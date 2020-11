​Abp. Grzegorz Ryś został członkiem Kongregacji do spraw Biskupów

Papież mianował metropolitę łódzki, abp Grzegorza Rysia, w sobotę (21 listopada) członkiem Kongregacji ds. Biskupów - poinformowało biuro prasowe Episkopatu Polski.

"Ojciec Święty Franciszek mianował abp. Grzegorza Rysia, metropolitę łódzkiego, członkiem Kongregacji do spraw Biskupów" - czytamy w opublikowanym 21 listopada przez biuro prasowe KEP komunikacie.

Od 2017 abp Ryś jest metropolitą łódzkim, zaś od czerwca 2020 "sede plena" a od października bieżącego roku "sede vacante administratorem apostolskim diecezji kaliskiej.

W ramach Konferencji Episkopatu Polski w roku 2011 został przewodniczącym Zespołu do spraw Nowej Ewangelizacji, działającego przy Komisji Duszpasterstwa, a w 2017 został wybrany do Rady Stałej KEP.

Brał także udział w 2018 roku w sesji Synodu Biskupów o młodzieży. Postanowieniem prezydenta RP Andrzeja Dudy z 22 maja 2018 został odznaczony Złotym Krzyżem Zasług.

Kongregacja ds. Biskupów (Congregatio pro Episcopis) rekomenduje nowych biskupów i przedstawia papieżowi nominacje do zatwierdzenia. Do jej zadań należy ustanawianie, dzielenie i łączenie diecezji. Przyjmuje także raporty ordynariuszy z pracy i problemów diecezji oraz organizuje ich wizyty ad limina apostolorum (czyli do Watykanu), wymagane co 5 lat wobec biskupów wszystkich krajów.