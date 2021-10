Podczas spotkania z dziennikarzami w siedzibie Radia Watykańskiego w pierwszym dniu wizyty drugiej grupy polskich biskupów w Watykanie podkreślił, że "dobro związane jest z jednością".

Jak zaznaczył abp Gądecki, "zjawiskiem smutnym" są podziały w Europie i tworzenie murów, które - jak zauważył - są objawem "strachu".

Podczas wizyty ad limina Apostolorum biskupi odwiedzają urzędy Stolicy Apostolskiej. W piątek spotkają się z papieżem Franciszkiem.

W drugiej grupie przybyli ordynariusze i biskupi pomocniczy z archidiecezji gdańskiej, szczecińsko-kamieńskiej, poznańskiej i wrocławskiej.

Ad Limina Apostolorum. Co to oznacza?

Wizyta Ad Limina Apostolorum (dosł. do progu apostołów), nazywana w skrócie ad limina, to powtarzana cyklicznie podróż biskupów do Watykanu. Jej głównym celem - jak mówią kościelne przepisy - jest "uczczenie grobów świętych Apostołów Piotra i Pawła oraz spotkanie się z Biskupem Rzymu", żeby zdać mu "sprawozdanie o stanie powierzonej sobie diecezji".



Wizyty ad limina odbywają się w założeniu co pięć lat. W praktyce rzadziej - ostatnia taka podróż polskich biskupów do Watykanu miała miejsce w lutym 2014 roku. Na przesunięcie terminu wpłynęła m.in. pandemia.