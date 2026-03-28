Historyczna wizyta papieża Leona. "Mieszkanie tu to przywilej"

W skrócie Papież Leon XIV rozpoczął jednodniową wizytę w Księstwie Monako, spotkał się z księciem Albertem II i wygłosił przemówienie do mieszkańców.

Papież podarował księciu Albertowi II mozaikę przedstawiającą świętego Franciszka z Asyżu.

Leon XIV przyleciał do Monako śmigłowcem, co watykańskie źródła wyjaśniły brakiem lotniska w tym kraju.

Leon XIV jako pierwszy papież od prawie 500 lat przybył w sobotę z jednodniową wizytą do Księstwa Monako.

- Wasza ziemia nad Morzem Śródziemnym, położona między państwami założycielskimi wspólnoty europejskiej, ma w swojej niepodległości powołanie do spotkania i troski o przyjaźń społeczną, dzisiaj zagrożone przez szerzenie się klimatu zamknięcia i samowystarczalności - podkreślił papież po spotkaniu z księciem Albertem II, zwracając się do osób zgromadzonych przed Pałacem Książęcym.

Papież Leon XIV w Monako. "Mikrokosmos"

- Dar bycia małym i żywe dziedzictwo duchowe zachęcają do tego, aby oddać wasze bogactwo na służbę prawa i sprawiedliwości, zwłaszcza w momencie historycznym, w którym ostentacja siły i logika ucisku niszczą świat i zagrażają pokojowi - dodał.

Leon XIV powiedział również mieszkańcom księstwa, reprezentującym 150 narodowości: - Pluralistyczny skład waszej wspólnoty czyni z tego kraju mikrokosmos, w którego dobrobyt wkład wnoszą żywotna mniejszość lokalnej społeczności i większość obywateli pochodzących z innych państw świata.

Papież zauważył, że niemało mieszkających w Monako osób odgrywa znaczącą rolę na polu ekonomicznym i finansowym, podczas gdy wielu pracuje w sektorze usług. - Mieszkanie tutaj stanowi dla niektórych przywilej - dodał.

Leon XIV zwrócił uwagę, że Monako jest jednym z nielicznych państw, w których katolicyzm jest religią państwową.

Papież z prezentem dla księcia Monako

Papież mówił, że Królestwo Boże "wstrząsa niesprawiedliwym układem władzy, strukturami grzechu, które wykopują przepaści między ubogimi a biednymi, między uprzywilejowanymi a odrzuconymi, między przyjaciółmi a wrogami".

Podkreślił, że chrześcijanie są zobowiązani do tego, by stali się na świecie "królestwem braci i sióstr, obecnością, która nie przytłacza, ale podnosi, nie rozdziela, ale łączy i jest gotowa chronić zawsze z miłością każde życie ludzkie, w każdym momencie i stanie".

Papież wyraził przekonanie, że także w mało religijnej, bardzo zsekularyzowanej kulturze podejście do problemów w duchu nauki społecznej Kościoła może "przynieść wielkie światło" w czasach, gdy wielu osobom trudno jest mieć nadzieję.

Leon XIV podarował Albertowi II mozaikę przedstawiającą świętego Franciszka z Asyżu.

Kolejnym punktem wizyty papieża jest spotkanie ze wspólnotą katolicką Monako w Katedrze Niepokalanego Poczęcia.

Leon XIV przyleciał do Monako śmigłowcem. Watykan tłumaczy

Księstwo Monako jest od 1911 roku dziedziczną monarchią konstytucyjną. Książę Albert II jest głową państwa od 6 kwietnia 2005 roku. To najbogatsze państwo na świecie pod względem dochodu w przeliczeniu na mieszkańca.

W księstwie liczącym niespełna 40 tys. mieszkańców katolicyzm jest religią państwową, wyznaje go ponad 80 proc. ludności.

Papież przyleciał z Watykanu do Monako śmigłowcem. Wyjaśniając tę bezprecedensową formułę zagranicznej podróży, Watykan podkreślił, że w Monako nie ma lotniska. Lot śmigłowcem trwał niecałe dwie godziny.

