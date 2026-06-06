Spis treści: 8 czerwca. Wspomnienie św. Jadwigi Królowej Kim była św. Jadwiga Królowa? Życiorys świętej Jadwigi Królowej Dlaczego królowa Jadwiga jest świętą? Czego patronką jest św. Jadwiga Królowa? Legenda o Królowej Jadwidze

Kościół widzi w Jadwidze świętą władczynię, patronkę ludzi nauki i kobietę, która współtworzyła jedną z najważniejszych politycznych zmian w dziejach regionu. Ludowa wyobraźnia zapamiętała ją jako królową schodzącą z wysokości majestatu do człowieka, którego biedę łatwo było przeoczyć.

8 czerwca. Wspomnienie św. Jadwigi Królowej

Liturgiczne wspomnienie św. Jadwigi Królowej obchodzone jest 8 czerwca, w rocznicę jej kanonizacji dokonanej przez św. Jana Pawła II w 1997 roku podczas pielgrzymki do Polski. W 2026 roku uroczystość przypada w poniedziałek i ma rangę wspomnienia obowiązkowego.

Kościół katolicki w Polsce ten dzień poświęca władczyni, która odegrała istotną rolę w dziejach Polski i Litwy. Królowa wspierała rozwój Akademii Krakowskiej, fundowała szpitale i kościoły, pomagała ubogim oraz angażowała się w działania prowadzące do chrystianizacji Litwy. W pamięci Kościoła zapisała się jako osoba, która wykorzystywała swoją pozycję i majątek do realizacji dzieł religijnych, edukacyjnych i dobroczynnych.

Tegoroczne obchody mają wyjątkowy wymiar. 8 czerwca 2026 roku w Katedrze Wawelskiej odbędzie się XX Ogólnopolski Zjazd Rodziny Szkół Jadwiżańskich. Program obejmuje Mszę świętą, wręczenie nagród laureatom konkursu "O Złote Lilie Jadwigi Andegaweńskiej", wspólną modlitwę przy relikwiach świętej oraz spotkanie młodzieży z całego kraju. Organizatorzy zachęcają uczestników do przyniesienia jednej czerwonej róży dla "Pani Wawelskiej".

Kim była św. Jadwiga Królowa?

Jadwiga Andegaweńska urodziła się w 1374 roku jako najmłodsza córka króla Polski i Węgier Ludwika Andegaweńskiego oraz Elżbiety Bośniaczki. Już jako kilkuletnie dziecko stała się częścią wielkiej polityki. Zgodnie z dynastycznymi planami została zaręczona z Wilhelmem Habsburgiem, przyszłym przedstawicielem jednej z najpotężniejszych rodzin Europy.

Po śmierci ojca sytuacja zmieniła się jednak diametralnie. Polscy możnowładcy uznali, że dla Królestwa Polskiego większe znaczenie będzie miał sojusz z Litwą niż związek z Habsburgami. Planowane małżeństwo zostało więc zerwane, a młoda Jadwiga stanęła przed decyzją, która wpłynęła na losy całego regionu.

16 października 1384 roku została koronowana w Krakowie. Co ciekawe, źródła określają ją mianem króla Polski, a nie królowej. Tytuł ten podkreślał, że obejmuje tron z własnego prawa i sprawuje pełnię władzy monarszej.

Dwa lata później poślubiła wielkiego księcia litewskiego Jagiełłę, który przyjął chrzest i jako Władysław Jagiełło został królem Polski. Małżeństwo otworzyło drogę do chrystianizacji Litwy oraz trwałego związku obu państw. Historycy zgodnie uznają ten moment za jeden z najważniejszych zwrotów politycznych w dziejach Europy Środkowo-Wschodniej.

Życiorys świętej Jadwigi Królowej

Jadwiga była aktywną uczestniczkę życia politycznego. Angażowała się w negocjacje z zakonem krzyżackim, wspierała działania zmierzające do porozumienia między Jagiełłą a Witoldem i interesowała się sprawami Litwy już po jej chrystianizacji. Jednocześnie prowadziła szeroką działalność dobroczynną.

Fundowała szpitale, wspierała klasztory, przeznaczała środki na pomoc ubogim i finansowała przedsięwzięcia religijne. Szczególne miejsce w jej działalności zajmowała edukacja. W testamencie zapisała swoje klejnoty na rzecz odnowienia Akademii Krakowskiej. Dzięki tym funduszom uczelnia wznowiła działalność w 1400 roku i z czasem stała się dzisiejszym Uniwersytetem Jagiellońskim.

Jej życie zakończyło się bardzo wcześnie. W czerwcu 1399 roku urodziła córkę Elżbietę Bonifację. Dziewczynka zmarła po kilku tygodniach, a 17 lipca 1399 roku odeszła również sama Jadwiga. Miała około 25 lat. Mimo krótkiego życia pamięć o niej okazała się niezwykle trwała. Najnowsze badania pokazują, że kult młodej królowej zaczął rozwijać się niemal natychmiast po jej śmierci.

W artykule opublikowanym w 2024 roku na łamach "Folia Historica Cracoviensia" archeolog dr Dariusz Niemiec wskazał, że Jadwiga i jej córka zostały pochowane pod posadzką gotyckiego prezbiterium katedry wawelskiej, a miejsce pochówku już przed 1426 rokiem otoczono żelazną kratą z powodu rosnącej liczby pielgrzymów odwiedzających grób królowej.

