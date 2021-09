Ingres nowego biskupa legnickiego Andrzeja Siemieniewskiego

Uroczystości z udziałem nuncjusza apostolskiego w Polsce abp. Salvatore Pennacchio rozpoczęły się o godz. 11.30 procesją liturgiczną do katedry z budynku domu parafialnego parafii katedralnej. W bramie głównej katedry biskupa przywitał prepozyt Legnickiej Kapituły Katedralnej i proboszcz katedry ks. Robert Kristman.

Ks. Robert Kristman w powitaniu nowego biskupa podkreślił, że jego słowa oddają stanowisko całego legnickiego kościoła i przypomniał, że 680 lat temu Tatarzy zniszczyli największą w Legnicy świątynię, zabili księcia Henryka Pobożnego, ale nie zabili wiary legniczan.

- Wówczas po odbudowie świątyni poświęcenia jej dokonał biskup, który przybył do nas również z Wrocławia - sługa boży Nanker. Dzisiaj radujemy się z ingresu naszego biskupa, który przybywa do nas także z Wrocławia. Ten nasz związek z metropolią to znak, że na tych ziemiach jesteśmy jednym organizmem. I chociaż tworzymy samodzielną wspólnotę Kościoła pod przewodnictwem biskupa Andrzeja, to z braterską miłością spoglądamy ku Wrocławiowi, gdzie wielu z nas, prezbiterów, zdobywało formację kapłańską - mówił ks. Kristman.

Homilia biskupa Andrzeja Siemieniewskiego

Podczas homilii bp Siemieniewski nawiązał do patronów swojej nowej diecezji świętych apostołów Piotra i Pawła i świętego Józefa. Podkreślał, jak wielką i trwałą wspólnotą jest Kościół.

- Święci Piotr i Paweł oraz święty Józef przypominają, że Kościół nie wymaga wymyślania go na nowo, ale jest dziedzictwem pokoleń. Każde nowe pokolenie uczy się z mądrości poprzednich. Jesteśmy bożą budowlą. Kościół to wielopokoleniowa rodzina nazaretańska - mówił bp Siemieniewski.

Dodał, że w prawie 240 parafiach diecezji legnickiej z pomocą 500 kapłanów na wielu poziomach chce i będzie budować codzienność legnickiego Kościoła.

- Święty Jan Paweł II przed 25 laty przebywał w Legnicy i swą legnicką homilię zakończył następującymi słowami, i te słowa niech także dziś staną się dla nas zakończeniem: Abyśmy wszyscy stawali się świątynią Boga i mężnymi świadkami jego miłości do ludzi. Amen - podsumował nowy biskup legnicki.

List od prezydenta Dudy

Podczas uroczystości odczytano list gratulacyjny skierowany do bp Siemieniewskiego przez prezydenta Polski Andrzeja Dudę.

Papież Franciszek mianował bp Andrzeja Siemieniewskiego biskupem legnickim 28 czerwca br., po przejściu na emeryturę bp Zbigniewa Kiernikowskiego. Kanoniczne przekazanie diecezji nastąpiło 29 czerwca, w uroczystość patronów diecezji legnickiej - św. Apostołów Piotra i Pawła, w kaplicy Wyższego Seminarium Duchownego.

Bp Andrzej Siemieniewski urodził się 8 sierpnia 1957 r. we Wrocławiu. Został wyświęcony na kapłana 1 czerwca 1985 r. we Wrocławiu, mianowany biskupem 5 stycznia 2006 r., konsekrowany 11 lutego 2006 r.

Hierarcha jest delegatem KEP ds. Stowarzyszenia "Rodziny Nazaretańskie", delegatem KEP ds. Federacji Bibliotek Kościelnych "Fides", członkiem zespołu ds. kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną (ds. kontaktów z Polskim forum Chrześcijańskim), jest też członkiem Rady Naukowej KEP.