Objawienie Pańskie, inaczej nazywane Świętem Trzech Króli jest obchodzone w Kościele katolickim 6 stycznia. Wówczas przez wstawiennictwo świętych Kacpra, Melchiora i Baltazara wierni proszą o błogosławieństwo.

Uroczystość Objawienia Pańskiego. 6 stycznia

W tym dniu rozważane jest w kościołach objawienie Pańskie, czyli moment, w których Jezus objawił się człowiekowi. Początkowo w święto Objawienia Pańskiego wspominano trzy ważne wydarzenia z życia Jezusa - pokłon mędrców ze wschodu, czyli moment, w którym Bóg objawił się całemu światu, chrzest Jezusa i pierwszy cud podczas wesela w Kanie Galilejskiej, kiedy Jezus zamienił wodę w wino.

Z czasem Kościół rozdzielił te wydarzenia i dziś mają osobne uroczystości. Wspomnienie chrztu Jezusa wypada w niedzielę po 6 stycznia, a wspomnienie cudu w Kanie w drugą niedzielę zwykłą roku.

Święto Trzech Króli. Czy 6 stycznia trzeba iść do kościoła?

Święto Trzech Króli w Kościele katolickim jest świętem nakazanym. Niezależnie od dnia tygodnia, w którym wypada, wierni muszą uczestniczyć w mszy świętej. Brak obecności na niej jest traktowana jako grzech.

Na uroczystej mszy święcone jest kadzidło i kreda. Wierni po przyjściu do domu okadzają swoje mieszkania, a na drzwiach piszą K + M + B, prosząc o błogosławieństwa dla całego domu.

Jaka jest historia święta Trzech Króli?

Święto Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli obchodzone 6 stycznia ma długą historię. Jest jednym z najwcześniej ustalonych świąt, które obchodzono od III wieku.

Teologowie wskazują na różne jego początki. Ks. prof. Nowak, jak podaje portal Deon.pl, doszukuje się początków święta Objawienia Pańskiego w obchodach egipskiej sekty chrześcijańskiej. 6 stycznia czciła ona chrzest Jezusa jako Objawienie Syna Bożego.

W ewangelii św. Mateusza wymienieni są mędrcy ze Wschodu, którzy przybyli do Betlejem, aby oddać pokłon nowonarodzonemu Jezusowi. Nie jest znana ich dokładna liczba ani imiona. Dopiero w średniowieczu Cezary z Arles na podstawie wymienionych w Ewangelii darów wywnioskował, że było ich trzech i byli monarchami. Wówczas także nadano im imiona Kacper, Melchior i Baltazar.

Do dziś obchodzone jest święto Trzech Króli. Tradycyjnie jeden z nich jest czarnoskóry, co ma symbolicznie podkreślać objawienie Jezusa całemu światu.

K + M + B 2026 - kiedy napisać na drzwiach?

W chrześcijaństwie zwyczaj pisania na drzwiach domów jest bardzo stary. Już w Starym Testamencie w Księdze Wyjścia jest mowa o przejściu Anioła Śmierci przez Egipt. Aby się przed nim uchronić, Żydzi oznaczali drzwi swojego domu krwią baranka. Zwyczaj ten został zaadaptowany także w chrześcijaństwie.

6 stycznia wierni poświęconą kredą piszą na drzwiach symbole K + M + B lub C + M + B oraz obecny rok. Oba zapisy są uznane przez Kościół. Co jednak oznaczają?

Zwyczajowo przyjęło się, że są to pierwsze litery imion Trzech Króli, pomiędzy którymi stawia się krzyż + na znak błogosławieństwa. Zdaniem teologów mogą także oznaczać pierwsze litery trzech epifanii Jezusa, czyli: chrzest (łac. "Baptesimus"), wesele w Kanie Galilejskiej (łac. "Matrimonium") oraz pokłon mędrców (zwyczajowo nazywany "Cogito").

Litery te zdaniem prof. Nowaka z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie rozpoczynają także inne wyrażenia: "Christus Multorum Benefactor" - "Chrystus wielu (osobom) dobroczyńcą" oraz "Christus Mansionem Benedicat" - "Chrystus mieszkania błogosławi". One również mogą stać za początkami zwyczajowego pisania na drzwiach liter C M B.

