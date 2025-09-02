Według źródeł historycznych cesarzowa Helena, matka cesarza Konstantyna Wielkiego, podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej (ok. 326 r.) miała odnaleźć relikwie krzyża, na którym zginął Jezus. Na miejscu odkrycia wzniesiono dwie świątynie: bazylikę Martyrium oraz rotundę Anastasis (czyli Zmartwychwstania). Uroczyste poświęcenie obu budowli odbyło się 13 września 335 r.

Dzień później, 14 września, relikwie krzyża zostały pokazane mieszkańcom Jerozolimy. Wydarzenie to uznaje się za początek obchodów święta. To właśnie "ukazanie" i "podniesienie" krzyża wobec zgromadzonych wiernych stało się podstawą jego nazwy - Podwyższenie Krzyża.

14 września. Święto Podwyższenia Krzyża

Data nie jest przypadkowa. Wiąże się z dwoma wydarzeniami. 14 września 335 r. to dzień po poświęceniu bazylik w Jerozolimie, krzyż został zaprezentowany wiernym. W VII wieku święto zyskało nowe znaczenie po tym, gdy Persowie zabrali relikwie krzyża w 614 r., a cesarz Herakliusz odzyskał je w 628 r. Wniesienie krzyża z powrotem do Jerozolimy również upamiętniano 14 września. Dlatego data wrześniowa przyjęła się zarówno w Kościele zachodnim, jak i wschodnim.

W Kościele katolickim istnieje podział na święta nakazane (obowiązkowe uczestnictwo w mszy świętej) i nienakazane. Święto Podwyższenia Krzyża nie należy do świąt obowiązkowych w Polsce, co oznacza, że wierni nie mają obowiązku uczestniczenia w mszy w tym dniu.

Obchody święta Podwyższenia Krzyża wpisane na listę UNESCO

W Kościele katolickim tego dnia odprawia się specjalne msze, w których centralnym symbolem jest krzyż. W liturgii używa się czerwonego koloru szat nawiązującego do męczeństwa.

W Kościołach prawosławnych 14 września jest jednym z tzw. "wielkich świąt". Podczas liturgii duchowni wynoszą krzyż, który jest uroczyście adorowany. Wierni często poszczą tego dnia.

W Etiopii obchodzone jest tzw. święto Meskel, związane z odnalezieniem krzyża przez cesarzową Helenę. Przypada ono na 27 września (28 w roku przestępnym) według kalendarza etiopskiego i jest wpisane na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO. Towarzyszą mu ogniska, tańce i śpiewy.

Tak dziś obchodzimy święto Podwyższenia Krzyża

Dla współczesnych chrześcijan krzyż nie jest symbolem kary ani hańby, lecz znakiem nadziei i zwycięstwa. Z tego względu święto Podwyższenia Krzyża przypomina o przejściu od cierpienia do nadziei. Niektórzy historycy religii podkreślają, że wybór tego święta jako stałego elementu kalendarza miał także wymiar polityczny: krzyż stał się symbolem Cesarstwa Rzymskiego od czasów Konstantyna Wielkiego.

Choć święto Podwyższenia Krzyża nie wiąże się z obowiązkiem udziału w mszy, w wielu kulturach pozostaje ważnym punktem roku. Łączy ono pamięć historyczną (odnalezienie relikwii, powrót krzyża do Jerozolimy) z wymiarem symbolicznym - przemianą narzędzia cierpienia w znak nadziei.

Zawisza o uwolnieniu Rejestru Cen Nieruchomości: Każda inicjatywa pokazująca chciwość deweloperów jest warta poparcia Polsat News Polsat News