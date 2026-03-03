4 marca hucznie świętuje Litwa. W Polsce to także ważne wspomnienie
Św. Kazimierz zmarł 4 marca 1484 roku, mając zaledwie 26 lat, lecz wcześniej zdążył zobaczyć, jak bezwzględna potrafi być wielka polityka. Gdy miał 13 lat, część węgierskich możnych zaprosiła go na tron, lecz wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. Jego biografia to historia młodzieńca, który potrafił zachować integralność w świecie wielkiej polityki. Kim był św. Kazimierz Jagiellończyk i z czego zasłynął?
Spis treści:
- 4 marca - wspomnienie św. Kazimierza Jagiellończyka
- Z czego zasłynął św. Kazimierz?
- Kanonizacja Kazimierza Jagiellończyka
- Czego patronem jest św. Kazimierz?
- Jak w Polsce i na Litwie obchodzi się wspomnienie św. Kazimierza?
Wychował się na królewskim dworze, lecz nie pociągały go ani dworskie intrygi, ani polityczne rozgrywki. W źródłach historycznych Kazimierza Jagiellończyka opisywano jako młodego człowieka o niezwykłej wrażliwości, który wbrew oczekiwaniom epoki stawiał na uczciwość, umiar i troskę o ubogich.
4 marca - wspomnienie św. Kazimierza Jagiellończyka
Każdego roku 4 marca Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Kazimierza Jagiellończyka, królewicza z rodu Jagiellonów. Zmarł tego właśnie dnia w 1484 roku, mając zaledwie 26 lat, dlatego data jego śmierci stała się liturgicznym dniem jego pamięci. Wspomnienie ma rangę obowiązkową, dlatego w całym Kościele odmawia się modlitwy ku czci świętego.
W Polsce i na Litwie, krajach szczególnie związanych z jego życiem i kultem, obchody mają wyjątkowo uroczysty charakter. Początkowo wspomnienie św. Kazimierza wyznaczono na 4 października, czyli dzień urodzin królewicza, jednak zgodnie z tradycją Kościoła przeniesiono je na datę jego "narodzin dla nieba" (dies natalis).
4 marca przypada w okresie Wielkiego Postu, co oznacza, że obchody mają bardziej pokutny ton. W wielu parafiach odprawia się wówczas specjalne msze, nabożeństwa i pielgrzymki, które podkreślają duchowy wymiar postaci świętego Kazimierza.
Z czego zasłynął św. Kazimierz?
Św. Kazimierz Jagiellończyk przyszedł na świat 3 października 1458 roku na Wawelu jako drugi syn króla Kazimierza IV Jagiellończyka i Elżbiety Habsburżanki, w samym centrum jagiellońskiej potęgi politycznej.
Otrzymał staranne wykształcenie pod okiem kronikarza Jana Długosza oraz włoskiego humanisty Filippo Buonaccorsi, znanego jako Kallimach. Źródła epoki, w tym "Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego" Długosza, podkreślają jego dojrzałość, umiłowanie modlitwy i surową dyscyplinę życia.
Z kolei pierwszy drukowany żywot, Vita Beati Casimiri Confessoris autorstwa legata papieskiego Zachariasza Ferreriego z 1521 roku, przedstawia go jako młodzieńca, który w realiach dworu świadomie wybrał ascezę, regularną jałmużnę i intensywne nabożeństwo maryjne. Tradycja łączy go z hymnem Omni die dic Mariae ("Każdego dnia sław Maryję"), odnalezionym według przekazu w jego grobie, co tylko wzmocniło obraz królewicza jako człowieka głębokiej, osobistej pobożności, a zarazem wykształconego humanisty.
W 1471 roku, mając zaledwie trzynaście lat, stanął wobec realnej próby politycznej, gdy część możnych węgierskich zaprosiła go do objęcia tronu w opozycji do króla Macieja Korwina. Wyprawa zakończyła się niepowodzeniem, co odnotowują zarówno kroniki polskie, jak i przekazy węgierskie, wskazując na brak jednomyślności w armii i trudną sytuację międzynarodową.
To doświadczenie nie zepchnęło go na margines życia publicznego. W kolejnych latach pełnił funkcję namiestnika w Wielkim Księstwie podczas nieobecności ojca, uczestniczył w podejmowaniu decyzji administracyjnych i sądowych, a przekazy hagiograficzne podkreślają jego wrażliwość na sprawy ubogich oraz stanowczość wobec nadużyć. Zdolność do łączenia odpowiedzialności państwowej z konsekwentnym życiem duchowym stała się osią jego legendy i argumentem w późniejszych procesach kanonizacyjnych.
Zmarł 4 marca 1484 roku w Grodnie, najpewniej wskutek gruźlicy.
Kanonizacja Kazimierza Jagiellończyka
Po śmierci królewicza w 1484 roku jego grób w katedrze wileńskiej szybko stał się miejscem pielgrzymek, a świadectwa łask i uzdrowień zaczęły krążyć zarówno wśród Litwinów, jak i Polaków. W czasie wojny litewsko‑moskiewskiej w 1518 roku pojawiły się nawet opowieści o cudownej interwencji zmarłego królewicza, który miał ukazać się rycerstwu na chmurze i wskazać przeprawę przez Dźwinę podczas odsieczy Połocka.
