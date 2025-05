Wniebowstąpienie Pańskie to jedno z najważniejszych i najstarszych świąt w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego. Katolicy obchodzą je na pamiątkę wydarzenia, które miało miejsce 40 dni po Zmartwychwstaniu Jezusa Chrystusa.

1 czerwca 2025. Jedno z najstarszych świąt chrześcijańskich

Według relacji ewangelistów i Dziejów Apostolskich, Jezus po raz ostatni ukazał się swoim uczniom, po czym "uniósł się w górę i obłok zabrał Go im sprzed oczu" (Dz 1,9). Było to zakończenie Jego widzialnej obecności na Ziemi i początek nowego etapu - obecności duchowej.

W 2025 roku święto to przypada 1 czerwca - dokładnie 40 dni po Wielkanocy. W Kościele rzymskokatolickim w Polsce (jak i w wielu krajach) Wniebowstąpienie Pańskie obchodzone jest w siódmą niedzielę po Wielkanocy, choć pierwotnie było to zawsze w czwartek.

Zmiana ta została wprowadzona, by umożliwić większej liczbie wiernych udział w uroczystościach - niedziela bowiem daje więcej możliwości do uczestnictwa niż dzień roboczy.

Co to za święto?

Święto to nie jest jedynie symbolicznym przypomnieniem, że Jezus zakończył swoją duchową misję i mógł wstąpić do nieba. Ma ono głębokie znaczenie teologiczne i duchowe. Chrystus, wstępując do nieba, zasiada po prawicy Boga Ojca, co oznacza pełnię Jego chwały i udział w Bożym panowaniu. To także zapowiedź przyszłości dla każdego wierzącego - Jezus obiecuje, że przygotowuje dla swoich uczniów miejsce w niebie (por. J 14,2-3).

Wniebowstąpienie to także moment przekazania misji: Jezus mówi do uczniów, by szli i głosili Ewangelię wszystkim narodom. Jest to więc początek działalności Kościoła, który - mimo że Jezus fizycznie odszedł - działa w mocy Ducha Świętego, który zostaje zesłany 10 dni później, w dniu Pięćdziesiątnicy.

Czy w Uroczystość Wniebowstąpienie trzeba iść do kościoła?

Wniebowstąpienie Pańskie to w Kościele katolickim uroczystość nakazana, co oznacza, że wierni są zobowiązani do uczestnictwa w mszy świętej. Obowiązek ten dotyczy wszystkich, którzy mogą bez poważnej przeszkody wziąć udział w liturgii - tak jak w niedziele czy inne ważne święta (np. Boże Narodzenie, Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny).

Ponieważ w Polsce Wniebowstąpienie obchodzimy obecnie w niedzielę, to udział w mszy wynika i tak z cotygodniowego obowiązku niedzielnego. Jednak warto pamiętać o szczególnym charakterze tej liturgii - to nie jest "zwykła" niedziela, ale radosna uroczystość podkreślająca tryumf Jezusa i zapowiedź zbawienia.

Jak obchodzimy Wniebowstąpienie Pańskie?

Liturgia tego dnia ma uroczysty charakter. W kościołach dominuje kolor biały - symbol chwały, światła i zwycięstwa. Czytania koncentrują się na scenie wniebowstąpienia oraz ostatnich słowach Jezusa skierowanych do uczniów. Śpiewa się hymny pełne nadziei, często także pieśni eucharystyczne i te, które odnoszą się do nieba jako celu życiowej drogi każdego człowieka.

W niektórych parafiach organizowane są procesje, adoracje Najświętszego Sakramentu, czy inne formy duchowego przeżycia tej uroczystości. W domach wierni mogą modlić się Litanią do Jezusa Chrystusa Króla albo rozpocząć przygotowanie do Niedzieli Zesłania Ducha Świętego, która odbywa się tydzień później.