanie Ziemi i wołanie ubogich./ Boże Ojcze, otocz nas swoją mocą i światłością,/ pomóż nam chronić każde życie/ i przygotować się na lepszą przyszłość,/ na nadejście Twojego Królestwa/ równości, pokoju, miłości i piękna. Amen.