Papież Franciszek będzie pierwszą w historii głową Kościoła katolickiego, która odbędzie podróż apostolską do Iraku i irackiego Kurdystanu. - Ta pielgrzymka to jedna z najtrudniejszych wizyt Franciszka – uważa ks. dr Andrzej Halemba z papieskiego stowarzyszenia Pomoc Kościołowi w Potrzebie.

Papież Franciszek

Podróż pokoju, nadziei i wsparcia - tak zapowiadana jest rozpoczynająca się w piątek wizyta papieża Franciszka w Iraku. Celem pierwszej pielgrzymki w czasach pandemii jest kraj zraniony wojną i terroryzmem. To także pierwsza wizyta papieża na tych ziemiach. Franciszek odwiedzi miejsca, w których dżihadyści przeprowadzali eksterminację mniejszości religijnych.

84-letni Franciszek odwiedzi kolebkę starożytnej cywilizacji i miejsce spotkań różnych religii. Będzie na terenie miasta Ur w dawnej południowej Mezopotamii, czyli na ziemi Abrahama.

Papież przyjedzie do kraju, w którym jest częściowy, ale surowy zarazem lockdown. Tam również dotarł, szerząc się szybko, brytyjski wariant koronawirusa. Otwarte są tylko sklepy z artykułami pierwszej potrzeby i apteki, które w ostatnich dniach przeżyły prawdziwy szturm. Do 8 marca obowiązuje też, jak ogłosił rząd, całkowita godzina policyjna w piątki, soboty i niedzielę oraz częściowa, od 20.00 do 5.00 od poniedziałku do czwartku. 14 lutego rząd zamknął zaś meczety i inne miejsca kultu.

W programie wizyty Franciszka jest też spotkanie z duchowieństwem w katolickiej katedrze obrządku syryjskiego Matki Bożej Zbawienia w Bagdadzie. Świątynia ta była miejscem krwawego zamach terrorystycznego w 2010 roku. Terroryści wzięli tam ponad stu zakładników, a w akcję ich odbijania zaangażowały się siły irackie. W wyniku ataku łącznie zginęło 58 osób, a około 80 zostało rannych.

Za zamachem stało Państwo Islamskie.

Ks. Halemba: Niezwykle odważny krok papieża

- To niezwykle odważny krok papieża. Jedna z najtrudniejszych i najbardziej niebezpiecznych dotychczas wizyt - uważa ks. dr Andrzej Halemba, w latach 2006-2020 koordynator projektów PKWP dla Azji i Afryki, w tym krajów Bliskiego Wschodu. W jego ocenie - "niesie dużo nadziei dla chrześcijan".

- Wizyta papieża jest znakiem nadziei, że Kościół katolicki nie zapomniał o prześladowanych i publicznie dopomina się o ich prawa - powiedział ks. Halemba.

Przed rokiem 2003 liczba chrześcijan wynosiła 1,5 mln, latem 2019 r. chrześcijan w Iraku było tylko 120-150 tys. W Mosulu, w którym historia chrześcijaństwa sięga prawie 2000 lat, w roku 2003 było 35 tys. wyznawców Chrystusa, teraz jest tam kilkadziesiąt osób. - Wyznawcy Chrystusa stali się ludźmi drugiej kategorii. Myślę, że wizyta papieża przywróci chrześcijanom ich godność i pokaże, że nie są sami - powiedział ks. Halemba.

Zwrócił uwagę, że hasło papieskiej pielgrzymki "Wszyscy jesteśmy braćmi" ma uświadomić chrześcijanom i muzułmanom, że wierzą w jednego Boga i żyją w jednej ojczyźnie. - Jest to także zaproszenie skierowane do chrześcijan: Macie przebaczyć tym, którzy was skrzywdzili. To są wasi bracia. Przebaczenie jest bowiem warunkiem wspólnego życia w Iraku - zaznaczył ks. Halemba.

Pomoc irakijskim chrześcijanom w latach 2014-2017 była największym przedsięwzięciem pomocowym w 74-letniej historii PKWP. Od 2014 r. do końca 2019 r. darczyńcy PKWP przekazali 46,5 mln euro na utrzymanie obecności chrześcijan w Iraku.