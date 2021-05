Biskup Zbigniew Kiernikowski złożył na ręce papieża Franciszka swoją rezygnację z posługi biskupiej w diecezji legnickiej. Powodem jest osiągnięcie przez hierarchę wieku emerytalnego.

Zdjęcie Bp Zbigniew Kiernikowski (na środku) podczas uroczystości w legnickiej katedrze / Roman Koszowski / Agencja FORUM

Reklama

Ordynariusz legnicki urodził się 2 lipca 1946 roku we wsi Szamarzewo w woj. wielkopolskim. Tym samym 2 lipca osiągnie wiek emerytalny (75 lat).

Reklama

"Ze względu na to, że zbliża się data osiągnięcia przeze mnie wieku emerytalnego, złożyłem już na ręce Ojca Świętego Franciszka swoją rezygnację z posługi biskupiej w diecezji legnickiej" - napisał bp Kiernikowski.

Wyraził jednocześnie nadzieję, że w niedługim czasie zostanie ogłoszony nowy ordynariusz diecezji legnickiej. "Liczę na to, że jego rychłe przejęcie diecezji ułatwi nam wszystkim wypełnianie kapłańskiej posługi" - wskazał hierarcha.

Poprosił także duchowieństwo o przyjęcie decyzji papieża z otwartością. "Już teraz zawierzam mojego następcę waszym modlitwom i proszę o przyjęcie go w duchu posłuszeństwa wiary, aby z waszą pomocą mógł być dobrym pasterzem Kościoła legnickiego i ciesząc się światłem Ducha Świętego, podjąć wyzwania stojące przed naszą diecezjalną wspólnotą" - napisał bp Kiernikowski.

Wspomniał, że w diecezji rozpoczyna się "Rok Eucharystii". "W tym czasie, gdy w Kościele szczególnie pochylamy się nad tajemnicą eucharystii, a w naszej diecezji rozpoczynamy 'Rok Eucharystii', zachęcam was, drodzy kapłani, do zgłębiania tajemnicy tego sakramentu jedności i takiego sprawowania codziennej eucharystii, by stawała się ona źródłem siły do urzeczywistniania jedności w naszej diecezji zgodnie ze słowami Apostoła Pawła: 'abyśmy byli zgodni, i by nie było wśród nas rozłamów; byśmy byli jednego ducha i jednej myśli'" - zaapelował bp legnicki.

Związany z Gnieznem, przez lata pracował też w Rzymie

Bp Zbigniew Kiernikowski święcenia prezbiteratu przyjął 6 czerwca 1971 r. Po rocznej pracy w parafii w Trzemesznie w archidiecezji gnieźnieńskiej, podjął studia specjalistyczne w Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie, które ukończył z tytułem doktora nauk biblijnych.

W latach 1981-1986 pracował w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie, gdzie wykładał homiletykę i nauki biblijne oraz pełnił funkcję prefekta studiów i wicerektora.

W 1986 r. prymas Polski kard. Józef Glemp skierował go do Rzymu, do Papieskiego Instytutu Polskiego - domu dla polskich księży, odbywających specjalistyczne studia na papieskich uczelniach w Rzymie. Przez rok ks. Zbigniew Kiernikowski pełnił funkcję wicerektora Instytutu, a w latach 1987-2002 był jego rektorem. Jednocześnie wykładał nauki biblijne w Papieskim Uniwersytecie Urbaniańskim i w Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza - Angelicum.

W marcu 2001 r. habilitował się na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, a 12 czerwca 2012 r. otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. W latach 2001-2014 pracował, jako wykładowca nauk biblijnych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Od 1967 r. związany z Ruchem Światło-Życie, po wyjeździe do Rzymu (1972) przeżył formację Drogi Neokatechumenalnej.

Ordynariusz siedlecki, biskup legnicki

W Wielki Czwartek, 28 marca 2002 r., papież Jan Paweł II mianował go ordynariuszem siedleckim. Święceń biskupich udzielił mu kard. Angelo Sodano, sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej, w święto Matki Kościoła, 20 maja 2002 r., w rzymskiej Bazylice św. Piotra.

Po dwunastu latach, w Wielką Środę, 16 kwietnia 2014 r., papież Franciszek mianował go biskupem legnickim.

Jako delegat KEP uczestniczył w dwóch zwyczajnych Zgromadzeniach Ogólnych Synodu Biskupów: XI. "Eucharystia w życiu i misji Kościoła" w 2005 roku i XII. "Słowo Boże w życiu i misji Kościoła" w roku 2008, oraz w Kongresie: "Pismo Święte w życiu Kościoła" - zorganizowanym w Watykanie dla uczczenia 40. rocznicy proklamacji Konstytucji Soboru Watykańskiego II Dei Verbum.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski był członkiem Komisji ds. duchowieństwa (aktywnie uczestniczył w pracach na dokumentem dotyczącym diakonatu stałego), przez dwie kadencje był członkiem Komisji ds. duszpasterstwa oraz przewodniczącym Zespołu ds. kontaktów z Episkopatem Francji.

Wielokrotnie brał udział w konwiwencjach dla biskupów z całego świata oraz w konwiwencjach z udziałem rabinów, organizowanych przez Drogę Neokatechumenalną w Ziemi Świętej, w Domus Galilaeae.

26 marca 2010 r. bp Kiernikowski otrzymał z rąk prezydenta Lecha Kaczyńskiego Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w pracy duszpasterskiej i naukowej oraz za zasługi w działalności na rzecz rozwoju kultury.