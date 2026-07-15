Spis treści: 16 lipca 2026. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel Na czym polegała próba na Górze Karmel? Co się wydarzyło na Górze Karmel i komu objawiła się Matka Boża? Jakie jest przesłanie Matki Bożej z Góry Karmel? Na czym polega nabożeństwo do Matki Bożej z Góry Karmel?

Pierwsi karmelici osiedlili się na górze od wieków związanej z prorokiem Eliaszem, dlatego uznali go za duchowego ojca swojej wspólnoty. Nie był historycznym założycielem zakonu, który powstał dopiero na przełomie XII i XIII wieku. Jego modlitwa, wierność Bogu i gotowość do obrony wiary stały się jednak ważnym źródłem karmelitańskiej duchowości. Przejęli też jego słowa "Gorliwością rozpaliłem się o chwałę Pana Zastępów" jako dewizę zakonu.

Maryję karmelici czczą jako Patronkę i Matkę zakonu, a Eliasza traktują jako wzór życia w obecności Boga.

16 lipca 2026. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel

W 2026 roku wspomnienie Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel przypada w czwartek, 16 lipca. W polskim kalendarzu liturgicznym jest to wspomnienie obowiązkowe, a w kościołach i klasztorach karmelitańskich uroczystość patronalna zakonu. Kapłani używają białych szat, zaś obchody często obejmują odpust, procesję, odnowienie przyrzeczeń szkaplerznych i przyjęcie nowych osób do wspólnoty szkaplerznej.

Początki obchodów sięgają XIV wieku. Karmelici ustanowili własne święto maryjne między 1376 a 1386 rokiem jako wyraz wdzięczności za przetrwanie zakonu oraz zatwierdzenie jego nazwy i sposobu życia. Wspólnota przechodziła wcześniej trudny okres związany z opuszczeniem Ziemi Świętej i przenosinami do Europy, gdzie pustelniczy model Karmelu trzeba było dostosować do nowych warunków.

Z czasem święto powiązano z tradycją mówiącą, że 16 lipca 1251 roku Maryja ukazała się św. Szymonowi Stockowi i przekazała mu szkaplerz jako znak opieki. Współczesne opracowania karmelitańskie wskazują jednak, że najstarsze zachowane świadectwa tej wizji pochodzą dopiero z przełomu XIV i XV wieku. Kult rozwijał się stopniowo, obejmując kolejne kraje i diecezje, aż 24 września 1726 roku papież Benedykt XIII rozszerzył święto na cały Kościół łaciński.

Nazwa wspomnienia prowadzi do Góry Karmel, czyli wapiennego pasma w północno-zachodnim Izraelu, rozciągającego się w stronę Morza Śródziemnego i górującego nad Hajfą. Jego najwyższy punkt osiąga 546 metrów nad poziomem morza, a zachodni kraniec niemal styka się z wybrzeżem.

Na czym polegała próba na Górze Karmel?

Historia Góry Karmel obejmuje dwa wydarzenia oddalone od siebie o ponad dwa tysiące lat. Pierwsze opisuje Stary Testament. W IX wieku przed Chrystusem prorok Eliasz wezwał na Karmel króla Achaba, lud Izraela oraz proroków Baala.

Izraelici czcili wówczas zarówno Boga Izraela, jak i Baala, któremu przypisywano władzę nad deszczem i urodzajem. Trwająca susza nadawała temu sporowi szczególne znaczenie. Eliasz chciał wykazać, kto rzeczywiście sprawuje władzę nad siłami natury, a zarazem skłonić lud do porzucenia religijnego niezdecydowania.

Próba opisana w 18. rozdziale Pierwszej Księgi Królewskiej miała proste zasady. Prorocy Baala oraz Eliasz otrzymali po jednym młodym byku, którego należało przygotować i ułożyć na drewnie. Żadna ze stron nie mogła rozpalić ognia.

