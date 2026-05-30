Spis treści: 31 maja 2026. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej Dwa święta jednego dnia. 31 maja to także inna uroczystość Co symbolizuje Niedziela Trójcy Świętej? Pierwsza niedziela po Pięćdziesiątnicy. Tak utrwaliła się data święta Jaki jest symbol Trójcy Świętej? Czy w Biblii jest mowa o Trójcy Świętej? Jakie są najczęstsze tradycje związane z Niedzielą Trójcy Świętej?

W parafiach zabrzmią uroczyste modlitwy, pieśni ku czci Trójcy i czytania o Bogu, który objawia się jako Ojciec, Syn i Duch Święty. W wielu kościołach będzie to także dzień odpustu, odnowienia pamięci o chrzcie i przygotowań do Bożego Ciała.

31 maja 2026. Uroczystość Trójcy Przenajświętszej

W 2026 roku Uroczystość Najświętszej Trójcy przypada na 31 maja, dokładnie tydzień po Zesłaniu Ducha Świętego. Data tego święta zmienia się każdego roku, ponieważ cały układ kalendarza liturgicznego zależy od terminu Wielkanocy. W hierarchii kościelnych obchodów uroczystość ma najwyższą rangę, dlatego należy do najważniejszych dni w całym roku liturgicznym.

To właśnie wtedy Kościół kieruje uwagę wiernych na centralną tajemnicę chrześcijaństwa - Boga obecnego jako Ojciec, Syn i Duch Święty. Dla teologów to jeden z fundamentalnych momentów w kalendarzu, ponieważ podsumowuje wcześniejsze święta związane z życiem Jezusa, Jego zmartwychwstaniem oraz zesłaniem Ducha Świętego.

Dwa święta jednego dnia. 31 maja to także inna uroczystość

31 maja 2026 roku zbiega się także ze świętem Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny. Liturgia przewiduje jednak pierwszeństwo dla Uroczystości Najświętszej Trójcy.

Ten dzień ma również wymiar symbolicznego przejścia między ważnymi okresami roku kościelnego. Wraz z Niedzielą Trójcy Świętej kończy się czas spowiedzi i Komunii wielkanocnej, do której katolicy są zobowiązani przynajmniej raz w roku.

W parafiach będzie to zarazem ostatnia niedziela nabożeństw majowych poświęconych Matce Bożej. Już następnego dnia rozpocznie się czerwiec, a wraz z nim nabożeństwa ku czci Najświętszego Serca Pana Jezusa.

Co symbolizuje Niedziela Trójcy Świętej?

Niedziela Trójcy Świętej kieruje uwagę wiernych ku podstawom chrześcijaństwa: Boga obecnego jako Ojciec, Syn i Duch Święty. W teologii katolickiej chodzi o jednego Boga istniejącego w trzech Osobach - zjednoczonych, pozostających we wzajemnej relacji i działających razem.

Ojciec jest źródłem życia i stworzenia, Syn objawia Boga ludziom przez swoje wcielenie, śmierć i zmartwychwstanie, a Duch Święty prowadzi Kościół, umacnia wiernych i daje duchową siłę.

Z tego względu uroczystość Trójcy Świętej ma wyjątkowy charakter. Nie skupia się na jednym wydarzeniu z Ewangelii, lecz zbiera w całość całą historię chrześcijańskiej wiary, od stworzenia świata po działanie Kościoła. To właśnie dlatego teologowie często nazywają ją 'świętem samego Boga".

W liturgii 31 maja 2026 roku mocno wybrzmią słowa z Drugiego Listu do Koryntian: "Łaska Pana Jezusa Chrystusa, miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z wami wszystkimi". Ten fragment dla wielu biblistów jest jednym z najprostszych wyjaśnień tajemnicy Trójcy. Chrystus przynosi łaskę, Ojciec objawia miłość, a Duch Święty buduje jedność między ludźmi.

