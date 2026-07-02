Spis treści: Lefebryści, czyli katolicy przywiązani do starej liturgii Jak żyją wierni związani z Bractwem św. Piusa X? Ilu jest członków Bractwa Świętego Piusa X? O co Bractwo św. Piusa X spiera się z Watykanem? Rok 1988. Konsekracje biskupów i rozłam z Rzymem W 2026 roku zaostrzył się konflikt Bractwa z papieżem Watykan ogłasza ekskomunikę. Konsekwencje dotyczą nie tylko biskupów

Watykan przez lata zostawiał lefebrystom otwarte drzwi do rozmów. Były gesty ze strony Benedykta XVI, duszpasterskie decyzje Franciszka i kolejne próby dialogu. Mimo to Bractwo św. Piusa X zdecydowało się na krok, który Stolica Apostolska odczytuje jako uderzenie w jedność Kościoła. Teraz wraca pytanie, czy możliwe jest jeszcze pojednanie.

Lefebryści, czyli katolicy przywiązani do starej liturgii

Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa X, nazywane potocznie lefebrystami, to wspólnota kapłańska założona w 1970 roku przez francuskiego arcybiskupa Marcela Lefebvre'a. Wcześniej był arcybiskupem Dakaru, przełożonym generalnym Zgromadzenia Ducha Świętego i uczestnikiem Soboru Watykańskiego II, a później jednym z najostrzejszych krytyków reform posoborowych.

W jego ocenie Kościół po Soborze zbyt daleko otworzył się na współczesność i w kilku punktach osłabił własną tożsamość. Chodziło zwłaszcza o reformę liturgii po Soborze, ekumenizm, dialog z religiami niechrześcijańskimi, nauczanie o wolności religijnej oraz nowy sposób mówienia o relacji Kościoła ze światem nowoczesnym.

Centrum tego projektu od początku stanowiło seminarium w Écône w Szwajcarii. Nie chodziło jednak wyłącznie o stworzenie szkoły dla kleryków. W zamyśle Lefebvre'a Écône miało formować kapłanów mocno osadzonych w teologii tomistycznej, wiernych dawnemu katechizmowi, przyzwyczajonych do precyzyjnego języka dogmatu i do liturgii sprawowanej według starszego rytu rzymskiego.

Oznaczało to powrót do modelu Kościoła sprzed reform posoborowych, z łacińską liturgią, wyraźną hierarchią, silnym akcentem na ofiarny charakter mszy, większym dystansem wobec świata współczesnego i bardziej surowym stylem duszpasterstwa.

Najbardziej rozpoznawalnym znakiem Bractwa stała się liturgia według mszału z 1962 roku, czyli ostatniej wersji liturgii sprzed reformy Pawła VI. Kapłan odprawia ją po łacinie, najczęściej zwrócony w tę samą stronę co wierni, ku ołtarzowi. Jest w niej więcej ciszy, gestów i modlitw wypowiadanych półgłosem, dlatego dla wielu uczestników ma charakter bardziej skupiony i sakralny.

Jak żyją wierni związani z Bractwem św. Piusa X?

Wierni związani z Bractwem zwykle nie opisują swojego wyboru jako przywiązania do dawnej liturgii. Dla nich to cały sposób przeżywania wiary, w którym ogromne znaczenie mają sacrum, porządek, dyscyplina i poczucie, że człowiek staje wobec tajemnicy większej od siebie.

Stąd nacisk na Komunię przyjmowaną na kolanach i do ust, rozbudowany rachunek sumienia, częstą spowiedź, post, klasyczne nabożeństwa, wyraźne role mężczyzn i kobiet w życiu religijnym oraz kazania, które mocno akcentują grzech, łaskę, piekło, sąd, zbawienie i odpowiedzialność moralną.

Bractwo prowadzi własne seminaria, kaplice, szkoły, domy rekolekcyjne, wydawnictwa i duszpasterstwo rodzin. Udziela chrztów, przygotowuje do pierwszej komunii i bierzmowania, organizuje pielgrzymki, rekolekcje ignacjańskie, obozy dla młodzieży, konferencje dla małżeństw i całe zaplecze formacyjne, które dla części wiernych staje się pełną mapą katolickiego życia.

Ilu jest członków Bractwa Świętego Piusa X?

