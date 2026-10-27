Spis treści: "Parafia wspólnotą misyjną". Na czym będzie polegał nowy program Kościoła? Więcej odpowiedzialności dla świeckich. Jaką rolę otrzymają parafianie? Nowy zeszyt statystyczny. Kościół chce spojrzeć na parafie przez dane Czy wierni zauważą zmianę już w pierwszą niedzielę Adwentu?

Program obejmuje cały rok kościelny i dotyczy także rad duszpasterskich oraz ekonomicznych. Biskupi mówią o potrzebie zmiany mentalności, lecz ostateczny kształt działań będzie zależał od diecezji, proboszczów i samych parafian.

"Parafia wspólnotą misyjną". Na czym będzie polegał nowy program Kościoła?

Program "Parafia wspólnotą misyjną" ruszy 29 listopada 2026 roku, w pierwszą niedzielę Adwentu. Słowo "misyjna" nie oznacza tu wyjazdów do odległych krajów. Chodzi o dotarcie do mieszkańców konkretnej parafii, również tych, którzy rzadko pojawiają się na mszy, przeżywają kryzys wiary albo kontaktują się z kancelarią głównie przed chrztem, ślubem czy pogrzebem.

Konferencja Episkopatu Polski chce, aby parafia mocniej łączyła liturgię z katechezą, pomocą potrzebującym i codziennym zaangażowaniem wiernych. Ma być lokalną wspólnotą, w której duchowni oraz świeccy biorą odpowiedzialność za jej życie, każdy zgodnie ze swoją rolą.

Zmiany mają objąć kilka konkretnych obszarów. Biskupi wymieniają:

przygotowanie do sakramentów;

modlitwę;

głoszenie Słowa Bożego;

katechezę parafialną;

działalność charytatywną;

synodalny sposób zarządzania.

To ostatnie określenie oznacza szersze słuchanie parafian i wspólne rozpoznawanie lokalnych potrzeb. Większą rolę mogą więc odegrać rady duszpasterskie i ekonomiczne, zespoły liturgiczne, grupy wolontariackie oraz świeccy prowadzący spotkania formacyjne.

Program zakłada również katechezę dla dorosłych, małżonków, narzeczonych, rodziców dzieci pierwszokomunijnych i kandydatów do bierzmowania. Nie wprowadza jednak jednego obowiązkowego modelu dla wszystkich kościołów. Szczegółowe rozwiązania będą zależały od diecezji i miejscowej wspólnoty.

Więcej odpowiedzialności dla świeckich. Jaką rolę otrzymają parafianie?

Większe zaangażowanie świeckich nie oznacza przekazania im zarządzania parafią. Zgodnie z prawem kanonicznym za wspólnotę nadal odpowiada proboszcz, natomiast rady parafialne pełnią funkcję doradczą. Zapowiadana przez Episkopat zmiana dotyczy przede wszystkim sposobu współpracy. Opinie wiernych mają być częściej uwzględniane podczas planowania duszpasterstwa, inicjatyw społecznych oraz wydatków związanych z funkcjonowaniem parafii.

Parafialna rada duszpasterska może uczestniczyć w przygotowaniu katechez, przedsięwzięć dla rodzin, pomocy osobom starszym i samotnym czy działań skierowanych do mieszkańców, którzy utracili kontakt z Kościołem. Rada ekonomiczna wspiera proboszcza w administrowaniu finansami i majątkiem. Program nie rozszerza ich uprawnień określonych w prawie kanonicznym, lecz ma przyczynić się do tego, aby istniejące struktury były rzeczywiście wykorzystywane, zamiast funkcjonować głównie na papierze.

Biskupi piszą wprost o potrzebie "zmiany mentalności" duchownych i wiernych. Księża mają szerzej korzystać z wiedzy oraz doświadczenia parafian, a świeccy przejmować konkretne zadania i współtworzyć lokalne inicjatywy. Powodzenie programu będzie więc zależeć od tego, czy zapowiedź współodpowiedzialności przełoży się na regularne konsultacje, jasny podział obowiązków i realną pracę rad parafialnych.

Nowy zeszyt statystyczny. Kościół chce spojrzeć na parafie przez dane

Mniej oczywistą częścią programu jest próba opisania kondycji polskich parafii za pomocą liczb. Pakiet na rok 2026/2027 obejmuje sześć zeszytów. Do materiałów teologiczno-pastoralnych, homiletycznych, katechetycznych, liturgicznych i maryjnych dołączono część statystyczną, przygotowaną z Instytutem Statystyki Kościoła Katolickiego SAC. Zawiera ona nowe odczytanie danych o praktykach religijnych, zbieranych od kilkudziesięciu lat.

Najważniejsze są dwa wskaźniki: dominicantes, czyli udział wiernych obecnych na niedzielnej mszy oraz communicantes, odnoszący się do osób przystępujących tego dnia do komunii. Badanie nie opiera się na deklaracjach. Uczestnicy liturgii oraz rozdane komunie są liczeni podczas nabożeństw w wybraną niedzielę. W 2025 roku taki pomiar przeprowadzono 19 października w niemal 10 tys. polskich parafii.

Dane mogą pokazać różnicę między liczbą osób mieszkających na terenie parafii a liczbą wiernych rzeczywiście uczestniczących w jej życiu. Pozwolą też wskazać miejsca, w których słabnie frekwencja lub kontakt z mieszkańcami. Statystyka nie wyjaśni przyczyn kryzysu wiary, lecz może pomóc duszpasterzom lepiej rozpoznać skalę zmian i dopasować działania do lokalnych potrzeb.

Czy wierni zauważą zmianę już w pierwszą niedzielę Adwentu?

Pierwsza niedziela Adwentu rozpocznie roczny program, lecz nie przyniesie jednoczesnej reorganizacji wszystkich parafii. Pierwsze zmiany wierni mogą zauważyć w kazaniach, katechezach i nabożeństwach poświęconych współodpowiedzialności za lokalną wspólnotę. Materiały liturgiczne zawierają m.in. obrzęd błogosławieństwa nowego parafialnego zespołu liturgicznego, nabożeństwo w intencji rad duszpasterskich i ekonomicznych oraz modlitwę o większe zaangażowanie parafian.

Temat "Parafii wspólnoty misyjnej" ma powracać przez cały rok kościelny. Zeszyt homiletyczny obejmuje wskazania do kazań na Adwent, Boże Narodzenie, Wielki Post, Triduum Paschalne, niedziele okresu zwykłego oraz najważniejsze uroczystości. Program nie narzuca księżom gotowych homilii ani jednolitego planu działań. Dostarcza materiały, z których duszpasterze mogą korzystać zależnie od sytuacji miejscowej wspólnoty.

Wyraźniejsza zmiana może dotyczyć katechezy parafialnej. Episkopat wskazuje, że powinna ona obejmować także dorosłych, a przygotowane scenariusze są skierowane m.in. do małżonków, narzeczonych, rodziców dzieci pierwszokomunijnych, rodziców chrzestnych i członków rad duszpasterskich.

Parafia ma więc częściej zapraszać wiernych do spotkań i formacji również poza przygotowaniem do chrztu, pierwszej komunii, bierzmowania czy ślubu. Tempo wdrażania programu będzie jednak zależało od poszczególnych diecezji i proboszczów.