Za prawdziwego Boga lud miał uznać Tego, który sam przyjmie ofiarę. Prorocy Baala od rana wzywali swoje bóstwo i wykonywali obrzędowe gesty wokół ołtarza, lecz nie otrzymali odpowiedzi. Eliasz odbudował wtedy ołtarz Pana z dwunastu kamieni symbolizujących dwanaście pokoleń Izraela. Następnie wykopał wokół niego rów i polecił trzykrotnie wylać na ofiarę po cztery dzbany wody. Drewno całkowicie przemokło, a rów się napełnił, dzięki czemu zgromadzeni mogli wykluczyć wcześniejsze rozniecenie lub ukrycie ognia.

Po przygotowaniu ołtarza Eliasz odmówił krótką modlitwę, prosząc, aby Izraelici rozpoznali Boga i do Niego powrócili. Według biblijnej relacji ogień pochłonął ofiarę, drewno, kamienie, ziemię oraz wodę zgromadzoną w rowie.

Lud uznał wówczas Pana za Boga, a niedługo później od strony Morza Śródziemnego nadciągnęły chmury i spadł deszcz kończący suszę. Oba znaki tworzyły spójną odpowiedź. Ogień rozstrzygnął próbę, natomiast ulewa podważyła przekonanie, że Baal panuje nad deszczem i urodzajem. Góra Karmel stała się dzięki temu symbolem nawrócenia, wytrwałej modlitwy oraz wiary znajdującej potwierdzenie w codziennych decyzjach.

Co się wydarzyło na Górze Karmel i komu objawiła się Matka Boża?

Maryja nie występuje w biblijnej historii Eliasza. Jej związek z Górą Karmel narodził się wiele stuleci później, gdy pod koniec XII wieku na zboczach masywu osiedlili się chrześcijańscy pustelnicy.

Zamieszkali w pobliżu źródła wiązanego z prorokiem, a pośrodku swoich cel wznieśli kaplicę poświęconą Matce Jezusa. Nazywali Ją Panią tego miejsca, następnie zaś Patronką, Matką i Siostrą Karmelu. Właśnie od tej wspólnoty pochodzi tytuł Matki Bożej z Góry Karmel. Nie odnosi się on zatem do biblijnego objawienia Maryi na górze, lecz do miejsca narodzin zakonu oddanego Jej opiece.

Między 1206 a 1214 rokiem pustelnicy otrzymali regułę życia od Alberta Avogadra, łacińskiego patriarchy Jerozolimy. Dokument zobowiązywał ich do posłuszeństwa Chrystusowi, modlitwy, pracy, milczenia i regularnego rozważania Pisma Świętego. Każdy zakonnik mieszkał w osobnej celi, natomiast wspólnotę jednoczyły Eucharystia, posłuszeństwo przełożonemu oraz wspólny sposób życia.

Z czasem pustelnicy zaczęli nazywać siebie Braćmi Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel. Z tej niewielkiej wspólnoty wyrósł zakon karmelitów, a maryjny tytuł związany z miejscem ich powstania rozpowszechnił się w całym Kościele.

Według tradycji karmelitańskiej Matka Boża objawiła się około 1251 roku św. Szymonowi Stockowi, angielskiemu przełożonemu zakonu. Karmelici przeżywali wtedy trudny okres po opuszczeniu Ziemi Świętej i przeniesieniu wspólnot do Europy. Maryja miała przekazać Szymonowi szkaplerz jako znak swojej opieki. Historycy zakonu zaznaczają jednak, że najstarsze wzmianki o wizji pojawiły się około 1400 roku, czyli ponad sto lat po śmierci karmelity w Bordeaux.

Z czasem opowieść o zakonniku, który ujrzał Maryję, połączono z osobą Szymona Stocka i uzupełniono o kolejne szczegóły. Oficjalne źródła karmelitańskie przedstawiają więc objawienie szkaplerzne jako wielowiekową tradycję duchową, której nie potwierdzają dokumenty pochodzące bezpośrednio z XIII wieku. Sam szkaplerz pozostaje natomiast uznanym przez Kościół znakiem więzi z Maryją i zobowiązania do życia zgodnego z Ewangelią.

Jakie jest przesłanie Matki Bożej z Góry Karmel?

Maryja w duchowości Karmelu jest przede wszystkim wzorem słuchania Boga. Przyjmuje Jego słowo, rozważa je i cały czas jest wierna podjętej drodze również wtedy, gdy nie zna dalszego biegu wydarzeń.

