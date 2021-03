Historyczna wizyta papieża w Iraku. "Dość przemocy i ekstremizmu"

Papież wygłosił pierwsze przemówienie w Iraku. - Niech zamilknie oręż, niech ograniczy się jego szerzenie, tu i wszędzie. Niech skończą się stronnicze interesy. Dość przemocy, ekstremizmu, podziałów, nietolerancji - powiedział. Podczas historycznej wizyty Franciszek przypomniał, że "podżegania do wojny, nienawiści, przemocy i rozlewu krwi nie da się pogodzić z nauczaniem religii".

Zdjęcie Papież w Iraku /VATICAN MEDIA /PAP/EPA

Papież, który w piątek rozpoczął wizytę w Iraku, wygłosił pierwsze przemówienie w Pałacu Prezydenckim, gdzie wcześniej spotkał się z prezydentem Barhamem Salihem. Franciszka słuchali przedstawiciele świata polityki, biznesu, kultury.

Franciszek podkreślił, że jest bardzo wdzięczny, że mógł przybyć do Iraku z wizytą od dawna oczekiwaną i upragnioną i odwiedzić kolebkę cywilizacji ściśle związaną poprzez patriarchę Abrahama i licznych proroków z historią zbawienia i wielkimi tradycjami religijnymi judaizmu, chrześcijaństwa i islamu. Pozdrowił przedstawicieli kościołów chrześcijańskich i innych religii.

Zaznaczył, że jego wizyta przypada w czasie, gdy cały świat próbuje wyjść z kryzysu pandemii, który doprowadził też do pogorszenia warunków społecznych i ekonomicznych, już zaznaczonych przez kruchość i niestabilność.

Wojny i plagi terroru

Papież przypomniał, że w minionych dekadach Irak doświadczył katastrof wojny, plagi terroryzmu i konfliktów, często mających podstawę w fundamentalizmie. Wszystko to, jak dodał, przyniosło śmierć, zniszczenie i nadal widoczne ruiny oraz rany w sercach ludzi i wspólnot, które potrzebują lat, by się zagoić.

- Spośród tych, którzy cierpieli, nie mogę nie przypomnieć jazydów, niewinnych ofiar bezsensownego i nieludzkiego barbarzyństwa, prześladowanych i zabijanych z powodu ich przynależności religijnej, których sama tożsamość i przetrwanie zostały wystawione na ryzyko - oświadczył Franciszek.

"Przybywam jako pielgrzym pokoju"

Papież wyraził przekonanie, że obecnie zadaniem Iraku jest to, by pokazać wszystkim, zwłaszcza na Bliskim Wschodzie, że różnice - zamiast być przyczyną konfliktów - powinny być impulsem do zgodnej współpracy w życiu obywatelskim.

Papież dodał: - Przybywam jako pokutnik, który prosi o przebaczenie Niebiosa i tylu braci za zniszczenia i okrucieństwo. Przybywam jako pielgrzym pokoju.

Zdjęcie Papież Franciszek wraz z prezydentem Iraku / VATICAN MEDIA / PAP/EPA

"Dość przemocy, ekstremizmu, nietolerancji"

- Ileż modliliśmy się w tych latach o pokój w Iraku. Święty Jan Paweł II nie szczędził inicjatyw, a przede wszystkim oferował modlitwy i cierpienia w tej intencji - przypomniał papież.

Zaapelował: - Niech zamilknie oręż, niech ograniczy się jego szerzenie, tu i wszędzie. Niech skończą się stronnicze interesy. Dość przemocy, ekstremizmu, podziałów, nietolerancji.

Franciszek zauważył, że jak pokazuje trwający od 10 lat konflikt w sąsiedniej Syrii, wyzwania coraz bardziej dotyczą całej rodziny ludzkiej.

- Religia ze swej natury musi być na służbie pokoju i braterstwa - wskazał. - Nie może być wykorzystywana do tego, by usprawiedliwić zabójstwa, wygnania, terroryzm i ucisk - dodał.

Wizyta w katedrze zaatakowanej przez ISIS

Po wizycie w Pałacu Prezydenckim papież odwiedził w Bagdadzie katolicką katedrę obrządku syryjskiego pod wezwaniem Matki Bożej Zbawienia. W 2010 r. świątynia ta została zaatakowana przez bojowników dżihadystycznej organizacji Państwo Islamskie (ISIS), którzy wzięli zakładników. W ataku zginęło ponad 50 osób, a około 80 zostało rannych. Obecnie trwa proces beatyfikacyjny 48 zabitych w świątyni chrześcijan.



- Zgromadziliśmy się w tej katedrze, uświęconej krwią naszych braci i sióstr, którzy zapłacili tutaj najwyższą cenę za swoją wierność Panu i jego Kościołowi - powiedział papież podczas spotkania z irackim duchowieństwem. - Ich śmierć przypomina nam dobitnie, że podżegania do wojny, postaw nienawiści, przemocy i rozlewu krwi nie da się pogodzić z nauczaniem religii - zaapelował.



- Chcę upamiętnić wszystkie ofiary przemocy i prześladowań, należące do każdej wspólnoty religijnej - oświadczył Franciszek.

Papież podkreślił, że w sobotę w krainie Ur, ziemi Abrahama, spotka się z reprezentantami tradycji religijnych obecnych w Iraku, by - jak wyjaśnił - "raz jeszcze głosić nasze przekonanie, że religia musi służyć sprawie pokoju i jedności pomiędzy wszystkimi dziećmi Boga".

Zdjęcie Papież w katolickiej katedrze obrządku syryjskiego pod wezwaniem Matki Bożej Zbawienia / VATICAN MEDIA / PAP/EPA

Ostrzeżenie przed "wirusem zniechęcenia"

Irackim kapłanom, biskupom oraz zakonnikom i zakonnicom papież mówił, że potrzeby wierzących i wyzwania duszpasterskie nasiliły się jeszcze w okresie pandemii koronawirusa. Przestrzegał przed "wirusem zniechęcenia", który czasami "wydaje się rozprzestrzeniać".

- Pan dał nam jednak skuteczną szczepionkę przeciwko temu paskudnemu wirusowi: jest nią nadzieja płynąca z wytrwałej modlitwy i codziennej wierności naszemu apostolstwu - dodał Franciszek.

- Wyposażeni w tę szczepionkę możemy iść naprzód z wciąż nową energią, aby dzielić się radością Ewangelii, jako uczniowie misjonarze i żywe znaki obecności królestwa Bożego, królestwa świętości, sprawiedliwości i pokoju - wskazał.

Pierwsza taka wizyta w historii

Papież nawiązał do fali prześladowań chrześcijan w ostatnich dziesięcioleciach w Iraku, co wraz z wojną było przyczyną ich emigracji do innych części świata. Podziękował duchowieństwu za to, że pozostaje blisko ludu i wspiera go.

- Zachęcam was do wytrwałości w tej pracy, aby wspólnota katolicka w Iraku, choć mała jak ziarnko gorczycy, nadal wzbogacała drogę całego kraju - wezwał.

Franciszek jest pierwszym w historii papieżem odwiedzającym Irak. Jego wizycie towarzyszy gigantyczna mobilizacja sił wojska i policji, a uczestnicy spotkań noszą maseczki.