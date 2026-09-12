Spis treści: Podwyższenie Krzyża Świętego - jedno z najstarszych świąt w Kościele 14 września. Jak obchodzone jest święto Podwyższenia Krzyża? Udział w mszy nie jest obowiązkowy

Początki tego święta sięgają pierwszej połowy IV wieku. Źródła historyczne podają, że cesarzowa Helena (matka Konstantyna Wielkiego) ok. 326 roku podczas pielgrzymki do Ziemi Świętej miała odnaleźć relikwie krzyża, na którym zginął Jezus.

W miejscu ich odnalezienia wzniesiono dwie świątynie: bazylikę Martyrium oraz rotundę Anastasis. Poświęcenie obiektów odbyło się 13 września 335 roku, a dzień później mieszkańcy Jerozolimy mogli po raz pierwszy ujrzeć relikwie krzyża.

Podwyższenie Krzyża Świętego - jedno z najstarszych świąt w Kościele

To właśnie 14 września 335 roku uznaje się za początek obchodów tego święta, co czyni je jednym z najstarszych w Kościele. Podniesienie i ukazanie krzyża zgromadzonym dało początek nazwie tego święta.

Sama data, w której obecnie obchodzimy to wydarzenie, również nie jest przypadkowa. Wynika ona bezpośrednio z faktu, że jest to dzień po poświęceniu jerozolimskich świątyń.

Prawie trzysta lat później, w VII wieku, święto zyskało jednak jeszcze jedno ważne znaczenie. W 614 roku Persowie skradli relikwie, lecz po 14 latach cesarz Herakliusz je odzyskał. Wydarzenie to upamiętniono 14 września, uroczyście wnosząc relikwie z powrotem do Jerozolimy.

14 września. Jak obchodzone jest święto Podwyższenia Krzyża?

Kościół katolicki odprawia 14 września uroczyste msze święte, w których centralnym punktem staje się krzyż - symbol męki, ale i zwycięstwa nad śmiercią. Podczas liturgii księża przywdziewają czerwone szaty symbolizujące krew Chrystusa oraz męczeństwo.

Charakter tego dnia podkreśla także tradycja Kościoła prawosławnego, w którym Podwyższenie Krzyża Świętego zalicza się do grona tzw. wielkich świąt. W cerkwiach odbywa się wówczas uroczysta adoracja i wyniesienie relikwii lub ikony na środek świątyni, a wierni często zachowują w tym dniu ścisły post.

Co ciekawe, w Etiopii odnalezienie Krzyża Świętego czci się jako Meskel - jedno z najważniejszych wydarzeń religijnych i kulturowych w tym kraju. Obchody odbywają się 27 września (lub 28 września w latach przestępnych), co odpowiada 17. dniu miesiąca Meskerem w tradycyjnym kalendarzu etiopskim.

Święto zostało w 2013 roku wpisane na listę reprezentatywną niematerialnego dziedzictwa kulturowego UNESCO.

Udział w mszy nie jest obowiązkowy

Święto Podwyższenia Krzyża Świętego to ważne wydarzenie w Kościele, jednak wierni nie mają obowiązku udziału w mszy. Mimo to wiele osób decyduje się 14 września, który w tym roku wypada w poniedziałek, udać się do świątyni i uczcić pamięć o odnalezieniu relikwii i uczynieniu z ich znaku nadziei.

Porządek nabożeństwa, ze względu na to, że nie jest to święto nakazane, zależy od konkretnej parafii. Często obowiązuje porządek dnia powszechnego, ale w niektórych miejscach może mieć również zastosowanie specjalny rozkład.