Te relacje, żywe w pamięci uczestników wyprawy, stały się dodatkowym argumentem dla Zygmunta Starego, który w tym samym roku rozpoczął formalne starania o wyniesienie brata na ołtarze. Legat papieski Zaccaria Ferreri, widząc rozwijający się kult, spisał jego żywot, przygotował teksty liturgiczne i ułożył hymn ku jego czci. W 1521 roku papież Leon X ogłosił kanonizację, a brewe Klemensa VIII z 1602 roku ostatecznie potwierdziło ją w całym Kościele.
Uroczystości związane z potwierdzeniem kultu stały się ważnym wydarzeniem religijnym i politycznym. Podczas otwarcia grobu w 1602 roku świadkowie odnotowali nienaruszone ciało królewicza oraz pergamin z hymnem Omni die dic Mariae. W 1604 roku w Wilnie odbyły się uroczystości kanonizacyjne, a w kolejnych dekadach relikwie przeniesiono do specjalnie ufundowanej kaplicy, czyniąc z niej jedno z najważniejszych miejsc kultu na Litwie. W ikonografii przedstawiano go najczęściej w stroju książęcym, z lilią w dłoni lub klęczącego przed zamkniętą katedrą
Czego patronem jest św. Kazimierz?
Patronat św. Kazimierza ma wymiar wyraźnie historyczny i ściśle kościelny. W 1636 roku ogłoszono go głównym patronem Wielkiego Księstwa Litewskiego, a decyzję tę potwierdził w 1948 roku papież Pius XII, wpisując jego kult w oficjalny porządek liturgiczny Kościoła powszechnego.
Na Litwie jego znaczenie ma rangę narodową, porównywalną z kultem św. Wojciecha w Polsce. W Rzeczypospolitej Obojga Narodów był postrzegany jako duchowy opiekun państwa, symbol moralnej odpowiedzialności władzy i znak jedności Korony oraz Litwy. W Polsce jest jednym z tradycyjnych patronów narodu, choć formalnie głównymi patronami są św. Wojciech i św. Stanisław.
Równolegle rozwijał się jego patronat nad młodzieżą i studentami. Hagiografia podkreśla, że jako królewicz świadomie zrezygnował z małżeństwa planowanego z powodów dynastycznych i wybrał życie w czystości. Ten gest jest podstawą jego wizerunku jako opiekuna młodych ludzi, którzy szukają swojej drogi życiowej. W kaznodziejstwie i duszpasterstwie akademickim św. Kazimierz funkcjonuje jako wzór integralności, czyli spójności między wiarą a życiem publicznym.
W tradycji ludowej i modlitewnej jego patronat rozszerzył się na osoby chore na choroby płuc. Zmarł w 1484 roku najprawdopodobniej na gruźlicę, dlatego wierni zaczęli zwracać się do niego z prośbą o wstawiennictwo w podobnych cierpieniach. Przy jego grobie w Wilnie notowano relacje o łaskach, które utrwaliły przekonanie o jego szczególnej opiece nad chorymi. Dziś jego imię noszą parafie, seminaria duchowne, szkoły i wspólnoty w Polsce, na Litwie oraz w diasporze.
Jak w Polsce i na Litwie obchodzi się wspomnienie św. Kazimierza?
Zarówno w Kościele, jak i w kulturze ludowej św. Kazimierz jest szeroko czczony. Najważniejszym centrum jego kultu jest Wilno, gdzie znajduje się jego grób w katedrze św. Władysława. W stolicy Litwy na jego cześć odbywa się coroczny Jarmark Kaziukowy (Kaziuko mugė), sięgający tradycjami XVII wieku. To barwne święto folkloru i rękodzieła, uliczny targ tłumnie odwiedzany przez mieszkańców Litwy, sąsiednich krajów i Polonię.
W diecezji wileńskiej w dniu wspomnienia św. Kazimierza sprzedawane są obwarzanki, pierniki i palmy. Słynne są zwłaszcza wileńskie palmy wielkanocne plecione z barwnych traw, mchu i kwiatów - ta tradycja została ożywiona na nowo w XX wieku i znana jest także w Polsce. Wiele rodzin z Wileńszczyzny zachowało zwyczaj święcenia palm w Niedzielę Palmową właśnie z okazji wspomnienia św. Kazimierza.
Tradycje związane z Kazimierzem przeniknęły też do Polski i innych krajów. Od końca XX wieku w dużych miastach Polski zaczęto organizować festyny i jarmarki kazimierskie, stylizowane na te wileńskie. Przykładem jest coroczny Jarmark Kaziuk Wileński w Poznaniu, organizowany przez miejscowe towarzystwa miłośników Wilna.
Na placu Wolności pojawiają się wówczas stragany z ludowym rękodziełem, regionalnymi przysmakami i instrumentami. Poza Polską tradycyjne Kaziuki organizują także środowiska litewskie i polonijne w innych krajach, np. w USA i na Zachodzie Europy.