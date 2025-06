Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, znana powszechnie jako Boże Ciało, w Kościele katolickim zawsze wypada w czwartek . Ten dzień nie jest dniem postnym i tutaj nie ma wyjątku - również w dzień obchodów można planować i spożywać pokarmy mięsne. Nieco inaczej może to wyglądać w piątek po obchodach.

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego (kan. 1251), katolików obowiązuje wstrzemięźliwość od spożywania mięsa we wszystkie piątki w ciągu roku, z wyjątkiem tych, w które przypada uroczystość liturgiczna.

Inaczej wygląda sytuacja dzień po Bożym Ciele, czyli w piątek. Jako zwykły piątek w roku, co do zasady podlega on przepisom o wstrzemięźliwości od pokarmów mięsnych. Jednak Prawo kanoniczne dopuszcza możliwość udzielenia dyspensy od tego obowiązku przez biskupa diecezjalnego.