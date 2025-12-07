Spis treści: Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny - co to za święto? Kiedy wypada święto Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny? Ważna data dla katolików. Czy 8 grudnia trzeba iść do kościoła?

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny to jedno z najważniejszych i najbardziej uroczystych świąt w Kościele katolickim. Dotyczy wyjątkowej łaski, jaką Bóg obdarzył Maryję, według nauczania Kościoła. Dogmat ten głosi, że Matka Boża została poczęta bez grzechu pierworodnego i od pierwszej chwili swojego istnienia była pełna łaski oraz święta.

Niepokalane poczęcie Najświętszej Maryi Panny - co to za święto?

Uroczyste ogłoszenie tej prawdy wiary nastąpiło 8 grudnia 1854 roku. Papież Pius IX w bulli Ineffabilis Deus potwierdził, że Maryja otrzymała szczególny dar, który przygotował ją do wyjątkowej roli - bycia Matką Zbawiciela.

Choć święto to nie dotyczy poczęcia Jezusa, lecz samej Maryi, jego znaczenie dla wiernych pozostaje niezwykle głębokie.

Kiedy wypada święto Niepokalanego poczęcia Najświętszej Maryi Panny?

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia obchodzona jest co roku 8 grudnia. Święto ma wielowiekową tradycję i jest czczone na całym świecie.

W Rzymie tego dnia papież udaje się na plac Hiszpański, by wspólnie z wiernymi modlić się przy pomniku Niepokalanie Poczętej. Tradycją jest również składanie wieńca z białych kwiatów - na szczyt kolumny wnosi go rzymski strażak.

Podczas liturgii w kościołach wierni słyszą Ewangelię o zwiastowaniu, w której Archanioł Gabriel ogłasza Maryi, że została wybrana na Matkę Jezusa.

W niektórych krajach, m.in. we Włoszech czy Hiszpanii, 8 grudnia jest dniem wolnym od pracy. W Polsce jednak uroczystość ta nie jest dniem wolnym, mimo jej dużego znaczenia religijnego.

Ważna data dla katolików. Czy 8 grudnia trzeba iść do kościoła?

Choć 8 grudnia to jedno z najważniejszych maryjnych świąt, w Polsce nie jest to święto nakazane. Oznacza to, że jeśli uroczystość nie przypada w niedzielę, katolicy nie mają obowiązku uczestniczenia w mszy świętej.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy 8 grudnia wypada w niedzielę - wtedy msza święta jest obowiązkowa z racji samej niedzieli. Tak było np. w 2024 roku, kiedy to Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny wypadało właśnie w ten dzień.

"Wydarzenia": Mieszkańcy przecierają oczy. Nowy plac zabaw miał wyglądać inaczej Polsat News