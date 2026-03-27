W skrócie Papież Leon XIV jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego w czasach współczesnych odwiedzi Księstwo Monako, gdzie katolicyzm jest religią państwową.

W programie wizyty znajdują się spotkania z księciem Albertem II i księżną Charlene, odwiedziny w Pałacu Grimaldich, katedrze Niepokalanego Poczęcia, kościele św. Dewoty oraz msza na stadionie Ludwika II.

Mottem pielgrzymki są słowa z Ewangelii według św. Jana: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem"; papież podróżuje śmigłowcem, ponieważ Monako nie posiada lotniska.

Papież odwiedzi w sobotę Księstwo Monako jako pierwszy zwierzchnik Kościoła katolickiego w czasach współczesnych.

Pierwsza europejska podróż Leona XIV przedstawiana jest przez Watykan jako wydarzenie historyczne, gdyż po raz pierwszy w epoce współczesnej papież złoży wizytę w państwie-mieście Europy zachodniej. Podróż potrwa około 13 godzin.

Księstwo to odwiedził w 1538 r. papież Paweł III, wracając z kongresu w Nicei.

Jak przypomniano, w Monako dialog między instytucjami cywilnymi a Kościołem zachowuje realne znaczenie również w debacie publicznej. Ponad 80 proc. ludności to wyznawcy katolicyzmu, który odgrywa znaczącą rolę kulturową i społeczną.

Papież odwiedzi Monako. Watykan zdradził temat pielgrzymki

Wśród tematów papieskiej pielgrzymki Watykan wymienił refleksje na temat roli Europy, ochronę klimatu, odpowiedzialne wykorzystanie bogactwa oraz obronę życia.

W listopadzie ubiegłego roku książę Albert II zablokował ustawę liberalizującą prawo aborcyjne, wcześniej przyjętą przez parlament (Radę Narodową). Decyzję uzasadnił katolickim charakterem państwa.

Monako. Plan wizyty papieża Leona XIV

Leon XIV przybędzie do Monako około godz. 9 rano. Powita go Albert II i jego małżonka, księżna Charlene. Następnie papież uda się do Pałacu Książęcego.

Siedziba ta, określana także jako Pałac Grimaldich, powstała początkowo jako twierdza, gdy w 1191 r. niemiecki cesarz Henryk IV przekazał port i skalisty przylądek Republice Genui pod warunkiem wzniesienia umocnień służących do walki z piractwem. Dodatkowe tereny zostały nabyte m.in. od mnichów. Budowa pałacu rozpoczęła się w 1215 r.

Podczas rewolucji francuskiej (1789-99) rezydencja została splądrowana i przekształcona w szpital wojskowy.

Po spotkaniu z parą książęcą papież pozdrowi z balkonu ludzi zgromadzonych przed pałacem.

O godz. 11 w pobliskiej katedrze Niepokalanego Poczęcia papież spotka się z lokalną wspólnotą katolicką. Świątynia została zbudowana w stylu romańsko-bizantyjskim pod koniec XIX wieku. Znajdują się tam liczne cenne dzieła, pochodzące z wcześniejszego kościoła z XIII wieku. Są tam pochowani władcy Monako, m.in. rodzice Alberta II: książę Rainier III Grimaldi i jego żona, amerykańska aktorka Grace Kelly, która zmarła w 1982 r. w wyniku obrażeń doznanych w wypadku samochodowym.

W trakcie liturgii słowa w katedrze papież wygłosi homilię skierowaną do mieszkańców księstwa oraz pielgrzymów, przybyłych przede wszystkim z Francji.

Wizyta w Monako. Papież spotka się z młodzieżą

Następnie, około południa, przed kościołem świętej Dewoty, patronki Monako, spotka się z młodzieżą oraz katechumenami, przygotowującymi się do przyjęcia chrztu.

Kościół św. Dewoty, położony w dzielnicy La Condamine, powstał jako kaplica na obszarze znanym pod nazwą dolina Galmati, gdzie zostało pochowane ciało św. Dewoty, męczennicy z Korsyki, zabitej około 300 r. n.e.

Po odpoczynku w porze obiadu papież odprawi o godz. 15.30 mszę na stadionie Ludwika II, mieszczącym około 15 tys. osób. Nosi on imię księcia Monako, który panował w latach 1922-49. Budowa tego obiektu, który zastąpił poprzedni, zakończyła się w 1985 r. Wieczorem Leon XIV wróci do Watykanu.

Leon XIV w Monako. Ogłoszono motto pielgrzymki

Mottem papieskiej wizyty są słowa zaczerpnięte z Ewangelii według św. Jana: "Ja jestem drogą i prawdą, i życiem".

Arcybiskup Monako Dominique-Marie David powiedział watykańskim mediom: - Dla papieża odwiedziny w tak małym kraju mogą mieć ważne znaczenie: w istocie zwraca się do całego świata. Jest więc prawdopodobne, że echo takiej wizyty przekroczy granice naszego małego państwa.

Zachęcił, by na księstwo nie patrzeć przez pryzmat stereotypów finansowego dobrobytu. Jak dodał, niektórzy borykają się tam z ubóstwem.

Abp David przyznał w wywiadzie dla włoskiego dziennika "Avvenire": - Niektórzy pytają mnie o powody papieskiej podróży. A tu Ewangelia nadal naznacza życie społeczne i polityczne -tłumaczył.

Zaznaczył także, iż "to wydarzenie historyczne, bezprecedensowe i w pewien sposób nieoczekiwane".

- Jesteśmy małym krajem, w pewnym sensie wyjątkowym; krajem, w którym żyje się dobrze i w którym czuć komfort oraz dobrostan, co z pewnością nie umknęło uwadze papieża. Jednak kiedy zarówno ja, jak i książę zapraszaliśmy go kilkakrotnie, podkreślaliśmy, że jest to jedynie powierzchowny obraz. Rzeczywistość Monako jest o wiele bardziej zróżnicowana - wyjaśnił arcybiskup.

Watykan. Jednodniowa pielgrzymka papieża do Monako

Interesujące są logistyczne aspekty tej jednodniowej i wyjątkowej zagranicznej pielgrzymki. Papież poleci z Watykanu śmigłowcem i wyląduje w księstwie. Gdy strona watykańska była pytana o ten wybór formy podróży, wyjaśniła: - To jest podróż do Monako i dlatego papież leci tam bezpośrednio. Ponieważ nie ma tam lotniska, uda się śmigłowcem.

W przeciwnym razie papieski samolot musiałby wylądować w Nicei we Francji.

Przypomina się, że papież Franciszek był trzy razy we Francji: w Strasburgu w instytucjach europejskich, w Marsylii i na Korsyce, ale nigdy nie była to oficjalna wizyta w tym kraju, lecz podróż o ściśle wyznaczonym celu.

Świta papieska wraz z sekretarzem stanu kardynałem Pietro Parolinem i towarzyszący Leonowi XIV dziennikarze polecą specjalnym samolotem do Nicei, a stamtąd udadzą się do księstwa.