Według statystyk FSSPX na 1 listopada 2025 roku Bractwo Świętego Piusa X liczyło 1482 członków. W tej grupie znajduje się:

2 biskupów;

733 kapłanów;

264 seminarzystów;

145 braci;

88 oblatek;

250 sióstr.

Dane dotyczą członków Bractwa i związanych z nim zgromadzeń, a nie wszystkich wiernych uczestniczących w mszach czy rekolekcjach. FSSPX podaje, że jego księża prowadzili posługę w 77 krajach, a Bractwo miało 184 przeoraty, 798 własnych miejsc kultu i 94 szkoły.

W Polsce Bractwo nie publikuje oficjalnych danych o liczbie wiernych. Oficjalna polska strona FSSPX podaje, że Bractwo założyło w kraju 37 kaplic i 3 misje, podzielone na 4 przeoraty.

Przeoraty działają m.in. w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Gdyni, a kaplice lub misje znajdują się m.in. we Wrocławiu, Katowicach, Lublinie, Rzeszowie, Białymstoku, Szczecinie, Toruniu, Łodzi, Nowym Sączu czy Tarnowie.

O co Bractwo św. Piusa X spiera się z Watykanem?

Spór Bractwa św. Piusa X z Watykanem zaczął się właściwie zaraz po Soborze Watykańskim II, czyli po latach 1962-1965, choć przez pewien czas tlił się jeszcze pod powierzchnią.

Marcel Lefebvre, założyciel Bractwa, sam uczestniczył w Soborze, ale z czasem uznał, że posoborowe reformy prowadzą Kościół w złą stronę. Nie chodziło mu wyłącznie o mszę po łacinie. Lefebvre odrzucał szerszy kierunek zmian: większe otwarcie na inne wyznania i religie, nowe nauczanie o wolności religijnej, reformę liturgii oraz sposób, w jaki Kościół zaczął mówić o świecie współczesnym.

W jego oczach była to utrata ostrości doktryny. W oczach Watykanu była to kontynuacja żywej Tradycji Kościoła, prowadzonej przez papieża i biskupów.

Pierwszy poważny konflikt wybuchł w latach 70. Bractwo powstało w 1970 roku za zgodą miejscowego biskupa, ale szybko stało się centrum oporu wobec reform posoborowych.

W 1974 roku Lefebvre ogłosił deklarację, w której ostro odrzucił "Rzym neo-modernistyczny i neo-protestancki", jak nazywał posoborowy kierunek zmian. To był moment przełomowy. Watykan uznał, że nie chodzi już tylko o przywiązanie do dawnej liturgii, lecz o zakwestionowanie autorytetu Kościoła po Soborze.

W 1975 roku cofnięto kościelne uznanie dla Bractwa, a w 1976 roku Lefebvre został zawieszony w wykonywaniu czynności biskupich po tym, jak mimo zakazu wyświęcał kolejnych kapłanów.

Rok 1988. Konsekracje biskupów i rozłam z Rzymem

Największy rozłam nastąpił 30 czerwca 1988 roku w Écône. Lefebvre, wbrew wyraźnej woli Jana Pawła II, wyświęcił czterech biskupów: Bernarda Fellaya, Bernarda Tissiera de Mallerais, Richarda Williamsona i Alfonsa de Galarretę.

Dla Watykanu była to granica, której nie można było przekroczyć. Biskup w Kościele katolickim nie jest tylko administratorem czy ważnym duchownym. Jest znakiem jedności z papieżem i uczestnikiem sukcesji apostolskiej.

Gdy ktoś wyświęca biskupa bez zgody papieża, tworzy własne centrum władzy kościelnej. Jan Paweł II w liście apostolskim "Ecclesia Dei" z 2 lipca 1988 roku nazwał ten czyn aktem schizmatyckim i wskazał, że oznacza on w praktyce odrzucenie prymatu papieża.

Później Watykan próbował wracać do rozmów. Benedykt XVI w 2009 roku zdjął ekskomuniki z czterech biskupów wyświęconych przez Lefebvre'a, licząc na pojednanie i uregulowanie statusu Bractwa.

To był gest bardzo daleko idący, ale nie rozwiązał sedna sprawy. Bractwo nadal działało bez pełnego uznania w strukturach Kościoła. Franciszek poszedł jeszcze inną drogą: dopuścił ważność spowiedzi u księży Bractwa i stworzył możliwość uznawania małżeństw zawieranych przy ich udziale, jeśli spełnione są określone warunki. Te decyzje miały chronić wiernych, ale nie oznaczały pełnego pojednania.

