Spis treści: "Polska silna wiarą i trzeźwością". Do kogo skierowany jest apel Episkopatu na sierpień 2026? 70 lat od Jasnogórskich Ślubów Narodu Diecezja Świdnicka rozpoczyna peregrynację obrazu. Historyczna data i wszystkie parafie na trasie

Inicjatywa przypada w 70. rocznicę Jasnogórskich Ślubów Narodu, w których Polacy przyrzekali walkę z pijaństwem, marnotrawstwem i lekkomyślnością. W Diecezji Świdnickiej sierpniowy apel zbiegnie się z pielgrzymką na Jasną Górę oraz pierwszą w jej historii peregrynacją kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej.

"Polska silna wiarą i trzeźwością". Do kogo skierowany jest apel Episkopatu na sierpień 2026?

Apel o abstynencję w sierpniu 2026 roku jest skierowany do wszystkich ludzi dobrej woli, również do osób niezwiązanych z Kościołem. Biskup Tadeusz Bronakowski, przewodniczący Zespołu KEP ds. Apostolstwa Trzeźwości i Osób Uzależnionych, zachęca Polaków do dobrowolnej rezygnacji z alkoholu przez 31 dni. Sierpniowe postanowienie ma być świadomym wyborem, ćwiczeniem wewnętrznej wolności oraz gestem solidarności z osobami walczącymi z uzależnieniem.

Hierarcha nie ogranicza swojego wezwania do osobistej abstynencji. Apeluje o budowanie szerokiej koalicji ludzi zaangażowanych w troskę o trzeźwość - małżonków, rodziców, duchownych, nauczycieli, psychologów, samorządowców oraz przedstawicieli mediów i kultury. Każda z tych osób może reagować na problemy w rodzinie, wspierać potrzebujących specjalistycznej pomocy i promować spotkania bez alkoholu.

Apel pod hasłem "Polska silna wiarą i trzeźwością" wpisuje osobistą odpowiedzialność w szerszą troskę o rodzinę i ojczyznę. Bp Bronakowski przypomina, że nadużywanie alkoholu pogłębia konflikty, osłabia więzi i dotyka również bliskich osoby pijącej. Sierpień ma więc stać się początkiem trwałej zmiany, a nie krótką akcją kończącą się wraz z wakacjami.

70 lat od Jasnogórskich Ślubów Narodu

Jasnogórskie Śluby Narodu złożono 26 sierpnia 1956 roku na Jasnej Górze, w 300. rocznicę ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza. Tekst przygotował bł. kard. Stefan Wyszyński, internowany wówczas przez władze komunistyczne w Komańczy.

Prymas opracował program duchowej i społecznej odnowy Polaków, obejmujący obronę życia, troskę o małżeństwo i rodzinę, wychowanie młodego pokolenia, sprawiedliwość społeczną oraz pracę nad narodowymi wadami. Śluby stanowiły odpowiedź Kościoła na ateizację i ograniczanie wolności religijnej w powojennej Polsce.

Sam kard. Wyszyński nie mógł uczestniczyć w uroczystości. Rotę Ślubów odczytał na Jasnej Górze bp Michał Klepacz, natomiast prymas wypowiedział jej słowa w miejscu internowania, łącząc się w duchowej jedności z wiernymi zgromadzonymi w Częstochowie.

Na pustym fotelu przygotowanym dla kard. Wyszyńskiego położono biało-czerwone kwiaty. Ten wymowny obraz przypominał zarówno o nieobecności więzionego prymasa, jak i o sytuacji Kościoła pod rządami komunistycznymi. Według historycznych przekazów w uroczystości uczestniczyło około miliona osób.

Jedno z dziewięciu przyrzeczeń zapowiadało walkę z "lenistwem i lekkomyślnością, marnotrawstwem, pijaństwem i rozwiązłością". Trzeźwość stanowiła zatem część znacznie szerszego programu, który wymagał odpowiedzialności za rodzinę, uczciwej pracy, oszczędności, wzajemnego szacunku i troski o dobro wspólne.

Jasnogórskie Śluby Narodu nie były jednorazową deklaracją. Ich tekst jest ponawiany w sanktuarium każdego roku, a Jan Paweł II nazywał zawarty w nich program "polską kartą praw człowieka". Sierpniowy apel o abstynencję w 2026 roku bezpośrednio nawiązuje do przyrzeczenia walki z alkoholizmem złożonego przed 70 laty.

Główne obchody 70. rocznicy Jasnogórskich Ślubów Narodu odbędą się 26 sierpnia 2026 roku, w uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej. Jubileusz nie ogranicza się jednak do jednego dnia. Przez cały rok na Jasnej Górze odbywają się pielgrzymki, sympozja i nocne czuwania z 27. na 28. dzień każdego miesiąca, których uczestnicy rozważają poszczególne zobowiązania zapisane w Ślubach. Apel pod hasłem "Polska silna wiarą i trzeźwością" wpisuje sierpniową abstynencję w ten rocznicowy program i przypomina, że zobowiązanie z 1956 roku dotyczy również osobistych decyzji podejmowanych współcześnie.

Diecezja Świdnicka rozpoczyna peregrynację obrazu. Historyczna data i wszystkie parafie na trasie

W Diecezji Świdnickiej apel o abstynencję w sierpniu 2026 roku zbiega się z dwoma wydarzeniami maryjnymi. Od 1 do 8 sierpnia potrwa XXIII Piesza Pielgrzymka Świdnicka na Jasną Górę pod hasłem "Wpatrzeni w Maryję".

Pątnicy przeżyją osiem dni "rekolekcji w drodze", natomiast osoby, które pozostaną w domach, mogą dołączyć jako pielgrzymi duchowi, korzystając z przygotowanych rozważań i relacji publikowanych w internecie. Pielgrzymka będzie zarazem duchowym przygotowaniem diecezji do nawiedzenia kopii jasnogórskiego wizerunku.

Pierwsza w historii Diecezji Świdnickiej peregrynacja kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej rozpocznie się 26 sierpnia 2026 roku w katedrze św. Stanisława i św. Wacława w Świdnicy. Data ma szczególne znaczenie. Tego samego dnia przypadnie uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej oraz 70. rocznica złożenia Jasnogórskich Ślubów Narodu.

Obraz odwiedzi wszystkie parafie diecezji i wybrane domy zakonne, a peregrynacja potrwa do 24 kwietnia 2027 roku. W ten sposób ogólnopolski jubileusz znajdzie lokalne przedłużenie w modlitwie za rodziny, młodzież, ojczyznę i osoby potrzebujące duchowego wsparcia





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