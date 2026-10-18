Spis treści: Kiedy odbędzie się zebranie Episkopatu? Religia w szkołach i wychowanie młodego pokolenia Komisja ekspertów. Biskupi omówią kwestie prawne Finansowanie mediów i przygotowania do spotkań młodzieży

Kiedy odbędzie się zebranie Episkopatu?

406. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski zaplanowano na 22-24 października w Zakopanem. Program przedstawił sekretarz generalny KEP bp Marek Marczak. Jednym z punktów będzie relacja abp. Tadeusza Wojdy ze spotkania przewodniczących episkopatów, które odbyło się w Watykanie 7-14 października.

Watykańskie rozmowy towarzyszyły dziesiątej rocznicy publikacji adhortacji "Amoris laetitia", poświęconej miłości w rodzinie. Podczas obrad w Polsce biskupi podejmą również sprawy dotyczące działalności Kościoła, jego mediów oraz duszpasterstwa młodych.

Religia w szkołach i wychowanie młodego pokolenia

Biskupi ponownie zajmą się sytuacją szkolnych lekcji religii. Zapowiedziano także rozmowę o wychowaniu do wartości, z uwzględnieniem problemu agresji w środowisku szkolnym.

To tematy wskazane przez sekretarza generalnego KEP w zapowiedzi październikowego spotkania. Komunikat nie przedstawia konkretnych propozycji dotyczących organizacji lekcji religii ani nie przesądza, jakie stanowisko biskupi przyjmą po dyskusji.

Komisja ekspertów. Biskupi omówią kwestie prawne

Ważną częścią zebrania będą przygotowania do rozpoczęcia działalności niezależnej komisji ekspertów zajmującej się zjawiskiem wykorzystywania seksualnego małoletnich w Kościele katolickim w Polsce. Komisję powołano w marcu 2026 r., a obecne prace dotyczą warunków jej funkcjonowania.

Biskupi mają omówić rezultaty konsultacji statutu, zwłaszcza zagadnienia związane z uzyskaniem przez komisję osobowości prawnej na gruncie prawa państwowego. Dyskusję zaplanowano zarówno w mniejszych grupach, jak i podczas obrad plenarnych.

Finansowanie mediów i przygotowania do spotkań młodzieży

Episkopat zajmie się również zmianami w organizacji swoich mediów. Na poprzednim zebraniu przyjęto Fundusz Medialny, z którego mają być finansowane Biuro Prasowe KEP, Katolicka Agencja Informacyjna i portal Opoka. W Zakopanem biskupi wrócą do zasad działania i finansowania tych podmiotów.

Program obejmuje ponadto ocenę realizacji synodu o synodalności w polskich diecezjach oraz głosowanie nad dokumentem dotyczącym życia, formacji i posługi diakonów stałych. Przedstawione zostaną także informacje o przygotowaniach do:

150-lecia objawień maryjnych w Gietrzwałdzie;

300-lecia kanonizacji św. Stanisława Kostki;

Europejskiego Spotkania Młodych Taizé w Łodzi;

Światowych Dni Młodzieży w Seulu.

Obradom będą towarzyszyć wspólne liturgie. Pierwszego dnia biskupi spotkają się na mszy w sanktuarium na Krzeptówkach, a drugiego w kościele św. Jacka w Chochołowie.



