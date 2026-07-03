Spis treści: XIII tydzień okresu zwykłego w kalendarzu liturgicznym. Co to oznacza? Czym są wspomnienia dowolne w liturgii? Św. Elżbieta Portugalska - kim była patronka z 4 lipca? Dlaczego każda wolna sobota jest dedykowana Matce Bożej? Decyzja kapłana. Trzy warianty odprawienia mszy świętej w sobotę 4 lipca

XIII tydzień okresu zwykłego w kalendarzu liturgicznym. Co to oznacza?

Okres zwykły (Tempus per annum) to najdłuższa część roku liturgicznego w Kościele. Trwa łącznie 33 lub 34 tygodnie i jest podzielona na dwa etapy. Pierwszy rozpoczyna się w styczniu po święcie Chrztu Pańskiego, a drugi - dłuższy - następuje po uroczystości Zesłania Ducha Świętego i trwa aż do Adwentu.

W przeciwieństwie do okresów ukierunkowanych na jedno wydarzenie, okres zwykły nie celebruje jednego wybranego misterium. Jest to czas skupiony na codziennej publicznej działalności Jezusa Chrystusa - naukach, cudach i przypowieściach.

Domyślnym kolorem szat liturgicznych (ornatów) używanych w tym czasie przez kapłanów jest zielony. W symbolice chrześcijańskiej kolor ten oznacza nadzieję, odrodzenie, życie oraz gotowość do duchowego wzrostu.

Czym są wspomnienia dowolne w liturgii?

Kalendarz liturgiczny Kościoła katolickiego dzieli dni w roku według ścisłej hierarchii ważności. Na samym szczycie znajdują się uroczystości (np. Bożego Narodzenia czy Bożego Ciała), niżej stoją święta, a pod nimi wspomnienia. Te ostatnie dzielą się na dwa rodzaje: obowiązkowe oraz dowolne (opcjonalne).

Wspomnienie dowolne daje osobie odprawiającej mszę świętą swobodę wyboru. Ksiądz, biorąc pod uwagę m.in. potrzeby duszpasterskie wiernych, lokalne tradycje, decyduje czy chce w danym dniu przypomnieć postać konkretnego świętego czy woli pozostać przy liturgii z dnia powszedniego.

Jeśli kapłan zdecyduje się na obchodzenie wspomnienia dowolnego, modlitwy mszalne (tzw. kolekta) są dedykowane konkretnemu świętemu lub tajemnicy wiary. Czytania biblijne najczęściej pozostają z dnia powszedniego, aby zachować ciągłość czytania Pisma Świętego.

Jeśli w ciągu jednego dnia przypada kilka wspomnień dowolnych (tak jak 4 lipca, gdy w kalendarzu zbiegają się dwa), ksiądz może wybrać do odprawienia tylko jedno z nich. Pozostałe są w danym roku liturgicznym pomijane.

Św. Elżbieta Portugalska - kim była patronka z 4 lipca?

Święta Elżbieta Portugalska urodziła się w 1271 roku. To jedna z najważniejszych postaci w historii Portugalii, zapamiętana w tradycji Kościoła jako mediatorka oraz symbol miłosierdzia. Pochodziła z królewskiego rodu Aragonii (dzisiejsza Hiszpania), a imię otrzymała na cześć swojej ciotki, św. Elżbiety Węgierskiej.

Mając 12 lat została wydana za mąż za króla Portugalii Dionizego I. Jej życie na dworze było pełne trudnych doświadczeń osobistych i politycznych, które ukształtowały jej wizerunek.

Zyskała przydomek "Anioła pokoju" dzięki swoim niezwykłym zdolnościom dyplomatycznym. Kilkakrotnie osobiście interweniowała na polach bitew. Doprowadziła m.in. do pojednania męża i syna, a pod koniec życia wynegocjowała pokój między wojskami Portugalii i Kastylii.

