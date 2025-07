Wspomnienie św. Benedykta przypada na 11 lipca i zostało ustanowione na pamiątkę przeniesienia jego relikwii do opactwa Fleury we Francji w VII wieku. To także data, pod którą wspominamy go jako patrona Europy - tytuł ten nadał mu papież Paweł VI w 1964 roku, doceniając wkład benedyktynów w rozwój kontynentu.