Pierwsza niedziela po Pięćdziesiątnicy. Tak utrwaliła się data święta

Osobna uroczystość Trójcy Świętej dojrzewała w Kościele przez całe stulecia. Pierwsi chrześcijanie od początku modlili się "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", czynili znak krzyża i udzielali chrztu w imię Trójcy, lecz specjalne święto poświęcone tej tajemnicy pojawiło się znacznie później.

Duży wpływ miały na to spory teologiczne pierwszych wieków, szczególnie arianizm, który podważał boskość Chrystusa. Kościół odpowiadał wtedy coraz precyzyjniejszym językiem wiary, a z czasem także rozwojem liturgii.

Historia tej uroczystości pokazuje, że Kościół potrzebował czasu, aby nadać osobne miejsce tajemnicy, która od początku była obecna w modlitwie chrześcijan. Catholic Encyclopedia przypomina, że w średniowieczu niedziela po Zesłaniu Ducha Świętego była nawet określana jako Dominica vacans, czyli niedziela bez własnego, wyraźnie przypisanego formularza liturgicznego. Z czasem zaczęto wypełniać ją modlitwami i tekstami ku czci Trójcy Świętej.

Decyzja papieża Jana XXII z XIV wieku nadała tej tradycji rangę powszechną w Kościele Zachodnim. Papież rozszerzył obchody na cały Kościół i utrwalił ich miejsce w kalendarzu na pierwszą niedzielę po Pięćdziesiątnicy. To nie był przypadkowy wybór daty.

Wcześniej wierni przeżywają Wielkanoc, czyli zwycięstwo Chrystusa nad śmiercią, następnie Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego, a dopiero potem Kościół prowadzi ich do kontemplacji całej tajemnicy Boga.

Jaki jest symbol Trójcy Świętej?

Najważniejszym symbolem Trójcy Świętej jest znak krzyża. Wypowiadane przy nim słowa, "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", prowadzą wprost do chrztu, ponieważ właśnie w imię Trzech Osób Boskich chrześcijanin zostaje włączony do Kościoła. W kilku słowach i jednym ruchu dłoni zawiera się cała opowieść wiary: Ojciec daje życie, Syn przynosi zbawienie, Duch Święty prowadzi i uświęca człowieka.

Dlatego znak krzyża pojawia na początku modlitwy, podczas mszy świętej, przy sakramentach, błogosławieństwach, ale też w zwyczajnych momentach. Wielu ludzi wykonuje go przed podróżą, egzaminem, operacją, czy ważną rozmową.

W sztuce religijnej Trójcę Świętą przedstawia się jako trójkąt równoboczny. Trzy identyczne boki tworzą jedną figurę, dlatego dla średniowiecznych teologów był to czytelny obraz jednego Boga istniejącego w trzech Osobach. W wielu kościołach można zobaczyć trójkąt wpisany w promienie światła albo otoczony złotą aureolą. Symbol miał przypominać jedność, doskonałość i wieczność Boga.

Ciekawszy symbolem jest jednak tzw. Tarcza Trójcy, znana po łacinie jako Scutum Fidei - "tarcza wiary". To średniowieczny diagram przypominający teologiczną mapę lub logiczną łamigłówkę. W centrum znajduje się słowo Deus - Bóg, a wokół umieszczono trzy określenia: Pater (Ojciec), Filius (Syn) i Spiritus Sanctus (Duch Święty).

Połączenia z napisem est podkreślają, że każda z Osób jest Bogiem, natomiast linie z określeniem non est wskazują, że Ojciec nie jest Synem, Syn nie jest Duchem Świętym, a Duch Święty nie jest Ojcem. Najstarsze ślady tego symbolu pochodzą z początku XIII wieku. Później Tarcza Trójcy trafiała do rękopisów, witraży, rzeźb, a nawet heraldyki.

