Św. Błażej żył na przełomie III i IV wieku. Pochodził z Cezarei Kapadockiej, jednego z ważnych ośrodków wczesnego chrześcijaństwa. Był człowiekiem dobrze wykształconym - studiował filozofię i medycynę, a przez pewien czas wykonywał zawód lekarza. Zasłynął jako osoba niosąca pomoc potrzebującym, zwłaszcza ubogim i chorym.

Z czasem porzucił życie świeckie i wybrał drogę samotności oraz modlitwy. Jego autorytet i świadectwo życia sprawiły jednak, że został powołany na biskupa Sebasty, miasta położonego na terenach dzisiejszej Turcji. Posługę pasterską pełnił w trudnym okresie nasilających się prześladowań chrześcijan za panowania cesarza Licyniusza.

Prześladowania i kult św. Błażeja

W czasie prześladowań św. Błażej, podobnie jak wielu wiernych, zmuszony był ukrywać się przed władzami. Według przekazów schronił się w górskiej pieczarze, skąd nadal duchowo wspierał swoją wspólnotę. Został jednak zdradzony, a następnie aresztowany i osadzony w więzieniu.

To właśnie z okresem jego uwięzienia wiąże się najbardziej znana historia z życia świętego. Według tradycji, do Błażeja przyprowadzono chłopca, któremu ość utkwiła w gardle, uniemożliwiając oddychanie. Modlitwa i błogosławieństwo biskupa miały doprowadzić do cudownego uzdrowienia dziecka. Wydarzenie to stało się podstawą późniejszego kultu św. Błażeja jako patrona osób cierpiących na choroby gardła.

Ostatecznie biskup nie wyrzekł się wiary mimo tortur. Zginął śmiercią męczeńską, najprawdopodobniej około 316 roku.

Patron i orędownik - kiedy zwracamy się do św. Błażeja?

Św. Błażej od wieków uznawany jest za patrona osób zmagających się z chorobami gardła, strun głosowych i dróg oddechowych.

Jest także opiekunem tych, dla których głos stanowi narzędzie pracy - mówców, śpiewaków, nauczycieli czy kaznodziejów. W tradycji ludowej przypisuje mu się również opiekę nad zwierzętami.

W średniowieczu św. Błażej został zaliczony do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli - grupy świętych, do których wierni szczególnie często zwracali się w sytuacjach choroby, zagrożenia i klęsk żywiołowych.

Błogosławieństwo gardeł i "błażejki" - obchody kościelne

Najbardziej rozpoznawalnym elementem związanym ze wspomnieniem św. Błażeja jest obrzęd błogosławieństwa gardeł, sprawowany 3 lutego w wielu kościołach. Kapłan przykłada do gardła wiernych dwie skrzyżowane, poświęcone świece, wypowiadając modlitwę z prośbą o zachowanie od chorób gardła i wszelkiego niebezpieczeństwa.

Świece te nazywane są potocznie "błażejkami". Ich forma i użycie nie wynikają z jednego konkretnego źródła, lecz są efektem wielowiekowego rozwoju pobożności i praktyki liturgicznej, szczególnie w okresie średniowiecza.

Obrzęd ten zalicza się do sakramentaliów, czyli modlitw Kościoła, które mają wspierać wiernych w codziennym życiu i otwierać ich na działanie łaski.

