Biskupi apelują do wiernych. Chodzi o 10 listopada

Anna Czowalla

Anna Czowalla

Polscy biskupi zaapelowali, aby 10 listopada stał się dniem postu i pokuty w intencji pokoju społecznego oraz narodowego pojednania. Za religijnym wezwaniem kryje się jednak konkretna propozycja dotycząca trwającego kryzysu politycznego.

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Członkowie Rady Stałej Biskupów podczas obrad w Warszawie
Kościół chce mediować w politycznym sporze. Wiernych prosi o postWojciech StrozykEast News

Spis treści:

  1. Biskupi apelują o post 10 listopada. Wskazali konkretną intencję
  2. Czy post 10 listopada 2026 będzie obowiązkowy dla katolików?
  3. Biskupi chcą mediować w sporze politycznym. Padła konkretna deklaracja

Hierarchowie zaproponowali pomoc w rozpoczęciu mediacji między stronami sporu. Apel ogłoszono po nagle zwołanym posiedzeniu Rady Stałej Biskupów, w czasie ponownego wzrostu napięcia wokół Trybunału Konstytucyjnego.

Biskupi apelują o post 10 listopada. Wskazali konkretną intencję

Rada Stała Biskupów zebrała się 4 listopada w Warszawie, a decyzję o zwołaniu obrad podjęto zaledwie dzień wcześniej. Spotkanie odbyło się w czasie ponownego zaostrzenia sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego i rosnącego napięcia między najważniejszymi instytucjami państwa.

W oficjalnym stanowisku biskupi nie wskazali jednak jednego wydarzenia ani konkretnej strony konfliktu. Piszą szerzej o narastających podziałach społecznych i politycznych, agresywnym języku oraz ryzyku działań siłowych.

Po spotkaniu Rada Stała poprosiła wiernych, aby we wtorek 10 listopada podjęli post i pokutę w intencji pokoju społecznego, narodowego porozumienia oraz pojednania. Biskupi zachęcili również do modlitwy za Polskę, rządzących i wszystkie osoby odpowiedzialne za życie publiczne.

W kościołach mają wybrzmieć Suplikacje, pieśń "Boże, coś Polskę" oraz modlitwa za Ojczyznę ks. Piotra Skargi. Termin wybrano tuż przed Narodowym Świętem Niepodległości. Post ma więc poprzedzić 11 listopada rachunkiem sumienia i próbą "rozbrojenia języka" debaty publicznej.

Dobór pieśni odsłania mniej oczywistą warstwę apelu. "Boże, coś Polskę" powstało w 1816 roku jako utwór ku czci cara Aleksandra I, króla Królestwa Polskiego. Pierwotne słowa refrenu "Naszego Króla zachowaj nam, Panie" Polacy zastąpili później błaganiem o wolną ojczyznę.

Pieśń towarzyszyła manifestacjom patriotycznym, po odzyskaniu niepodległości była brana pod uwagę jako hymn państwowy, a w czasach PRL ponownie wyrażała sprzeciw wobec władz. Biskupi sięgnęli zatem po utwór silnie związany z historią polskich sporów politycznych, lecz tym razem ma on służyć pojednaniu, a nie mobilizacji jednego obozu przeciw drugiemu.

Czy post 10 listopada 2026 będzie obowiązkowy dla katolików?

Post i pokuta 10 listopada będą dobrowolne. Rada Stała Biskupów skierowała do katolików prośbę, ale nie ustanowiła kolejnego dnia postu ścisłego ani zasad określających liczbę czy rodzaj posiłków. Rezygnacja z udziału w tej inicjatywie nie oznacza więc złamania kościelnego nakazu. Chodzi o osobiste wyrzeczenie podjęte w intencji pokoju społecznego, narodowego porozumienia i pojednania.

Prawo kościelne precyzyjnie wskazuje dni, w których katolicy muszą zachować post ścisły. Kanony 1251-1252 Kodeksu prawa kanonicznego wymieniają Środę Popielcową i Wielki Piątek.

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Osoby pełnoletnie, które nie rozpoczęły jeszcze 60. roku życia, mogą wówczas zjeść jeden posiłek do syta oraz dwa mniejsze. Powinny również zrezygnować z mięsa. Sama wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych obejmuje katolików po ukończeniu 14 lat i dotyczy wszystkich piątków roku, z wyjątkiem dni, w które przypada uroczystość. Wtorek 10 listopada nie należy do dni objętych tym nakazem.

Biskupi chcą mediować w sporze politycznym. Padła konkretna deklaracja

Apel o post 10 listopada to najbardziej widoczna, ale nie najmocniejsza politycznie część stanowiska Rady Stałej Biskupów. Hierarchowie zadeklarowali gotowość do zainicjowania mediacji między stronami sporu, a następnie wspierania rozmów służących rozwiązaniu obecnego kryzysu.

Podczas briefingu rzecznik KEP potwierdził, że Kościół mógłby uczestniczyć w całym procesie, jeśli zainteresowani zgodzą się usiąść do stołu. To krok dalej niż wezwanie do opanowania emocji. Biskupi proponują rolę pośrednika między skonfliktowanymi środowiskami.

Deklaracja padła ze strony jednego z najważniejszych gremiów Konferencji Episkopatu Polski. Radę Stałą tworzą członkowie Prezydium KEP, Prymas Polski, kardynałowie kierujący diecezjami oraz biskupi wybierani przez Zebranie Plenarne. Organ działa między posiedzeniami plenarnymi i może zabierać głos w pilnych sprawach publicznych.

Słowa wypowiedziane po nadzwyczajnym spotkaniu 4 listopada mają więc rangę oficjalnej deklaracji, a nie prywatnej opinii pojedynczego hierarchy.

Na razie mowa o publicznej ofercie, a nie rozpoczętej mediacji. Nie przedstawiono nazwisk pośredników, daty pierwszego spotkania ani listy polityków, do których miałyby trafić formalne zaproszenia. Rzecznik KEP zaznaczył, że dalsze kroki zależą od rozwoju sytuacji i decyzji uczestników konfliktu.

Biskupi połączyli jednak apel o "rozbrojenie języka" z konkretną propozycją działania. Jeśli strony ją podejmą, Kościół może wejść w spór jako pośrednik, a nie komentator stojący z boku.

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