W 2026 roku zaostrzył się konflikt Bractwa z papieżem

W 2026 roku konflikt Bractwa św. Piusa X z Watykanem wszedł w najostrzejszą fazę od 1988 roku. Bractwo zapowiedziało, że 1 lipca w Écône wyświęci czterech nowych biskupów bez mandatu papieskiego, czyli bez formalnej zgody papieża.

Dla lefebrystów miało to być zabezpieczenie ciągłości ich działalności: bierzmowań, święceń kapłańskich i życia wspólnoty rozsianej po wielu krajach. Dla Stolicy Apostolskiej był to jednak krok w stronę nowego rozłamu.

Watykan próbował zatrzymać tę decyzję. W lutym 2026 roku zaproponował Bractwu rozmowy teologiczne, które miałyby dotyczyć warunków pełnej komunii z Kościołem, ale postawił jeden warunek: zawieszenie planowanych święceń. Przełożony generalny Bractwa, ks. Davide Pagliarani, propozycję odrzucił, tłumacząc, że dialog nie ma sensu, jeśli nie można podważać tekstów Soboru Watykańskiego II ani reformy liturgicznej.

Stolica Apostolska ostrzegała więc coraz mocniej. 13 maja 2026 roku kardynał Víctor Manuel Fernández, prefekt Dykasterii Nauki Wiary, przypomniał, że święcenia biskupie bez zgody papieża będą "aktem schizmatyckim". Odwołał się przy tym do dokumentu Jana Pawła II "Ecclesia Dei", wydanego po konsekracjach dokonanych przez abp. Lefebvre'a.

Mimo ostrzeżeń 1 lipca 2026 roku w Écône doszło do konsekracji. Nowymi biskupami Bractwa zostali Pascal Schreiber ze Szwajcarii, Michael Goldade ze Stanów Zjednoczonych oraz Francuzi Michel Poinsinet de Sivry i Marc Hanappier.

Święceń dokonali biskupi związani z Bractwem, Alfonso de Galarreta i Bernard Fellay. Reakcja Watykanu była natychmiastowa i bardzo ostra. Kardynał Pietro Parolin mówił o "wielkim bólu" i akcie, który "głęboko rani jedność Kościoła". Przypomniał też, że takie święcenia pociągają za sobą konsekwencje kanoniczne, zasadniczo ekskomunikę.

Najważniejsze jest jednak to, że Rzym nadal zostawił w wypowiedziach uchyloną furtkę do rozmów. Parolin podkreślał, że ma nadzieję na powrót dialogu, ale od razu wskazał, że Bractwo musi zmierzyć się z Soborem Watykańskim II, bo według Watykanu nie da się być w pełnej jedności z Kościołem, wybierając z jego nauczania tylko te fragmenty, które pasują do własnej wizji Tradycji.

Watykan ogłasza ekskomunikę. Konsekwencje dotyczą nie tylko biskupów

2 lipca 2026 roku według Reutersa Watykan ogłosił, że osoby bezpośrednio zaangażowane w święcenia zaciągnęły ekskomunikę.

Chodzi o dwóch biskupów Bractwa, którzy dokonali konsekracji, oraz czterech duchownych wyświęconych na biskupów. Dekret Dykasterii Nauki Wiary uznał, że w schizmie i ekskomunice znajdują się również księża Bractwa św. Piusa X oraz świeccy, którzy formalnie do niego przynależą.

Tym samym sprawa przestała dotyczyć wyłącznie kilku duchownych z Écône, a zaczęła obejmować całą strukturę Bractwa i tych wiernych, którzy świadomie wiążą z nim swoje życie religijne.

Najbardziej odczuwalne konsekwencje dotyczą sakramentów. Watykan ostrzegł katolików na całym świecie, że Bractwo św. Piusa X sprawuje je w sposób niegodziwy, a kapłani Bractwa udzielają sakramentów poza prawem Kościoła, a spowiedzi i małżeństwa z ich udziałem są nieważne.





"Polityczny WF": Warszawiacy wystawią Trzaskowskiemu żółtą kartkę? INTERIA.PL