Osobne miejsce w historii sztuki zajmuje ikona Trójcy Świętej Andrieja Rublowa, nazywana także "Gościnnością Abrahama" albo "Trójcą Starotestamentową". Powstała na początku XV wieku i do dziś uchodzi za jedno z najwybitniejszych dzieł duchowości chrześcijańskiego Wschodu. Ikona przedstawia trzech aniołów siedzących przy wspólnym stole. Inspiracją była scena z Księgi Rodzaju opisująca wizytę tajemniczych gości u Abrahama pod dębami Mamre.

Czy w Biblii jest mowa o Trójcy Świętej?

Termin Trójca Święta nie występuje w Biblii jako gotowa formuła dogmatyczna. Sama treść tej wiary wyrasta jednak z konkretnych fragmentów Pisma Świętego, a najmocniej z tych , w których Ojciec, Syn i Duch Święty pojawiają się razem.

Najbardziej znany jest nakaz misyjny z Ewangelii według św. Mateusza, w którym Jezus posyła uczniów, aby chrzcili narody "w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego". Ważny jest tu szczegół językowy: mowa o jednym "imieniu", a następnie wymienione są trzy Osoby. Z tego powodu Katechizm Kościoła Katolickiego zaczyna wykład o Trójcy od chrztu i podkreśla, że wiara chrześcijan opiera się na Ojcu, Synu i Duchu Świętym.

Drugim mocnym obrazem jest chrzest Jezusa w Jordanie. Ewangelia Mateusza pokazuje Syna wychodzącego z wody, Ducha Bożego zstępującego jak gołębica i głos Ojca z nieba. Według teologów ten obraz ukazuje żywe działanie Boga.

Dogmat o Trójcy Świętej dojrzewał w Kościele stopniowo. Przełom przyniósł Sobór Nicejski w 325 roku, zwołany w czasie sporów o to, kim naprawdę jest Chrystus. Ojcowie soborowi potwierdzili wtedy pełne bóstwo Syna i opisali Go jako współistotnego Ojcu, czyli mającego tę samą Boską naturę. Kilkadziesiąt lat później Sobór Konstantynopolitański w 381 roku doprecyzował wyznanie wiary, które do dziś rozbrzmiewa podczas mszy świętej w niedziele i uroczystości.

W 2025 roku, przy okazji 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego, Vatican News przypomniał dokument Międzynarodowej Komisji Teologicznej "Jesus Christ, Son of God, Saviour". Podkreślono w nim, że nicejskie Credo stało się jednym z najważniejszych znaków chrześcijańskiej tożsamości, wspólnym językiem wiary w Jezusa Chrystusa oraz jednego Boga: Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Jakie są najczęstsze tradycje związane z Niedzielą Trójcy Świętej?

W Polsce Niedziela Trójcy Świętej nie ma tak widowiskowej oprawy jak Boże Ciało, ale w parafiach jest obchodzona bardzo uroczyście. 31 maja 2026 roku liturgia przewiduje biały kolor szat, hymn "Chwała na wysokości Bogu", wyznanie wiary i prefację o Najświętszej Trójcy.

Czytania prowadzą wiernych przez najważniejsze obrazy tej tajemnicy: Mojżesza słyszącego imię Boga, Pawłowe pozdrowienie w imię Jezusa Chrystusa, Boga i Ducha Świętego oraz Ewangelię Jana o Synu posłanym dla zbawienia świata.

W kościołach noszących wezwanie Trójcy Świętej ta niedziela ma rangę święta patronalnego. Dla parafii to odpowiednik imienin wspólnoty, dlatego liturgia jest zwykle bardziej uroczysta niż w zwykłą niedzielę. Pojawia się suma odpustowa, modlitwa za parafian, zmarłych duszpasterzy i fundatorów świątyni, a często także procesja wokół kościoła albo dodatkowe nabożeństwo.

Wierni mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami, czyli po spowiedzi, przyjęciu Komunii świętej, modlitwie w intencjach papieża i odrzuceniu przywiązania do grzechu.





