Abp Marek Jędraszewski: Drugi zamach na Jana Pawła II

- Niszczy się go. Jego, obrońcę człowieka, obrońcę małżeństwa i rodziny, wini się za to, że tolerował rzeczywiście odrażające zło, jakie przeniknęło do życia Kościoła, ale wiemy dokładnie, że jest to zło, które w dużo większym stopniu stało się nawet zachwalane i swoistą ideologią w innych środowiskach. Próbuje się go odrzeć z czci i szacunku - powiedział abp Marek Jędraszewski dzień po emisji reportażu "Franciszkańska 3", według którego kard. Karol Wojtyła, a późniejszy papież Jan Paweł II, miał dopuszczać się tuszowania pedofilii.

Zdjęcie Metropolita krakowski, abp Marek Jędraszewski / fot. Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej /