Spis treści: Liczba duchownych maleje Kto odprawi mszę? Liczba księży maleje

Spadek liczby powołań w Polsce trwa od lat. W niektórych diecezjach sytuacja przybiera już bezprecedensowy charakter. W Archidiecezji Gnieźnieńskiej, uznawanej za historyczne centrum polskiego Kościoła, w przyszłym roku nie będzie żadnych święceń kapłańskich.

W zeszłym roku wyświęcono tam trzech kapłanów, a w 2023 jednego. Sytuacja wygląda podobnie w całym kraju, 17 maja w Poznaniu wyświęcono jednego diakona.

W 2023 roku Prymas Polski abp Wojciech Polak zawiesił działalności Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i przeniósł kształcenia kleryków do Poznania. Gmach seminarium w Gnieźnie służy obecnie jako centrum szkoleniowe, konferencyjne i rekolekcyjne. Również klerycy z Bydgoszczy i Kalisza studiują obecnie w Poznaniu.

Liczba duchownych maleje

Kryzys powołań sprawia, że liczba duchownych w całym kraju maleje. Starsi kapłani odchodzą i nie ma ich kto zastąpić. Ten trend potwierdzają liczby. Jak podaje Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego, w latach 2018-2024 liczba księży posługujących w parafiach spadła o 11.7 proc.

W 2025 roku według danych Kościoła w Polsce było 23 tysiące księży diecezjalnych. Dane GUS wskazują na 24.998 duchownych różnych wyznań w całym kraju. Po raz pierwszy w historii ta liczba spadła poniżej 25 tysięcy.

Kto odprawi mszę? Liczba księży maleje

Coraz mniejsza liczba duchownych zaczyna mieć bezpośredni wpływ na funkcjonowanie parafii. W wielu miejscach obsada duszpasterska staje się coraz trudniejsza. Tam, gdzie kiedyś posługę pełniło kilku księży, dziś musi wystarczyć jeden czy dwóch. Podobna sytuacja panuje w zakonach żeńskich i męskich.

Przyczyn takiego stanu jest kilka. Z jednej strony spadek wiarygodności Kościoła sprawił, że młodzież się do niego nie garnie. Z drugiej daje o sobie znać problem, z którym boryka się cały kraj, czyli niż demograficzny. Wiele wskazuje na to, że spadkowy trend się utrzyma w kolejnych latach.





Zajączkowska-Hernik o resecie konstytucyjnym: Trzeba nareszcie usiąść do stołu Polsat News Polsat News