Spis treści: 19 stycznia - wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara Biskup Przemyśla: Pasterz, który budował i reformował Śmierć biskupa i jego wspomnienie w Kościele katolickim

Józef Sebastian Pelczar przyszedł na świat 17 stycznia 1842 roku w Korczynie koło Krosna, w rodzinie rolniczej. Wzrastał w domu, w którym wiara była codzienną praktyką, a nie tylko tradycją. Od dziecka był blisko Kościoła - służył jako ministrant, uczył się pilnie, a dojrzewanie przeżywał w atmosferze, która sprzyjała pytaniom o sens życia i powołanie.

Po maturze wstąpił do seminarium duchownego w Przemyślu, a święcenia kapłańskie przyjął 17 lipca 1864 roku. Początkowo pracował duszpastersko jako wikariusz, ale szybko skierowano go na studia do Rzymu. Tam zdobył solidne przygotowanie teologiczne.

Z tego doświadczenia zrodziła się także jego działalność pisarska. Pelczar pisał nie po to, by imponować erudycją, ale by pomagać, formować kapłanów i świeckich. Jego teksty miały być narzędziem formacji - zarówno dla kapłanów, jak i dla świeckich.

19 stycznia - wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara

Po powrocie do kraju związał się z pracą akademicką i duszpasterską. Wykładał, a w Krakowie działał na Uniwersytecie Jagiellońskim, dochodząc do funkcji rektora. Nie był jednak uczonym zamkniętym w gabinecie. Z równą energią głosił kazania, formował sumienia, podejmował inicjatywy społeczne.

To właśnie w Krakowie szczególnie mocno wybrzmiewa jego duchowość: Eucharystia, nabożeństwo do Najświętszego Serca Pana Jezusa i miłość do Maryi.

W 1894 roku założył Zgromadzenie Służebnic Najświętszego Serca Jezusowego - sercanki. To wydarzenie świetnie streszcza jego sposób myślenia: skoro Kościół głosi miłość Boga, musi być ona widzialna w służbie. Zgromadzenie miało odpowiadać na potrzeby ludzi: zwłaszcza chorych, ubogich, dziewcząt pozbawionych wsparcia, osób zostawionych na marginesie.

Pelczar rozumiał, że miłosierdzie nie polega na jednorazowych zrywach. Wymaga struktury, stałości, ludzi przygotowanych do posługi i jasnego celu. To dlatego tworzył dzieła, które miały przetrwać lata.

Biskup Przemyśla: Pasterz, który budował i reformował

W 1899 roku został biskupem pomocniczym, a w 1900 - ordynariuszem diecezji przemyskiej. Przez kolejne lata jego posługa była intensywna: wizytacje, listy pasterskie, troska o duchowieństwo i wiernych, inicjatywy edukacyjne, rozwój struktur duszpasterskich. Widać w tym głębokie przekonanie, że wiara słabnie, gdy brakuje formacji.

Pelczar miał także odwagę podejmowania kroków wymagających odpowiedzialności. Potrafił patrzeć daleko: budować nowe placówki duszpasterskie, wspierać dzieła społeczne, reagować na problemy swojej epoki - choćby te związane z emigracją, ubóstwem czy kryzysem moralnym.

Śmierć biskupa i jego wspomnienie w Kościele katolickim

Zmarł w Przemyślu 28 marca 1924 roku, pozostawiając po sobie pamięć o pasterzu oddanym ludziom i Kościołowi. Został beatyfikowany w 1991 roku, a kanonizowany w 2003 roku. Dziś jego relikwie znajdują się w przemyskiej katedrze, a kult jest żywy także w miejscach związanych z sercankami.

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych rysów jego duchowości jest zawołanie: "Wszystko dla Najświętszego Serca Jezusowego przez Niepokalane Ręce Najświętszej Maryi Panny".

19 stycznia w Kościele katolickim wspominamy biskupa, a jego sylwetka może być dla wielu katolików wzorem do naśladowania oraz inspiracją.

Błaszczak w ''Graffiti'' o azylu dla Zbigniewa Ziobry: Kiedy Roman Giertych kilka lat temu zemdlał i wyjechał do Włoch, to był bohaterem Polsat News Polsat News