​W wieku 104 lat zmarł 5 maja w indyjskim stanie Kerala biskup Philipose Mar Chrysostom - wywodzącego się z tradycji protestancko-anglikańskiej Kościoła Malankara-Mar-Thoma - podała agencja KAI. Według hinduskich mediów był najstarszym biskupem na świecie.

Zdjęcie Biskup Philipose Mar Chrysostom miał 104-lata / commons.wikimedia.org /

Philipose Mar Chrysostom urodził się 27 kwietnia 1917. Biskupem był przez prawie 68 lat. Duchowny był członkiem Krajowej Rady Kościołów Indii. Uczestniczył również w II Soborze Watykańskim II jako obserwator ze strony protestanckiej. Władze Indii trzy lata temu przyznały mu jedno z najwyższych odznaczeń - Order Zasługi.

Syryjsko-prawosławny Kościół Malankara-Mar-Thoma (chrześcijan od św. Tomasza) to jeden z dawnych tradycyjnych Kościołów Wschodu, który jest we wspólnocie wiary i komunii z Kościołem anglikańskim i starokatolickimi Kościołami Unii Utrechckiej. W 12 diecezjach tego Kościoła żyje ok. 900 tys. wyznawców. Liczbę wszystkich "chrześcijan od św. Tomasza" szacuje się na 3,5 mln.

Z kolei najstarszym na świecie kapłanem Kościoła katolickiego jest polski zakonnik, o. Jerzy Tomziński, trzykrotny przeor klasztoru paulinów na Jasnej Górze. To jednocześnie ostatni żyjący polski uczestnik Soboru Watykańskiego II.