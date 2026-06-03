Spis treści: Dziewięciu polskich księży trafia do grona błogosławionych Kim byli męczennicy salezjańscy?

6 czerwca 2026 roku w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Krakowie odbędzie się beatyfikacja dziewięciu polskich salezjanów zamordowanych podczas II wojny światowej.

Dziewięciu polskich księży trafia do grona błogosławionych

Do grona błogosławionych zostaną włączeni ks. Jan Świerc, ks. Ignacy Antonowicz, ks. Karol Golda, ks. Włodzimierz Szembek, ks. Franciszek Harazim, ks. Ludwik Mroczek, ks. Ignacy Dobiasz, ks. Kazimierz Wojciechowski oraz ks. Franciszek Miśka.

Kościół uznał, że ponieśli śmierć z powodu swojej wiary i kapłańskiej posługi, a dekret potwierdzający ich męczeństwo został zatwierdzony przez papieża Leona XIV w październiku 2025 roku.

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 9.00 modlitewnym czuwaniem, natomiast godzinę później odprawiona zostanie beatyfikacyjna msza święta. Liturgii będzie przewodniczył kard. Marcello Semeraro, prefekt Dykasterii Spraw Kanonizacyjnych i delegat papieski na tę uroczystość.

W trakcie mszy zostanie odczytany list apostolski zezwalający na wpisanie salezjanów do grona błogosławionych, a ich imiona zostaną oficjalnie ogłoszone całemu Kościołowi.

Organizatorzy spodziewają się udziału licznych pielgrzymów, duchownych oraz przedstawicieli wspólnot salezjańskich z Polski i zagranicy. Dla grup uczestników przygotowano obowiązkową rejestrację przez formularz internetowy. W kolejnych tygodniach zaplanowano msze dziękczynne, między innymi w Oświęcimiu, Czerwińsku nad Wisłą i krakowskich Dębnikach, czyli miejscach szczególnie związanych z życiem i posługą nowych błogosławionych.

Kim byli męczennicy salezjańscy?

Błogosławieni salezjanie należeli do zgromadzenia od dziesięcioleci zajmującego się działalnością na rzecz młodzieży. Znaleźli się wśród nich przełożeni domów zakonnych, wykładowcy seminariów, katecheci, proboszczowie oraz duszpasterze pracujący w różnych częściach przedwojennej Polski.

Łączyła ich nie tylko przynależność do Towarzystwa św. Franciszka Salezego, ale również wieloletnia działalność wychowawcza. To właśnie za tę posługę i kapłańską tożsamość stali się celem niemieckich represji po wybuchu II wojny światowej.

Najtragiczniejsze wydarzenia rozegrały się w Krakowie w 1941 roku, gdy kilku salezjanów zostało aresztowanych przez gestapo i osadzonych w więzieniu przy ul. Montelupich. Wkrótce potem trafili do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz, gdzie wielu z nich zginęło już po kilku tygodniach.

Wśród ofiar byli doświadczeni kapłani i wychowawcy, tacy jak ks. Jan Świerc, ks. Ignacy Antonowicz, ks. Ignacy Dobiasz czy ks. Franciszek Harazim, ale również młodsi duchowni, którzy dopiero rozpoczynali swoją posługę.

Do grona przyszłych błogosławionych należy także ks. Włodzimierz Szembek, który zdecydował się na życie zakonne dopiero po wielu latach pracy świeckiej, oraz ks. Franciszek Miśka, więziony i torturowany przed deportacją do obozu Dachau. Wszyscy zostali uznani za męczenników, ponieważ zginęli w wyniku prześladowań wymierzonych w Kościół katolicki i osoby duchowne.





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