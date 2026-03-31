Kolekta wielkopiątkowa, znana również jako kolekta na Boży Grób, to inicjatywa o charakterze ogólnoświatowym. Jest to moment w roku liturgicznym, kiedy wierni Kościoła katolickiego na całym świecie jednoczą się w konkretnym celu: wsparciu chrześcijańskiego dziedzictwa i wspólnoty w Ziemi Świętej.

Zbiórka ta nie jest zwykłą "tacą" na potrzeby lokalnej parafii. Ma charakter celowy i solidarnościowy. Odbywa się podczas liturgii Męki Pańskiej w Wielki Piątek - w dniu, który dla chrześcijan jest czasem najgłębszej refleksji nad ofiarą Jezusa Chrystusa.

Wierni, uczestnicząc w adoracji Krzyża, składają dobrowolne ofiary pieniężne. Środki te są wyrazem materialnej łączności z miejscem, w którym narodziło się chrześcijaństwo.

Dlaczego Wielki Piątek? Wybór tego dnia nie jest przypadkowy. Kościół łączy w ten sposób dwa wymiary - symboliczny i wspólnotowy. Wielki Piątek to pamiątka śmierci Chrystusa, a solidarność z Ziemią Świętą w tym dniu jest znakiem pamięci o historycznych korzeniach wiary. To również czas, w którym katolicy przeżywają post i skupienie.

Zbiórka ta jest organizowana z polecenia papieży i koordynowana przez watykańską Dykasterię ds. Kościołów Wschodnich. To jedyny taki dzień w roku, kiedy każda parafia - od wielkich metropolii po małe kościoły - zbiera fundusze, które trafiają do jednego, wspólnego funduszu przeznaczonego na wspieranie obecności chrześcijan na Bliskim Wschodzie.

Opiekę nad zebranymi środkami oraz ich rozdysponowaniem od wieków sprawuje Kustodia Ziemi Świętej, prowadzona przez zakon franciszkanów. To oni są bezpośrednimi stróżami miejsc świętych i opiekunami tamtejszych mieszkańców.

Zobacz również: Anna Czowalla

W liście skierowanym do biskupów całego świata, kardynał Claudio Gugerotti, prefekt Dykasterii ds. Kościołów Wschodnich, nakreślił obraz sytuacji w regionie, który jest kolebką chrześcijaństwa. Duchowny zauważył, że mimo licznych starań dyplomatycznych, pokój wciąż wydaje się odległym marzeniem.

"Jak bardzo mieliśmy nadzieję, że pokój w końcu przywróci życie i nadzieję w Ziemi Świętej! Dialogów i porozumień było wiele, ale broń nie zamilkła" - napisał kardynał.

Kardynał Gugerotti zwrócił uwagę, że zbiórka wielkopiątkowa ma dwa wymiary. Z jednej strony pozwala przetrwać lokalnym wspólnotom, z drugiej zaś ratuje własną wrażliwość. Zwrócił się z apelem do chrześcijan, aby w miarę swoich możliwości pomogli katolikom zamieszkujących ogarniętą wojną Ziemię Świętą.

Kardynał dodał: Pomóżcie nam dać im realną nadzieję, nie tylko słowa pocieszenia - my możemy wyjechać, a oni zostają ze swoim strachem, a nawet z obawą, że mogą zostać wyeliminowani tylko dlatego, że są chrześcijanami".

Prefekt Dykasterii podsumował swoją odezwę tymi słowami: Ta zbiórka może wydawać się kroplą w oceanie, ale ocean bez kropli zamienia się w pustynię.

Zobacz również: Anna Gburek

Zebrane fundusze są przekazywane bezpośrednio do Kustodii Ziemi Świętej. Pieniądze wspierają m.in.:

Utrzymanie Miejsc Świętych - fundusze pozwalają na konserwację i codzienne funkcjonowanie najważniejszych dla chrześcijaństwa świątyń, takich jak Bazylika Grobu Pańskiego w Jerozolimie czy Bazylika Narodzenia Pańskiego w Betlejem.

Pomoc dla lokalnych chrześcijan - zbiórka finansuje dla programy mieszkaniowe (budowa i remonty domów), zapomogi dla najuboższych oraz tworzenie miejsc pracy, aby rdzenni chrześcijanie nie musieli emigrować z powodu biedy i konfliktów.

Szkoły, parafie i szpitale - Kościół w Ziemi Świętej prowadzi dziesiątki placówek, które służą wszystkim mieszkańcom, bez względu na wyznanie.

Działalność franciszkanów - pieniądze finansują także codzienną, niewidoczną pracę zakonników, którzy opiekują się pielgrzymami, prowadzą domy dla starszych, sierocińce oraz warsztaty rzemieślnicze dla lokalnej ludności.

Przy czym w regionach ogarniętych wojną środku te są także źródłem finansowania pomocy humanitarnej.

Źródło: Katolicka Agencja Informacyjna

Mucha w ''Graffiti'' o dalszych cięciach w NFZ: Część pacjentów nie otrzyma opieki zdrowotnej Polsat News Polsat News