Ponadto Elżbieta osobiście angażowała się w pomoc najuboższym. Fundowała szpitale, przytułki dla bezdomnych, domy dla samotnych matek oraz klasztory. Co ciekawe, z wielką cierpliwością i miłością wychowywała nie tylko własne dzieci, ale również nieślubne potomstwo swojego męża. Po śmierci króla Dionizego w 1325 roku, Elżbieta rozdała większość swojego majątku ubogim. Wstąpiła do III Zakonu św. Franciszka (jako tercjarka) i zamieszkała w skromnym domu obok ufundowanego przez siebie klasztoru klarysek w Coimbrze.

Elżbieta Portugalska zmarła 4 lipca 1336 roku podczas jednej ze swoich misji pokojowych. W 1625 roku papież Urban VIII ogłosił ją świętą. Jest oficjalną patronką Portugalii oraz osób zmagających się z trudnościami małżeńskimi.

Dlaczego każda wolna sobota jest dedykowana Matce Bożej?

Dedykowanie soboty Maryi to jedna z najstarszych i najbardziej zakorzenionych tradycji w Kościele. Gdy w dany dzień powszedni okresu zwykłego nie przypada żadne obowiązkowe święto ani wspomnienie innego świętego, liturgia daje kapłanom możliwość odprawienia mszy ku czci Matki Bożej.

Wynika to z kilku powodów. Najważniejsze uzasadnienie teologiczne odwołuje się do wydarzeń po ukrzyżowaniu Jezusa. W Wielką Sobotę, gdy ciało Chrystusa spoczywało w grobie, a uczniowie uciekli i zwątpili. Kościół widzi w Maryi tę, która zachowała niezłomną wiarę w zmartwychwstanie.

W tradycji chrześcijańskiej sobota traktowana jest jako wigilia (przygotowanie) do niedzieli, czyli Dnia Pańskiego. Ponieważ Maryja jest tą, która zrodziła Chrystusa, Kościół widzi w niej naturalną przewodniczkę, która przygotowuje wiernych do niedzielnego świętowania tajemnicy zmartwychwstania. Praktyka ta sięga czasów średniowiecza. Oficjalnie do ksiąg liturgicznych sobotnie wspomnienie Najświętszej Maryi Panny wprowadzono w XVI wieku za pontyfikatu papieża Piusa V.

Decyzja kapłana. Trzy warianty odprawienia mszy świętej w sobotę 4 lipca

Z powodu zbiegu trzech różnych okazji liturgicznych, 4 lipca wierni mogą doświadczyć zupełnie innej mszy w zależności od tego, do którego kościoła się udadzą. Ostateczny kształt nabożeństwa zależy bowiem od decyzji proboszcza lub kapłana celebrującego mszę w danej parafii.

Wariant I: Liturgia dnia powszedniego. Ksiądz decyduje się na zachowanie domyślnego charakteru dnia. Zakłada zielone szaty liturgiczne. Msza święta skupia się na tekstach i modlitwach przypisanych do okresu zwykłego, a liturgia słowa kontynuuje ciągłe czytanie wybranej księgi biblijnej.

Wariant II: Wspomnienie św. Elżbiety Portugalskiej. Kapłan postanawia wyróżnić postać świętej królowej. W tym przypadku zamienia zielony ornat na szaty koloru białego. Zmieniają się również modlitwy - kolekta (modlitwa otwierająca mszę) oraz modlitwy nad darami i po komunii nawiązują bezpośrednio do życia, miłosierdzia i zasług św. Elżbiety.

Wariant III: Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny w sobotę. Ksiądz decyduje się na pielęgnowanie tradycji maryjnej. Podobnie jak w wariancie drugim, zakłada białe szaty liturgiczne, jednak cała liturgia (poza czytaniami) zostaje oparta na formularzu wotywnym o Matce Bożej. Kazanie i modlitwy koncentrują się wówczas wokół postaci Maryi jako przewodniczki wiary.





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