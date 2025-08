Piesza pielgrzymka to symboliczna droga wiary. Każdy krok, każdy dzień, to nie tylko fizyczne zbliżanie się do Częstochowy, ale, przede wszystkim, doświadczanie własnych ograniczeń, pokonywanie siebie i odkrywanie Bożej obecności w zwykłych wydarzeniach. Jest to forma duchowego wyciszenia. To czas, gdy można zebrać owoce całorocznych zmagań, na nowo przemyśleć swoje życie i zbliżyć się do Boga. Taką formę modlitwy pielgrzymi często nazywają "rekolekcjami w drodze".