Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Nauczycieli abp Andrzej Przybylski przygotował odezwę na Dzień Edukacji Narodowej.

"Dzień Nauczyciela kieruje nasze serca i myśli ku wszystkim, którzy realizują jedną z najważniejszych misji, jaką jest wychowanie. Z wdzięcznością, troską i najlepszymi życzeniami myślimy o nauczycielach i wychowawcach, o każdej polskiej szkole i placówce wychowawczej" - czytamy w jego treści.

Arcybiskup podkreślił również, że tegoroczne święto obchodzone jest w szczególnych okolicznościach.

"Z wielkim zaniepokojeniem i smutkiem". Episkopat o polskiej szkole

"Z wielkim zaniepokojeniem i smutkiem przeżywamy bolesne wydarzenia, do których doszło w szkołach w Ostrołęce, Leszczydole-Nowinach i innych miejscach. Wielką modlitwą i współczuciem ogarniamy wszystkie osoby bezpośrednio dotknięte tymi tragediami" - oznajmił duchowny.

Delegat KEP wskazał również na to, że Polska potrzebuje "poważnego, mądrego i opartego na najbardziej fundamentalnych wartościach systemu edukacji", a uczniowie "zintegrowanego, a nie rozbitego i skłóconego środowiska wychowawczego i społecznego". Duchowny przywołał również słowa papieża Leona XIV, który w ślad za papieżem Franciszkiem wzywał świat do Globalnego Paktu Wychowawczego.

"W imieniu wspólnoty Kościoła katolickiego i duszpasterstwa nauczycieli zapewniam o naszej wdzięczności wobec każdego z Was, o nieustannej modlitwie w Waszych intencjach i wspólnej trosce o wychowanie dzieci i młodzieży. Wam i Waszym rodzinom życzymy pokoju w sercach, nieustającej nadziei, poczucia bezpieczeństwa i przekonania, że jesteście ważni i potrzebni Bogu i Ojczyźnie!" - zakończył duchowny.

Dzień Edukacji Narodowej. Upamiętnia założenie KEN

Dzień Edukacji Narodowej, znany szerzej pod nazwą Dzień Nauczyciela, to święto upamiętniające założenie Komisji Edukacji Narodowej 14 października 1773 roku. Instytucja ta była pierwszą tego rodzaju władzą oświatową - zarówno w Polsce, jak i w Europie.

Co ważne - Dzień Edukacji Narodowej uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty - nie tylko nauczycieli.

Warto wiedzieć, że Światowy Dzień Nauczyciela również jest obchodzony w październiku, a konkretniej 5 października. Święto zostało proklamowane przez UNESCO w 1994 roku i upamiętnia dzień podpisania w 1966 roku "Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela" - dokumentu opracowanego przez UNESCO i Międzynarodową Organizację Pracy (MOP).



