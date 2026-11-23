Spis treści: Kiedy zaczyna się Adwent w 2026 roku? Ile trwa Adwent i kiedy wypadają niedziele adwentowe w 2026 roku? Znaczenie okresu Adwentu. Symbole i panujące zwyczaje

Kiedy zaczyna się Adwent w 2026 roku?

Adwent, otwiera się w nowym oknie w Kościele rzymskokatolickim zaczyna się w niedzielę, 29 listopada 2026 roku. Przy czym pierwsze nieszpory odprawiane są już w sobotę wieczorem, 28 listopada. I Nieszpory I Niedzieli Adwentu to uroczysta wieczorna modlitwa brewiarzowa. W wielu parafiach podczas sobotnich mszy wieczornych święci się opłatki wigilijne oraz wieńce adwentowe.

Data rozpoczęcia Adwentu jest ruchoma, ponieważ wyznacza ją zawsze niedziela przypadająca najbliżej wspomnienia św. Andrzeja Apostoła, obchodzonego 30 listopada. Niedziela 29 listopada nie tylko otwiera czas radosnego oczekiwania na święta Bożego Narodzenia, ale jednocześnie inauguruje zupełnie nowy rok liturgiczny.

Ile trwa Adwent i kiedy wypadają niedziele adwentowe w 2026 roku?

W Kościele rzymskokatolickim Adwent zawsze obejmuje cztery niedziele, jednak jego dokładna długość jest zmienna i wynosi od 22 do 28 dni - w zależności od tego, w jaki dzień tygodnia przypada Boże Narodzenie.

W 2026 roku Adwent potrwa 26 dni. Oznacza to, że będzie się składał z pełnych czterech niedziel, ale niepełnych czterech tygodni, ponieważ Wigilia Bożego Narodzenia wypada w czwartek.

Harmonogram wszystkich niedziel adwentowych w 2026 roku przedstawia się następująco:

I Niedziela Adwentu - 29 listopada. Następuje uroczyste otwarcie Adwentu oraz nowego roku liturgicznego. Tego dnia w kościołach zapala się pierwszą świecę na wieńcu adwentowym (zwaną świecą Proroków).

II Niedziela Adwentu - 6 grudnia. W 2026 roku data ta pokrywa się ze wspomnieniem św. Mikołaja, biskupa Miry. W liturgii rozbrzmiewa wówczas wezwanie św. Jana Chrzciciela, a na wieńcu zapala się drugą świecę (świecę Betlejemską).

III Niedziela Adwentu (Niedziela Gaudete) - 13 grudnia. Kapłan może założyć tego dnia szaty w kolorze różowym, a na wieńcu płoną już trzy świece (w tym świeca Pasterzy).

IV Niedziela Adwentu - 20 grudnia. Ostatnia niedziela przed świętami, podczas której liturgia skupia się już bezpośrednio na wydarzeniach poprzedzających narodziny Jezusa, a szczególnie na postaci Maryi i św. Józefa. Na wieńcu adwentowym zapalane są wówczas wszystkie cztery świece.

Adwent kończy się w czwartek, 24 grudnia po południu, tuż przed pierwszymi nieszporami uroczystości Narodzenia Pańskiego, czyli przed wieczorną Wigilią.

Znaczenie okresu Adwentu. Symbole i panujące zwyczaje

"Adwent" pochodzi od łacińskiego słowa adventus, co oznacza "przyjście". W tradycji Kościoła jest to czas świadomego wejścia w tajemnicę Bożego Narodzenia.

Od pierwszej niedzieli do 16 grudnia Adwent kieruje uwagę wiernych na oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa na końcu czasów. Od 17 do 24 grudnia liturgia skupia się bezpośrednio na przygotowaniu do świąt Bożego Narodzenia, wspominając pierwsze przyjście Jezusa na świat. W przeciwieństwie do Wielkiego Postu, Adwent nie jest czasem pokuty, lecz radosnego, pełnego nadziei czuwania i duchowego nawrócenia.

Liturgia tego okresu posługuje się konkretną symboliką barw. Podstawowym kolorem szat jest fiolet, symbolizujący czas nawrócenia, skupienia, modlitwy i przygotowania duchowego. Opcjonalnie podczas III Niedzieli Adwentu używany jest także róż.

Ponadto z okresem tym wiąże się wiele praktyk modlitewnych i domowych tradycji, które towarzyszą wiernym od pierwszych dni grudnia aż do Wigilii. Najpopularniejsze są roraty, czyli poranne msze święte ku czci Najświętszej Maryi Panny, odprawiane zazwyczaj przed świtem. Rozpoczynają się w ciemnościach, a kościół oświetlają jedynie świece i lampiony, co symbolizuje czuwanie i oczekiwanie na przyjście Chrystusa. To właśnie wtedy używana jest roratka, czyli biała lub kremowa świeca przewiązana białą bądź niebieską wstążką i udekorowana zielenią, stawiana przy ołtarzu.

Jednym z najpopularniejszych symboli jest wieniec adwentowy z gałązek drzew iglastych z czterema świecami. Kształt koła symbolizuje wieczność Boga, zieleń - nadzieję i życie, a cztery świece oznaczają kolejne niedziele Adwentu. Istotnym symbolem jest lampion adwentowy, z którym dzieci i dorośli przychodzą na roraty.

Znanym zwyczajem odliczania dni od 1 do 24 grudnia jest kalendarz adwentowy, pomagający szczególnie dzieciom w codziennym przygotowaniu do świąt pierwotnie poprzez dobre uczynki i modlitwę.