Jan Paweł II przypominał, że kolejne pokolenia karmelitów widziały w Niej Matkę, Przewodniczkę i wzór świętości. Jej zadaniem jest prowadzenie człowieka ku Chrystusowi, nazywanemu w liturgii karmelitańskiej "górą Boga". Nabożeństwo do Matki Bożej z Góry Karmel nie zatrzymuje więc uwagi na Maryi, lecz pomaga żyć Ewangelią, rozwijać modlitwę i coraz świadomiej naśladować Jej Syna.

Przesłanie Karmelu można ująć w trzech wezwaniach - słuchaj, wybieraj i wytrwaj. Słuchanie oznacza znalezienie w codziennym życiu miejsca na ciszę, modlitwę i rozważanie Pisma Świętego. Wybór nawiązuje do próby Eliasza, który wezwał Izraelitów do porzucenia religijnego niezdecydowania.

Wytrwałość znajduje natomiast wzór w postawie Maryi, wiernej Bogu również podczas cierpienia i niepewności. Te trzy elementy tworzą spójną drogę duchową. Człowiek najpierw rozpoznaje Boże wezwanie, następnie podejmuje decyzję, a później pozostaje jej wierny w codziennych obowiązkach.

W przesłaniu przełożonego generalnego karmelitów przygotowanym na święto w 2025 roku Maryja została przedstawiona jako Matka nadziei. Jej nadzieja nie wynikała z pewności, że wszystko szybko ułoży się po Jej myśli. Wyrastała z zaufania Bogu i pozwalała trwać przy Chrystusie także w chwili najtrudniejszej próby.

Na czym polega nabożeństwo do Matki Bożej z Góry Karmel?

Najbardziej rozpoznawalnym znakiem tego nabożeństwa jest brązowy szkaplerz. Początkowo stanowił część karmelitańskiego habitu - był długim pasem tkaniny zakładanym na ramiona, którego jedna część opadała na piersi, a druga na plecy.

Dla świeckich przygotowano jego mniejszą formę, złożoną z dwóch kawałków brązowego materiału połączonych tasiemkami. Szkaplerz oznacza duchową więź z rodziną karmelitańską, oddanie się pod opiekę Maryi i gotowość do naśladowania Jej postawy. Osoba, która go nosi, wyraża pragnienie życia w łączności z Chrystusem, regularnej modlitwy oraz odpowiedzialności za innych.

Przyjęcie szkaplerza odbywa się podczas specjalnego obrzędu obejmującego czytanie słowa Bożego, modlitwę błogosławieństwa i nałożenie tkaniny. Obrzęd może przeprowadzić kapłan lub diakon, a przyjęcie następuje tylko raz. Zużyty albo zniszczony szkaplerz można później wymienić bez ponownego błogosławieństwa.

Po właściwym przyjęciu wersji wykonanej z materiału dopuszczalne jest również zastąpienie jej medalikiem szkaplerznym, przedstawiającym Najświętsze Serce Jezusa oraz Matkę Bożą. Samo nałożenie szkaplerza oznacza przyjęcie określonego sposobu życia - modlitwy, uczestniczenia w sakramentach, wierności obowiązkom swojego stanu i troski o bliźnich. Szkaplerz pełni funkcję znaku przypominającego o tych zobowiązaniach, a nie amuletu czy automatycznej gwarancji zbawienia.

Nabożeństwo do Matki Bożej z Góry Karmel obejmuje również udział w mszy świętej, codzienną modlitwę, rozważanie Ewangelii i naśladowanie Maryi w Jej zaufaniu Bogu. W parafiach oraz klasztorach karmelitańskich odprawia się nowennę poprzedzającą 16 lipca, nabożeństwa szkaplerzne i procesje. Tradycyjnie śpiewany jest także hymn Flos Carmeli, czyli "Kwiecie Karmelu".

Zewnętrzne formy mają prowadzić do trwałej zmiany postępowania - większej uczciwości, cierpliwości, wrażliwości na potrzeby innych i wierności podjętym zobowiązaniom. Jan Paweł II podkreślał, że szkaplerz przypomina o stałej obecności Maryi oraz o obowiązku przyoblekania się w Chrystusa.





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