Dlaczego królowa Jadwiga jest świętą?

Królowa Jadwiga została wyniesiona na ołtarze, ponieważ przez całe życie traktowała władzę jako służbę. Jej wiara znajdowała odzwierciedlenie w konkretnych działaniach: wspieraniu ubogich, fundowaniu szpitali i klasztorów, trosce o rozwój edukacji oraz zaangażowaniu w dzieło chrystianizacji Litwy.

Według przekazów często modliła się przed słynnym czarnym krucyfiksem w katedrze wawelskiej, a współcześni zapamiętali ją jako osobę hojną, wrażliwą na ludzką biedę i zabiegającą o pokój.

Potrafiła łączyć obowiązki monarchy z działalnością dobroczynną, troską o Kościół i wspieraniem nauki. To właśnie dlatego już po jej śmierci zaczęto mówić o niej jak o świętej.

Sama droga Jadwigi na ołtarze należała jednak do najdłuższych w historii polskiego Kościoła. Od jej śmierci w 1399 roku do kanonizacji minęło niemal sześćset lat. Jak pokazują badania ks. prof. Jacka Urbana opublikowane w 2024 roku, przełom nastąpił dzięki staraniom kardynała Karola Wojtyły.

Tradycyjna procedura beatyfikacyjna okazała się trudna do przeprowadzenia w przypadku osoby żyjącej w XIV wieku, dlatego przyszły papież postanowił wykazać, że kult Jadwigi trwał nieprzerwanie "od niepamiętnych czasów".

Rozpoczęto szeroko zakrojone poszukiwania w archiwach i kościołach. W rezultacie odnaleziono około 150 historycznych wizerunków królowej, a wiele z nich przedstawiało ją już z aureolą. Zebrane świadectwa potwierdziły, że przez kolejne stulecia wierni otaczali Jadwigę czcią należną świętym. Te ustalenia otworzyły drogę do beatyfikacji zatwierdzonej przez Jana Pawła II w 1979 roku, a następnie do kanonizacji ogłoszonej 8 czerwca 1997 roku w Krakowie.

Czego patronką jest św. Jadwiga Królowa?

Św. Jadwiga Królowa jest patronką Polski, Litwy, studentów, środowisk akademickich, ludzi nauki oraz wszystkich, którzy traktują władzę i odpowiedzialność publiczną jako służbę drugiemu człowiekowi. Jej patronat wyrasta z konkretnych wydarzeń historycznych. Jadwiga należała do grona nielicznych średniowiecznych władców, którzy dostrzegali znaczenie edukacji dla przyszłości państwa. Dzięki jej staraniom papież Bonifacy IX wyraził w 1397 roku zgodę na utworzenie Wydziału Teologicznego w Akademii Krakowskiej.

W XIV wieku wydział teologiczny stanowił najwyższy szczebel nauki. Kształcono tam przyszłych profesorów, biskupów, dyplomatów i doradców władców. Jadwiga doskonale rozumiała, że silne państwo potrzebuje wykształconych ludzi. Zamiast przeznaczać królewskie bogactwa na kolejne fundacje podkreślające prestiż dworu, postawiła na rozwój wiedzy i formację przyszłych pokoleń.

Patronat św. Jadwigi nad światem akademickim nie jest tylko historycznym wspomnieniem, przypomniało o tym wydarzenie z 2026 roku w Krakowie. W Auli Magna Kampusu Jana Pawła II stanęła nowa figura królowej, wykonana przez Krystynę i Bogdana Solskich. Przedstawiono ją z Pismem Świętym i krzyżem - symbolami wiedzy, wiary i służby, które przez wieki stały się znakiem rozpoznawczym jej dziedzictwa.

W pamięci historycznej św. Jadwiga Królowa zapisała się jako władczyni zabiegająca o pokój, wspierająca pojednanie między narodami oraz angażująca się w chrystianizację Litwy. Dlatego jest także patronką zgody, dialogu i współpracy ponad politycznymi podziałami.

Legenda o Królowej Jadwidze

Najbardziej znana tradycja związana ze św. Jadwigą Królową prowadzi pod krakowski kościół Karmelitów na Piasku. Według legendy władczyni doglądała budowy świątyni Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny, gdy zauważyła zasmuconego kamieniarza. Mężczyzna martwił się o ciężko chorą żonę, na której leczenie nie miał pieniędzy. Jadwiga oparła stopę na kamieniu, odpięła złotą klamrę z bucika i oddała ją robotnikowi, aby mógł sprowadzić pomoc dla rodziny.

Po odejściu królowej robotnicy mieli dostrzec na kamieniu odcisk jej stopy. Zwykły głaz z placu budowy urósł w tej opowieści do rangi znaku: śladu po władczyni, która potrafiła zatrzymać się przy cudzej biedzie.

To właśnie "Stópka Królowej Jadwigi", do dziś prezentowana przy kościele Karmelitów na Piasku w Krakowie, stała się jednym z najbardziej rozpoznawalnych krakowskich symboli jej dobroci - prostym, ludowym dowodem na to, że świętość Jadwigi zapamiętano przede wszystkim przez gest miłosierdzia.





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