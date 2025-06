W większości państw obywatelstwo to prawo wynikające z urodzenia, naturalizacji lub, coraz częściej, inwestycji. W Watykanie te zasady nie mają zastosowania.

To państwo, będące suwerennym bytem kościelnym z papieżem na czele, traktuje obywatelstwo nie jako przywilej mieszkańca, ale jako formalny dowód przynależności do określonej funkcji .

To oznacza, że nie da się "przeprowadzić do Watykanu" ani otrzymać paszportu w wyniku osobistego wniosku. Tu obywatelstwo się powierza , a nie przyznaje na prośbę.

Lista osób, które mogą zostać obywatelami Watykanu , jest krótka i ściśle określona. Nie ma tu miejsca na uznaniowość czy wyjątki - każda z tych osób musi pełnić konkretną rolę w strukturze państwa i Kościoła . Na liście uprawnionych do obywatelstwa watykańskiego znajdują się przede wszystkim:

- Papież - to oczywiste, ale warto zauważyć, że papież nie nabywa obywatelstwa watykańskiego "z urzędu" w chwili wyboru, lecz otrzymuje je jako głowa Państwa Miasta Watykan .

- Kardynałowie i duchowni Kurii Rzymskiej, którzy pełnią swoje funkcje na stałe w Watykanie - to właśnie oni tworzą centralny aparat administracyjny Kościoła katolickiego. Wielu z nich mieszka i pracuje za Spiżową Bramą, pełniąc funkcje w kongregacjach, dykasteriach, trybunałach i sekretariatach. Obywatelstwo przysługuje im na czas pracy na rzecz Stolicy Apostolskiej.

- Siostry zakonne i niektórzy świeccy pracownicy, którym z racji obowiązków przyznaje się możliwość zamieszkania na terenie Watykanu - są to osoby zaangażowane w codzienne funkcjonowanie instytucji kościelnych. Mowa tutaj o pracownikach od kuchni papieskiej, przez Dom Świętej Marty, po sekretariaty i archiwa. Obywatelstwo przysługuje im w czasie aktywnego pełnienia obowiązków służbowych, a w niektórych przypadkach takie obywatelstwo mogą otrzymać również ich najbliższe rodziny.

- Niektóre osoby świeckie i ich rodziny, np. lekarze, konserwatorzy dzieł sztuki, technicy odpowiedzialni za funkcjonowanie instytucji watykańskich - to wysoko wykwalifikowani specjaliści, bez których Watykan nie mógłby funkcjonować jako państwo. Ich zadania obejmują m.in. opiekę medyczną nad papieżem, ochronę i konserwację bezcennych dzieł w Muzeach Watykańskich, czy zapewnienie bezpieczeństwa technicznego transmisji papieskich uroczystości.

Powyższa bardzo krótka lista jest dowodem na to, że Watykan nie prowadzi żadnej polityki imigracyjnej ani naboru obywateli. Obywatelstwo nie jest nagrodą za zasługi ani nie jest przyznawane na żaden składany wniosek - to wyłącznie przywilej powierzony za pełnienie konkretnych zadań. Znika wraz z zakończeniem służby, zostawiając po sobie nie paszport, lecz pamięć o wyjątkowej misji w sercu Kościoła.

Choć większość obywateli Watykanu to mężczyźni, wśród kilkuset osób posiadających ten status znajdują się także kobiety. Są to głównie siostry zakonne mieszkające i pracujące na terenie Watykanu, a także żony i córki świeckich obywateli, którym przyznano prawo pobytu i obywatelstwo z racji sytuacji rodzinnej. Kobiety stanowią jednak zdecydowaną mniejszość - według dostępnych danych ich liczba to około 30-40 osób.