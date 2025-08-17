Jeden z najważniejszych papieży XX wieku. Zrobił coś wyjątkowego dla Polaków

Umożliwił dzieciom pełne uczestnictwo w Eucharystii, zainicjował reformy liturgiczne i odpowiedział na ówczesne wyzwania Kościoła. 21 sierpnia obchodzone jest wspomnienie św. Piusa X - jednego z najważniejszych papieży XX wieku. To postać, która zapisała się również szczególnie w polskim Kościele.

Giuseppe Sarto, papież Pius X
Giuseppe Sarto, papież Pius X

Giuseppe Sarto urodził się 2 czerwca 1835 r. we włoskiej wiosce Riese niedaleko Wenecji. Przyszedł na świat w skromnej wielodzietnej rodzinie. Swoją edukację zawdzięczał wsparciu patriarchy Wenecji, który ufundował mu stypendium.

W 1858 r. otrzymał święcenia kapłańskie i zaczął pracować jako ksiądz parafialny. Niedługo potem został kierownikiem duchowym seminarium i kanclerzem archidiecezji, a po kolejnych latach posługi otrzymał sakrę biskupią. Kiedy w 1903 r. zmarł papież Leon XIII, Sarto został ogłoszony papieżem. Wybrał imię Pius, co znaczy pobożny i motto Omnia instaurare in Christo (Odnowić wszystko w Chrystusie).

Od syna listonosza do papieża

Uważany był za "papieża ludu" z wielkim sercem dla ubogich. Często mawiał: "urodziłem się ubogi, żyłem w ubóstwie, i pragnę umrzeć w ubóstwie". Wyróżniał się skromnością, prostotą i niezwykłym zaufaniem do Boga.

Jako biskup osobiście odwiedził wszystkie kościoły i parafie diecezji, by jak najlepiej poznać ich potrzeby materialne i duchowe, co pokazuje jego prawdziwe zaangażowanie w życie wiernych.

    Pius X realizował swoje powołanie na różne sposoby, jednak skupiał się się przede wszystkim na pobożności eucharystycznej. Nie tylko zezwolił na codzienne przyjmowanie przez wiernych Komunii Świętej, ale też przeprowadził jedną z najważniejszych reform - dopuścił do jej przyjmowania 7-letnie dzieci. Wcześniej czekano często do 12. roku życia, albo dłużej. Pius X chciał jednak, by dzieci mogły cieszyć się sakramentami jak najwcześniej.

    Komunia Święta była dla niego nie "nagrodą dla doskonałych, tylko lekarstwem dla słabych", a pragnienie to rozwijało się w nim już od dziecka. Podobno jako chłopiec powiedział biskupowi "Przecież wiem, że w opłatku jest prawdziwy Pan Jezus. Czy Eminencja wie więcej?", na co biskup odpowiedział, że kiedy Giuseppe zostanie papieżem, będzie mógł zmienić zasady.

    Reformator i przeciwnik modernizmu

    Pius X znany jest z wielu reform i odważnych odpowiedzi na wyzwania ówczesnych czasów, jednak był on również zdecydowanym przeciwnikiem modernizmu, który uznawał za "sumę wszystkich herezji". Walczył z kwestionowaniem praw wiary i ideami powszechnej rewolucji socjalistycznej.

      Wprowadził nawet przysięgę antymodernistyczną dla duchowieństwa. Dostrzegł przy tym potrzebę reformy prawa kanonicznego i zwrócenia uwagi na kondycję i karność duchownych. Jego pobożność eucharystyczna widoczna była w tym, że przywrócił śpiew gregoriański jako najczystszy styl muzyki kościelnej. Dbał też o liturgię - uporządkował ją, skrócił brewiarz i odnowił kalendarz liturgiczny.

      Polskie akcenty w pontyfikacie Piusa X

      "Naród polski nigdy nie był dla Stolicy Św. krzyżem, tylko pociechą, więc i na przyszłość tylko pociechą napełniać będzie serce Papieży" - powiedział kiedyś Pius X do arcybiskupa lwowskiego.

      W wielu gestach pokazywał też, jak bliscy są mu Polacy. Wspominał historię ich niezłomnej wiary i walki o wolność religijną ("Boże to nie może, aby osłabła w was dawna miłość wiary św., której ojcowie wasi bronili, przelewając nieraz krew za nią").

      Co więcej, to jemu zawdzięczać można wezwanie "Królowo Polski" w litanii loretańskiej, podniesienie kościoła na Jasnej Górze do rzędu bazylik i ustanowienie osobnego święta Matki Boskiej Częstochowskiej - patronki Polaków.

      Wspomnienie Piusa X - 21 sierpnia

      Pius X zmarł w nocy z 20 na 21 sierpnia 1914 r., kilka tygodni po wybuchu I wojny światowej, której usilnie starał się zapobiec. Pod koniec życia mówił: "Z radością oddałbym życie, aby oszczędzić moim biednym dzieciom straszliwych cierpień". Został kanonizowany w 1954 r, jako pierwszy po prawie 400 latach papież.

        Początkowo jego wspomnienie obchodzono 3 września, ale w 1969 r. roku, po reformach Soboru Watykańskiego II przeniesiono je na 21 sierpnia i nadano mu rangę wspomnienia obowiązkowego.

        Jego imię nosi wiele parafii, szkół i ośrodków duszpasterskich. Jest patronem katechetów i dzieci przystępujących do pierwszej komunii. Do dziś Pius X może uczyć odwagi w przeprowadzaniu ważnych zmian, prostej wiary opartej na Eucharystii, a także zaufania do dziecięcej pobożności. W czasach zamieszania przypominał o tym, co najważniejsze i pokazał, że zmiany w Kościele mogą iść w parze z wiernością tradycji.

